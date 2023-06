Atlete Rosbergen (20) na haar debuut op het EK: ‘Op mijn prestatie na, vond ik het geweldig’

Femke Rosbergen (m) in actie op de 5.000m vrouwen. Beeld ANP / Soenar Chamid sportfotografie

Niet regerend olympisch kampioen Sifan Hassan liep de 5.000 meter bij het EK voor landenteams, maar Femke Rosbergen. Zij werd laatste op de 5.000 meter en sprokkelde zo één punt voor de Nederlandse equipe. Desondanks genoot ze van haar eerste internationale wedstrijd in oranjetenue. ‘Op mijn prestatie na, vond ik het geweldig.’

Op het EK voor landenteams van afgelopen weekeinde in Polen pakten topatleten als Femke Bol en Lieke Klaver de meeste punten voor Nederland en stuwden de ploeg naar de zesde plek. Maar onder de 43 Nederlandse atleten waren ook onbekende jonge sporters die een bescheidener bijdrage leverden, zoals Rosbergen. ‘Het was een beetje surrealistisch. Met de toppers die ik normaal op televisie zie, zat ik nu aan het ontbijt’, vertelt ze na terugkeer in Nederland.

Over de auteur Erik van Lakerveld schrijft sinds 2016 over olympische sporten als schaatsen, atletiek en roeien.

In theorie had Nederland op de 5.000 meter de volle mep aan punten kunnen scoren als Hassan had meegedaan. Dat weet Rosbergen ook wel. ‘Als Sifan had gelopen, hadden we 16 punten gehad.’ Maar het trainingsprogramma van de de regerend olympisch kampioen op de 5.000 meter liet geen ruimte voor een uitstapje vanuit het Amerikaanse Utah naar Chorzow. En dus moest de atletiekbond iemand anders voor die positie selecteren.

De laatste optie

Leidend was daarbij de ranglijst van Nederlandse seizoenstijden, waar Rosbergen de vierde plek bezet met de 15.57,88 die ze eerder deze maand in Frankrijk liep. De drie vrouwen die boven haar stonden zijn eerst benaderd, vermoed ze. Maar Veerle Bakker koos voor de steeple chase, Amina Maatoug voor de 800 meter. ‘Ik denk dat ik de laatste optie was’, zegt Rosbergen bescheiden.

Als 5-jarige ging ze vaak met haar oudere broer mee naar de atletiekbaan. Dat was in het Engelse Norwich waar ze geboren werd en opgroeide. Twee jaar geleden verhuisde ze naar Nederland en bouwde ze verder aan haar toekomst als atleet. Ze zag zichzelf altijd als een 1.500-meterloopster, maar merkte afgelopen winter bij het veldlopen dat ze ook langere afstanden aan kan.

Haar droom was om voor Nederland uit te komen bij een groot toernooi. ‘Wie wil dat als jonge sporter nou niet?’ De droom kwam vlotter dan verwacht uit, al hoorde ze pas anderhalve week van tevoren dat ze was geselecteerd voor het EK voor landenteams, dat dit jaar onderdeel is van de Europese Spelen. Ze hoefde niet te twijfelen of ze het wilde. Om mee te gaan naar een seniorentoernooi was een grote eer en kans.

Race op televisie

Ze was behoorlijk onder de indruk van alles wat er bij zo’n EK komt kijken. Ze herkende atleten die aan de Olympische Spelen hadden meegedaan, zag snelle lopers op de startlijst van de 5.000 meter. Wist dat haar race op televisie zou worden uitgezonden ‘Ze hadden een risico genomen om mij mee te nemen. Ik wilde laten zien dat dat de juiste beslissing was.’

Misschien was het allemaal wat te veel. Niet dat er vanuit de Nederlandse atletiekbond veel van haar verwacht werd. Technisch directeur Vincent Kortbeek ziet het EK voor landenteams ook als toernooi waar jonge sporters ervaring op kunnen doen. Het adagium voor haar en de andere jonge talenten was vooral: doe je best. ‘Iedereen was heel lief.’

Toch voelde ze druk en dat had zijn weerslag op haar wedstrijd. Ze kwam niet in de buurt van de tijden die ze eerder dit jaar liep, noteerde 17.12,67, een dikke minuut trager dan wat ze eigenlijk kan. ‘Ik was daar heel teleurgesteld over’, vertelt ze. ‘Je denkt van tevoren dat een toernooi op een bepaalde manier zal gaan, maar dat gebeurt dan niet. Het was allemaal overwhelming.’

Wennen aan de stress

Ze liet zich troosten door de verhalen van anderen. Dat meer atleten moeten wennen aan de stress die een belangrijk toernooi met zich meebrengt. Dat ook toppers in het begin van hun loopbaan wel eens een misser hebben. Voor Rosbergen was tot dit weekeinde het NK het grootste podium waar ze had opgetreden. Niet zo gek dat ze nerveus was. ‘Wat had ik eraan kunnen doen?’

Dat ze met oudere en meer ervaren atleten van gedachten kon wisselen was een van de hoogtepunten voor Rosbergen. Ze kon op de eerste rang meekijken hoe kampioenen het doen. Ze sprak met Europees indoorkampioen hoogspringen Douwe Amels, met 400-meterspecialist Liemarvin Bonevacia, die olympisch estafettezilver op zak heeft. ‘Zij zeiden dat ik me op deze leeftijd niet te veel met limieten moet bezighouden. Dat ik het moet laten gebeuren, zeker als het lichaam soms niet meewerkt.’

Ze moet zichzelf de tijd gunnen om door te groeien. Waarnaartoe? Dat weet ze wel. ‘Ik wil dat de meeste sporters willen: het beste uit mezelf halen. Ik zou graag op de Olympische Spelen lopen en daar heel goed presteren.’ Dat is de volgende droom voor Rosbergen om werkelijkheid te maken.