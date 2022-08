Atlete Femke Bol is bescheiden, maar zelfverzekerd: op deze EK ligt de ‘dubbel’ voor het grijpen

Femke Bol wint woensdag de 400 meter op de EK atletiek in München. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Femke Bol heeft haast. Veertien uur nadat ze als eerste Nederlander de Europese titel op de 400 meter heeft veroverd, staat ze donderdag alweer met zweet op het voorhoofd en haar spikes in de hand de pers te woord. Ze is zojuist de halve finale van de 400 meter horden soepeltjes doorgekomen. Een paar vragen maar, het mag niet te lang duren.

Na haar zege op woensdagavond raffelde ze ook al zo rap de gesprekjes met journalisten af. Ze praat vlot en bijna zonder adempauzes, haar stem nog iets hoger dan normaal door de net geleverde inspanning. Als ze vindt dat het lang genoeg geduurd heeft, zet ze een stapje opzij, richting de uitgang. Zo dwingt de ‘Europameisterin’ het einde van het vragenvuur af.

Het is wel te begrijpen dat Bol (22) niet blijft hangen in de catacomben van het Olympiastadion. Ze is in München hongerig naar nog meer succes en mikt op ‘de dubbel’: goud op de 400 meter ‘vlak’ en de 400 meter horden. Ze wil ook nog als lid van de 4x400 meter estafette triomferen.

Logistiek kan het allemaal net, onder meer omdat Bol de series van haar individuele nummers mag overslaan en direct voor de halve finales is geplaatst. Toch is het niet eenvoudig om het volle schema goed door te komen. Na haar zege op de 400 meter, in een nieuw Nederlands record van 49,44, volgden ‘dopingcontrole, ijsbad, fysio en eten’. Om 1 uur ’s nachts lag ze in bed, rond 3 uur viel ze in slaap. Om half 8 stond ze naast haar bed, klaar voor het vervolg van haar campagne.

Nietsontziend voor zichzelf

Bol is nietsontziend voor zichzelf. Dat was ze als tiener in Amersfoort al. Eenmaal aan atletiek verslingerd, zette ze er veel voor opzij. Terwijl haar vriendinnen de verlokkingen van het uitgaan ontdekten, werd Bol rond haar 16de juist fanatieker. Dat ging en gaat vanzelf. Ze heeft nooit het idee dat het een opoffering is. ‘Ik kan elke dag naar buiten, rondjes rennen, over de horden vliegen; doen wat ik het liefst doe. Daar hoort tot het uiterste gaan ook bij’, zei ze vorig jaar in de Volkskrant.

Tegelijkertijd is ze bescheiden. Lang dacht ze dat het hoogst haalbare voor haar een plekje in de estafetteploeg op de 4x400 meter zou zijn. Misschien bij de Spelen van 2024 in Parijs, hoopte ze. Dat was veel te klein gedacht, haar talent bleek veel groter.

De omslag bij haarzelf kwam in 2020, toen ze tweemaal de beste was in de Diamond League, de prestigieuze internationale wedstrijdcyclus. Het jaar erna volgde in Tokio brons op de olympische 400 meter horden. Ze werd uitgeroepen tot Europees talent van het jaar. Haar naam was gemaakt, haar zelfvertrouwen uitgehard.

Ze noemt zichzelf een realist als het aankomt op haar sportieve verwachtingen. Ze droomt niet, ze schat in. Dat ze nadrukkelijk zegt de 400 meter en 400 meter horden te willen winnen, is veelzeggend. Ze weet dat ze het kan. En ze begrijpt dat ze haar kans moet grijpen nu ze in die positie is.

Status

De afgelopen jaren bouwde ze op sportcentrum Papendal onder leiding van coaches Laurent Meuwly en Bram Peters onvermoeibaar aan haar fysieke vermogen. In Nederland kent ze haar gelijke niet, zeker niet op de horden, haar specialisme. Eens in de zoveel tijd doet ze trainingswedstrijden over 250 meter, waarbij zij over horden springt en haar tegenstanders zonder hekjes over de baan mogen. Dan nog is ze vaak de snelste.

Wie in München de U-bahn neemt, komt Femke Bol tegen. Meer dan levensgroot staat ze in een wat ongemakkelijke houding, met beide handen op haar rechterknie, op reclameposters van haar schoenensponsor. Door het lage standpunt van de fotograaf lijkt haar schoeisel onnatuurlijk groot.

Zij is de enige die zo prominent in de stad te zien is. Het zegt iets over haar status, over haar commerciële waarde. De vrolijke Bol, wier stopwoordje ‘super’ is, is populair. Ze heeft, in ieder geval vanuit Nederlands perspectief, de plek van Dafne Schippers ingenomen als boegbeeld van de atletiek.

Wereldtitels

Op de reclameposter staat haar naam en daaronder: ‘European Record Holder, 400m Hurdles’. Die omschrijving benadrukt onbedoeld de beperking waarmee Bol te maken heeft. Zij mag in Europa ongenaakbaar zijn, een fenomeen op de 400 meter horden, mondiaal ligt dat anders. In die zin verschilt haar status met die van Schippers in haar beste dagen. De sprintster werd behalve driemaal Europees kampioen – in 2014 zelfs op 100 en 200 meter – ook tweemaal wereldkampioen op de 200 meter (2015 en 2017).

Voor Bol lijken wereldtitels moeilijker bereikbaar. Zij heeft te maken met de Amerikaanse Sydney McLaughlin, die bij de WK haar eigen wereldrecord aanscherpte van 51,41 tot 50,68. Bols persoonlijk record ligt op 52,03. En net als Bol is de maar zes maanden oudere McLaughlin ook van plan de ‘400 meter vlak’ tot haar jachtterrein te maken.

Op de EK hoeft ze zich niet druk te maken om de Amerikaanse en kan ze de overmacht op haar eigen continent ten volle benutten. Voorwaarde is wel dat ze tussen de races door een beetje vaart maakt. En dan moet ze donderdagavond ook nog naar de huldiging van de 400 meter. Dat is weer een extra afspraak in haar volle agenda. Ze weet daarom precies wat haar tot die tijd te doen staat. ‘Snel herstellen, nog even slapen en dan het Wilhelmus horen.’ Na die woorden maakt ze zich uit de voeten.