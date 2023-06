Atleet Niels Laros (18) bouwt geleidelijk op naar uiteindelijk héél goed worden op de 1.500 meter

1.500-meterloper Niels Laros. Beeld Getty Images for European Athlet

Niels Laros is 18 jaar en hij kan zichzelf pijnigen als geen ander: tot zijn benen, longen en vooral zijn hoofd lijkt te exploderen. Die eigenschap leidde de atleet zaterdag in Nice naar een evenaring van het Nederlands record op de 1.500 meter. Dat record dateerde van voor Laros’ geboorte en staat met 3.32,89 al 22 jaar op naam van Gert-Jan Liefers.

De naam Laros gaat al een tijdje rond onder de atletiekliefhebbers. Er wordt veel van de jonge Brabander verwacht, zeker nadat hij in augustus hij het Europees record voor atleten jonger dan 18 uit de boeken liep. Het oude record stond met 3.39,92 op naam van Jakob Ingebrigtsen, de regerend olympisch 1.500-meterkampioen. Zou de ranke bijna slungelige Nederlander die 3.38,46 noteerde in Ingebrigtsens voetsporen kunnen treden?

Hij mag sneller zijn dan Ingebrigtsen op 17-jarige leeftijd, de opmars van Laros is minder stormachtig dan die van de Noor. Ingebrigtsen werd als 17-jarige al Europees kampioen 1.500 en 5.000 meter bij de senioren. Laros moet zijn debuut op een seniorenkampioenschap nog maken. En bij de Meeting International Nikaia de Nice evenaarde hij weliswaar het Nederlandse record, maar hij won niet. Andrew Coscoran, die met 3.32,68 zijn eigen Ierse record aanscherpte, was in het Stade Charles-Ehrman net iets sneller.

De Ier was begin deze maand bij de FBK Games in Hengelo ook de beste op de 1.500 meter. Die race was voor Laros de eerste grote internationale wedstrijd waar hij tussen de grote mannen mocht starten. Het scheelde maar een haar of hij had bij die belangrijkste wedstrijd op Nederlandse bodem het podium gehaald. Hij moest zich tevreden stellen met de vierde plaats. Moeilijk was dat niet, want dat hij zich zo zou weren tussen volwassen lopers was al een prestatie op zich.

Riskant voor jeugdige loper

‘Langzaam, langzaam, langzaam’, waarschuwde de ervaren atletenmanager Jos Hermens (73) vlak na die wedstrijd in Hengelo. Met prestaties op jonge leeftijd komen al gauw hoge verwachtingen en die zijn riskant voor zo’n jeugdige loper, weet hij. ‘Het gaat zo hard, maar hij moet rustig opbouwen.’

Tegelijkertijd was het Hermens, die ook Sifan Hassan begeleidt, die hem in mei 2022 aan een sponsorcontract bij Nike hielp. En de Amerikaanse sportartikelenfabrikant is niet zomaar een geldschieter. Nike profileert zich als sponsor van de allergrootsten en dat schept dus ook verwachtingen voor degenen met een ‘swoosh’ op hun shirt en schoenen.

Laros heeft de liefde voor het hardlopen thuis in het Brabantse Oosterhuis meegekregen van zijn ouders. Zijn vader Marcel was gespecialiseerd op de 3.000 meter steeple chase. In 1993 en 1996 werd hij nationaal kampioen in die discipline en pakte ook eenmaal, in 1995, de Nederlandse 1.500-metertitel. Moeder Sandra Hofmans was ook een uitstekend loopster, pakte 3.000-metergoud op het NK indoor van 1998.

Internationaal trekt hij de aandacht. De vooraanstaande Amerikaanse hardloopwebsite letrsun.com presenteerde hem nog voor de wedstrijd in Nice van dit weekend pontificaal op hun homepage als ‘fenomeen’. Dat zijn voornaam wordt gespeld als Neils, doet niets af aan de bewondering die uit het stuk spreekt.

Langs de meetlat

De site legt hem langs de meetlat van de Amerikaanse high schools, waar duizenden atleten al op jonge leeftijd in veeleisende atletiekprogramma’s worden klaargestoomd voor een toekomst in de sport. Was hij een Amerikaanse scholier, dan zou Laros in het bezit zijn van drie nationale ‘high school records’: op de 800 meter (1.45,80), 1.500 meter en 5.000 meter (13.23,01).

‘Elke keer als ik een wedstrijd heb gedaan, krijg ik van Jos een appje: rustig aan, hè’, vertelde Laros in Hengelo. Maar tijdens een wedstrijd kent hij het woord rustig niet. Hij verdwijnt in een tunnel van concentratie waar hij pas na de finish weer uit opduikt. ‘Als het startschot gaat, is er niets anders dan de race.’

Na afloop heeft hij heel vaak knallende hoofdpijn. Bij de FBK Games in Hengelo zat hij minutenlang met de rug tegen een dranghek uit te blazen en met een flesje water aan de mond de pijn te verbijten. Hermens checkte even of het wel goed ging met hem. ‘Het hoort erbij’, zei Laros nog nahijgend.

Ondanks zijn leeftijd oogt Laros op en langs de baan volwassen, een beetje onderkoeld zelfs. Alsof hij volkomen begrijpt wat Hermens bedoelt als hij hem weer eens tot kalmte maant. Dat hij zichzelf mag uitwringen op de atletiekbaan, maar verder zijn tijd moet nemen. ‘De geleidelijke opbouw naar uiteindelijk héél goed worden, gaat goed’, stelde Laros vast. ‘Maar we zijn er nog niet.’