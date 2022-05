Ate Bergsma: ‘Ik dacht weleens: bliksem, misschien had ik het ook wel gekund’

Ate Bergsma Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

‘Er was onder ons vroeger best wat rivaliteit. Of het nou met sport was of met spelletjes, ik liet hem nooit zomaar winnen. Als kind heb ik ooit een kortebaanwedstrijd gewonnen, hier in Aldeboarn. Jorrit niet. Daar confronteer ik hem nog wel eens mee.

‘Door onze vader zijn we vroeger allemaal bij het schaatsen betrokken geraakt. Ik, Jorrit en Aaltsen, onze jongste broer. Ik ben tot het einde van de jeugd met schaatsen doorgegaan, maar aan het eind van de middelbare school kreeg ik andere interesses.

‘Jorrit niet. Hij had altijd het geloof dat hij de top kon bereiken. Hij riep dat hij de Elfstedentocht zou winnen of de Marathon Cup. Mensen vonden dat vreemd. Hij was toen maar een subtoppertje. In het begin was het ook strugglen voor hem. Hij werkte ernaast, kreeg nog de ziekte van Pfeiffer en zette altijd door. Ik heb er met bewondering naar gekeken.

‘Toen als marathonschaatser sportte hij nog onder de radar, maar later niet meer. Hij werd in 2014 olympisch kampioen op de 10 kilometer in Sotsji. Ik wist: vanaf nu ben ik de broer van. Na zo’n prestatie kijkt toch iedereen wat anders naar je.

‘Ik ben nooit jaloers op hem geweest, maar ik dacht weleens: bliksem, misschien had ik het ook wel gekund. Bij de jeugd deden we niet veel voor elkaar onder. Maar achteraf bezien heb ik die sportersmentaliteit niet. Schaatsen is zijn hele leven. Dat moet je wel op kunnen brengen.

‘We gaan heel gemoedelijk met elkaar om. Ik woon in dezelfde straat als Jorrit. Ook de woonboot van onze ouders ligt er. En elke zondag ga ik met mijn vader en mijn broertje mountainbiken. Als Jorrit tijd heeft, gaat hij ook mee. Ik probeer hem zo lang mogelijk te volgen en ook Aaltsen probeert het hem lastig te maken, maar uiteindelijk wachten we op elkaar.

‘Zeilen deden we ook veel als kind. Eerst in een Optimist, een heel klein bootje, later in een Splash. En ik heb ook in een Laser gezeild. Ook nu zeilen we nog. Mijn vader heeft twee GWS Schouwen en daar varen we ’s zomers wedstrijden mee bij Grou. Ik zit dan met Aaltsen in een boot. Mijn vader zeilt met mijn moeder en soms met Jorrit.

‘Hun boot is qua materiaal iets beter op orde. En Jorrit ziet het strategisch allemaal wat beter. Nee, ik heb hem nog niet verslagen.’