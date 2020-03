Assistent-trainer Poulsen van Ajax uit angst voor coronavirus naar huis gestuurd

Assistent-trainer Poulsen, coach Erik ten Hag of Ajax en assistent trainer Michael Reiziger tijdens FC Utrecht - Ajax. Beeld BSR Agency

Bij de 36-jarige ­Kahlenberg, oud-speler van onder meer Wolfsburg en goed voor 47 interlands, werd het virus woensdag ontdekt. Poulsen en de andere twee leden uit de begeleidingsstaf van Ajax, de inspanningsfysioloog en een fysiotherapeut, waren woensdag nog gewoon actief bij de verloren bekerwedstrijd tegen FC Utrecht.

Donderdag hoorden ze het nieuws over Kahlenberg. Ze zijn getest en zijn niet besmet. Omdat de incubatietijd ongeveer twee weken bedraagt en de verjaardag van de Deense assistent ­vorige week vrijdag was, zullen ze tot vrijdag 13 maart thuisblijven. Kahlenberg was in het weekeinde ook aanwezig bij Brøndby - Lyngby. Na het nieuws over de besmetting besloten beiden clubs ook preventieve maatregelen te nemen. Bij Brøndy zijn tot dusver ­dertien mensen van de club in quarantaine geplaatst, bij Lyngby drie.