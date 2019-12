Assistent trainer Gery Vink: ‘Spelers proeven dat ze bij Willem II echt aandacht krijgen’

Trainer Adrie Koster (links) en zijn assistent Gery Vink (midden) vieren de 2-1 overwinning van Willem II op PSV in november Beeld BSR Agency

Met dezelfde trainer aan het roer als 35 jaar eerder, tikt Willem II historische hoogten aan. De Tilburgse club, Champions League-deelnemer in 1999, maar in 2014 nog eerstedivisionist, staat vierde op de ranglijst. Ajax-Willem II van vanavond wordt zodoende aangemerkt als topper.

Adrie Koster (65), vorig seizoen begonnen aan zijn tweede Willem II-periode, lacht erom. ‘Een keer verliezen en we staan negende. We hanteren misschien allebei een aanvallende speelstijl, maar wij hebben de dertiende begroting van de eredivisie.’

Koster werkte gedurende zijn loopbaan ook bij Ajax als beloftencoach en zeven maanden als interim-hoofdtrainer tijdens het seizoen 2007-2008. Hij leerde er Gery Vink (54) kennen, die twaalf jaar jeugdtrainer bij Ajax was. Beiden waren verantwoordelijk voor het doorstromen van de jeugd, voor spelers die tussen wal en schip dreigden te vallen. Vink is nu Kosters assistent.

Samen schuiven ze aan voor een gesprek dat ze openen door te vertellen dat er geen groot geheim is. Koster: ‘We stellen spelers op hun gemak, geven duidelijk onze verwachtingen van ze aan.’

Willem II heeft wat oude getrouwen achterin, maar is vooral een verzameling jonge kliekjes van clubs uit de (tweede) Bundesliga, Ajax, Feyenoord, Olympiakos en SD Aucas.

Vink: ‘Er is een gemeenschappelijke factor: ze hebben allemaal een kras, maar ze willen ook allemaal een stap maken.’

De beste spelers (Sol, Isak, Palacios, Tapia en Crowley) vertrokken bij de bekerfinalist van vorig seizoen. Toch staat er weer een ploeg die punten pakt met aantrekkelijke spelers als Köhlert, Nunnely, Pavlidis en Ndayishimye. Willem II speelt op zijn Kosters: allesbehalve laf. Koster: ‘We moeten een wedstrijd niet ondergaan, wij moeten willen bepalen. Dat lukt niet altijd. Maar ook tegen Ajax houden we vast aan onze speelstijl.’

Koster, al trainer bij 16 clubs plus Jong Oranje, praat en oogt nog zoals hij deed toen hij begon als coach in 1983. ‘Ik ben altijd dezelfde gebleven, alleen een stuk rustiger. Ik heb het vertrouwen steeds weer te komen bovendrijven. Blijkbaar doe ik iets goed. Alle trainers maken mindere periodes mee. Nu is het hosanna, maar verliezen we straks twee dan ben ik weer ‘een simpele trainer’. Prima.’

In zijn hart is hij trouwens juist géén saaie man, maar een avonturier. Net als Vink, die naast het trainerschap lang een eigen bedrijf runde.

Vink: ‘Ik denk dat deze staf ontzettend begaan is met de spelers.’

Koster: ‘Gery is dat, maar ook de fysieke coach Chima Onyeike en keeperstrainer Harald Wapenaar. Daarom wilde ik hen erbij. We zijn niet heel zacht of heel hard; het is van alles wat.’

Vink: ‘Spelers proeven dat ze hier echt aandacht krijgen.’

Koster: ‘En duidelijkheid. Het moet vooral uit henzelf komen. Daar is ook op geselecteerd.’

Vink spreekt over Che Nunnely die als jeugdspeler al de complete Europese top achter zich aan had. ‘Zoals bijna alle Ajax-talenten, ook als ze helemaal niet supergoed zijn.’ Maar de rechtsbuiten kon de stap naar het eerste van Ajax niet maken. ‘Dapper dat Che voor Willem II kiest. Hier kan hij zich echt ontwikkelen. Ik zie te veel talenten te lang in Jong Ajax hangen. Terwijl het niveau van het eerste steeds hoger wordt en Ajax ook steeds meer kant-en-klare spelers koopt om dat vast te houden.’

Koster en Vink leerden met de meest uiteenlopende types om te gaan. Als interim-hoofdcoach bij Ajax wisselde Koster in de rust van Feyenoord - Ajax de latere wereldster Luis Suarez en grootverdiener Albert Luque. ‘De een gaf de ander een schop onder de kont in de middencirkel, in de kleedkamer gingen ze nog even door. Ja, dan moeten ze blijven zitten, dan ben je teveel met jezelf bezig.’

Hij moest ook al vlot verder zonder aanvoerder Jaap Stam. Koster: ‘Japie belde en zei: ik stop ermee. Begreep ik geen ene pepernoot van. Het seizoen was nog niet eens op de helft. Hij liep nog elke training voorop, gaf voluit gas.’

Het was een bizar seizoen. ‘Het borrelde al intern, later verscheen een vernietigend rapport. Maar als je bij Ajax het eerste mag trainen dan doe je dat.’ Hij werd bovendien gevraagd door Martin van Geel. ‘Dat was nog mijn aanvoerder in mijn eerste fase als coach bij Willem II en nu is hij weer directeur hier.’ Grijnzend: ‘Zo lang loop ik al mee.’

De Zeeuw voelde zich ‘als een vis in het water’ in Amsterdam. ‘Men zei dat het er kil en koud was. Totaal niet het geval. Juist heel warm, alles top geregeld, er was waardering.’

Vink was een van de weinige jeugdcoaches die de Cruijff-revolutie overleefde. ‘Geweldige tijd ondanks alle onrust. Je werkt daar met zoveel kwaliteit. Ja, wat grotere ego’s, maar de meesten hadden ook een ongelooflijke drive.’

Zelf zijn ze ook nog steeds ambitieus, maar door schade en schande geen planners meer. Vink: ‘We hebben hier met de directie een droom waar we naartoe willen. Willem II opstuwen. Wat mij betreft naar de Champions League.’

Koster: ‘Als speler wilde ik bij een buitenlandse topclub terechtkomen en ik was misschien goed op weg, zat bij PSV en Oranje, maar was ineens afgekeurd. Dan plan je niets meer.’

Vink: ‘Ach Adrie, jij bent superambitieus.’

Koster: ‘Jazeker. Maar dat van de daken schreeuwen, zo was ik al bij Ajax niet. En zo zal ik nooit echt worden.’