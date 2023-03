Assistent Reiziger vertrekt, waarom is hij eigenlijk niet geschikt als Ajax-hoofdtrainer?

Michael Reiziger (l) in zijn tijd als trainer van Jong Ajax waarmee hij in 2018 kampioen van de eerste divisie werd. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Waarom John Heitinga en niet hij, Michael Reiziger? Dat is de centrale vraag bij het aanstaande vertrek van Reiziger, nadat John Heitinga van Jong Ajax begin februari de opvolger werd van de ontslagen Alfred Schreuder. Ajax zag in Reiziger blijkbaar de ideale assistent, maar geen potentiële hoofdtrainer. Na het seizoen loopt zijn contract af. Hij zal het niet verlengen. Hij wil hoofdtrainer worden. In het interview met het AD, dat zaterdag verschijnt, vertelt Reiziger over zijn overwegingen en teleurstelling.

Algemeen directeur Edwin van der Sar van Ajax, met een omtrekkende beweging: ‘Michael heeft veel goede dingen gedaan bij Ajax en bij Jong Ajax mooie spelers mogen coachen. Daarna heeft hij een goede periode beleefd als assistent van Erik ten Hag. De tijd is aangebroken om zijn vleugels uit te slaan en op eigen benen te staan.’

Vaak liep Reiziger van de bank naar de rand van het veld, bij een hoekschop bijvoorbeeld. Dan gebaarde hij, als communicatie naar de nemers over het type spelhervatting. Reiziger was in de staf onder meer verantwoordelijk voor de spelhervattingen. Vooral dan was hij zichtbaar, met een microfoontje, ook voor contact met boven, waar collega’s op de tribune zaten met beter zicht op het veld.

Michael Reiziger (49) wil alleen meer, met al zijn diploma’s en ervaring. Dus vertrekt hij, ook omdat hij geen kans kreeg na het ontslag van Alfred Schreuder, en ook niet na het vertrek van Erik ten Hag naar Manchester United. Ajax koos Schreuder en later Heitinga, de trainer van Jong Ajax. Een station dat Reiziger al was gepasseerd. Sterker: hij was kampioen van de eerste divisie met Jong Ajax in 2018.

Louis van Gaal vormde hem bijna dertig jaar geleden van middenvelder tot rechtsachter, hetgeen hem een schitterende loopbaan opleverde met kampioenschappen, bekers, clubs als Ajax, Barcelona, AC Milan en PSV, alsmede 72 interlands. Hij werd trainer en was assistent bij Sparta van Alex Pastoor, die nu Almere City traint. ‘Michael kan zeker hoofdtrainer zijn’, denkt Pastoor. ‘Hij is aimabel, maar kan ook hard en zakelijk zijn. Zonder poespas. Hij heeft elke stap in zijn loopbaan weloverwogen genomen. En nooit schepte hij op over zijn verleden als voetballer. Hij gebruikte voorbeelden uit zijn carrière alleen om zaken te duiden.’

Als hoofdtrainer won hij de titel met Jong Ajax. Een opleidingsteam als kampioen, dat was een sensatie. Hij werd assistent van Ten Hag vanaf 2019, en in 2022 van Schreuder.

Na het ontslag van Schreuder mocht Reiziger één training leiden, met Richard Witschge. Daarop schoof de clubleiding Heitinga naar voren, die met Jong Ajax bijna onderaan stond, en trokken ze met Dwight Lodeweges een nieuwe, ervaren assistent aan. Reiziger viel terug naar zijn oude rol. Eerder was hij met Winston Bogarde één keer hoofdverantwoordelijk bij het eerste elftal, eind 2017, na het ontslag van Marcel Keizer. Eén wedstrijd, gewonnen van Willem II met 3-1. Daarna begon Ten Hag.

De precaire vraag is in hoeverre zijn donkere huidskleur een rol speelt. Reiziger is van Surinaamse afkomst. Feit is dat donkere trainers lastiger tot het hoofdtrainerschap doordringen. Humberto Tan, voorzitter van de Commissie Mijnals, die zich met de KNVB inzet in de strijd tegen discriminatie: ‘We gaan niet over het beleid van clubs, maar als je mijn persoonlijke mening wilt? Reiziger werd kampioen met Jong Ajax, dat is uniek in de eerste divisie. Hij was assistent van Ten Hag en Schreuder, en hij werd niet eens genoemd. Wat zei juf Ank in de Luizenmoeder (een bekende tv-serie, red.) ook weer: ‘’Dat vinden we niet raar, alleen maar hééél bijzonder.’’

Marjorie Esajas, die met haar instituut Fyjas een keurmerk tegen discriminatie en racisme ontwikkelde: ‘De samenleving is doordrenkt van dit thema. Het is er zo ingebakken dat, als je donker bent en alle diploma’s hebt, als je alle stadia hebt doorlopen, dat je dan toch geen kans krijgt en niet gelijk wordt behandeld. Kijk, om zwarte spelers kunnen de trainers niet heen, maar later, in de staf en in de leiding, weten diezelfde spelers niet door te dringen tot de top, ook niet als ze alle diploma’s hebben. Dat is een kwalijke zaak.’

Pascal Jansen (AZ) is momenteel de enige donkere trainer in de eredivisie, Adil Ramzi (Jong PSV) is van Marokkaanse afkomst en is trainer in de eerste divisie. Eerder dan Reiziger, afgelopen seizoen, verdween Winston Bogarde uit de staf van Ajax, om ruimte te maken voor de Duitser Matthias Kaltenbach. Generatiegenoten van Reiziger uit de succesvolle jaren negentig hebben moeite om een baan als hoofdtrainer te vinden. Edgar Davids was assistent van Gaal bij het WK, nadat Henk Fraser afhaakte.

De voormalige Engelse spits Jermain Defoe, trainer bij Tottenham Hotspur onder 18 jaar, kaartte de problematiek deze week aan in Engeland. Daar is ongeveer 40 procent van de spelers in de hoogste twee klassen van het profvoetbal zwart, terwijl dat in de staf van trainers slechts ruim vier procent is.