Ashleigh Barty schrijft geschiedenis: eindelijk weer een Australische winnares van de Australian Open

Ashleigh Barty na de winst in de finale tegen Danielle Collins. Beeld EPA

De 25-jarige Barty was de gedroomde winnares voor het grandslamtoernooi dat in 1978 voor het laatst de beker mocht uitreiken aan een tennisster uit Australië, toen Christine O’Neil de titel pakte. Met de druk van de natie op haar schouders maakte Barty haar status als beste tennisster van dit moment waar. Ze verloor geen set in Melbourne.

Met de winst in eigen land veroverde Barty haar derde grandslamtitel in drie grandslamfinales. In 2019 won ze op het gravel van Roland Garros. Vorig jaar schreef ze Wimbledon op haar naam. Sinds de invoering van het proftennis in 1968 wisten slechts vijf andere vrouwen hun eerste drie grandslamfinales te winnen. Virginia Wade, Monica Seles, Lindsay Davenport, Jennifer Capriati en Naomi Osaka gingen haar voor.

In een nagenoeg volle en uitzinnige Rod Laver Arena begon Barty nerveus aan de finale, in de wetenschap dat ze geschiedenis kon schrijven. De Australische was het hele toernooi nog nauwelijks getest, maar trof in de 28-jarige Collins een tegenstander die Barty weinig tijd gaf en de slicebackhand ballen goed wist te verwerken. De Amerikaanse haalde in 2019 al eens de halve finales in Melbourne.

Bij 2-2 in de eerste set kreeg Collins het eerste breakpoint van de partij, maar wist die niet te benutten. Een game later waren de rollen omgedraaid en profiteerde Barty wel van de dubbele fout die de nummer dertig van de wereld op een breakpoint tegen maakte. De Australische had haar break te pakken en leek de eerste zenuwen onder controle te hebben.

Maar in de tweede set had Collins het antwoord gevonden op het gevarieerde spel van de haast ongenaakbare speelster. Collins serveerde goed en drukte Barty vanaf de baseline met haar sterke backhand naar achter. De fans op de tribune werden steeds stiller. Collins liep weg naar 5-1 in sets en was op eigen service op 5-4 en 30-0 twee punten verwijderd van setwinst.

Met het mes op de keel liet Barty zien waarom zij momenteel de beste tennisster van de wereld is. Gesteund door het opgeleefde publiek werkte ze een dubbele break weg. Collins pepte zichzelf op, maar moest in de tiebreak toezien hoe Barty zich zonder setverlies overtuigend naar de overwinning op de Australian Open sloeg. De laatste vrouw die dat lukte in Melbourne was Serena Williams in 2017.