Ashleigh Barty maakt haar status meer dan waar: wint Australian Open in ‘achtertuin’

Ashleigh Barty tijdens de door haar gewonnen finale van de Australian Open. Beeld EPA

Haar vreugdekreet overstemde het gejuich uit de duizenden kelen op de tribunes. In de gebalde vuisten zat ontlading en vreugde opgesloten. En de blik in haar ogen sprak boekdelen. Het was het moment waarop alles eruit kwam bij Ashleigh Barty.

De explosie van emoties contrasteerde met het zo gewone imago van de 25-jarige tennisster uit Australië. Veel meer dan een vriendelijk knikje of een argeloze glimlach viel er tot afgelopen zaterdag na een overwinning niet van haar gezicht af te lezen. ‘Dit past eigenlijk niet bij mij’, erkende ze.

De winst in de finale op de Australian Open betekende zoveel meer dan de derde grandslamtitel voor de nummer één van de wereld. Met haar zege in twee sets tegen de Amerikaanse Danielle Collins (6-3, 7-6) vervulde Barty ook een langgekoesterde wens van haar landgenoten. Voor het eerst in 44 jaar won een Australische tennisster het grandslamtoernooi in eigen land.

Verlangen van de natie

Twee weken lang had ze het verlangen van de natie met zich meegedragen. Als publiekslieveling en favoriet stond het voor tennisminnend Australië vast dat Barty de opvolger moest worden van Christine O’Neil, die de titel in 1978 in Melbourne veroverde. ‘Dit is een droom die uitkomt. Ik ben zo trots om een Aussie te zijn.’

In haar ‘achtertuin’, zoals Barty Melbourne Park na haar derde grandslamtitel omschreef, maakte ze haar status meer dan waar. In de zes partijen op weg naar de finale had ze slechts 21 games hoeven af te staan. Minder dan vier gemiddeld per wedstrijd. Ze verloor geen set op de Australian Open. De laatste vrouw die dat lukte in Melbourne was Serena Williams in 2017.

In de wetenschap dat ze geschiedenis kon schrijven, begon de normaal zo koele Barty nerveus aan haar partij tegen de 28-jarige Collins. De Australische was het hele toernooi nog nauwelijks getest, maar trof in de nummer dertig van de wereld een tegenstander die haar weinig tijd gaf en een antwoord had op haar slicebackhand ballen, het dodelijke wapen waarmee Barty de Amerikaanse Madison Keys in de halve finale kansloos had gelaten.

De beste in eigen land

Als kind had Barty de droom om ooit de beste te zijn op Wimbledon. Die wens ging vorig jaar al in vervulling toen ze op het heilige gras in Londen de Tsjechische Karolina Pliskova versloeg. Maar ze wist ook dat daarmee het lange wachten van haar landgenoten nog niet voorbij was. Daarvoor moest ze de beste zijn in eigen land.

In een nagenoeg volle en uitzinnige Rod Laver Arena overleefde ze op 2-2 in de eerste set haar eerste breakpoint. In de volgende game waren de rollen omgedraaid en profiteerde Barty wel van de dubbele fout die Collins sloeg. Ze had haar break te pakken en trok de eerste set gedecideerd naar zich toe.

Barty, die haar eerste grandslamtitel in 2019 op het gravel van Roland Garros veroverde, moest in haar carrière een hoge drempel over om na Hana Mandlíková en Serena Williams de derde vrouw te worden die haar eerste drie grandslamtitels op drie verschillende ondergronden won. Nadat ze in 2011 Wimbledon bij de junioren had gewonnen, dwongen depressies haar drie jaar later te stoppen met professioneel tennis. Ze laste een pauze in van twee jaar en legde zich toe op haar andere liefde: cricket.

Beste tennisster van dit moment

In 2016 keerde ze als de geresette versie van zichzelf terug op de baan en hield anderen voor ‘altijd je eigen weg te kiezen’. Die weg bracht haar zaterdag in de Rod Laver Arena waar ze de gedroomde winnares van de Australian Open moest worden en haar verworven status als beste tennisster van dit moment kon bestendigen.

De veelzijdige speelster heeft alles in zich om het vrouwentennis de komende jaren te regeren. Niet in de laatste plaats omdat het tijdperk Serena Williams voorbij lijkt en de Japanse superster Naomi Osaka pas net op de weg terug is. De druk die het succes van vier grandslamtitels met zich meebracht, zorgde voor depressieve gevoelens bij de beste betaalde sportvrouw ter wereld. In Melbourne werd ze in de derde ronde uitgeschakeld.

Collins leek in de tweede set het geschiedenisboek alsnog abrupt dicht te klappen. Met haar ijzersterke service en snoeiharde backhand vanaf de baseline drukte ze Barty naar achter. De Amerikaanse debutante in een grandslamfinale liep vlot uit naar een 5-1 voorsprong, het publiek op de tribunes in vertwijfeling achterlatend.

Explosie van emoties

Met het mes op de keel liet Barty zien waarom zij momenteel de beste tennisster van de wereld is. Ze pepte zichzelf op, liet zich meedrijven door de opgeleefde fans en werkte een dubbele break weg. De tiebreak was een prooi voor de speelster die het winnende punt dus liet volgen door een explosie van emoties.

‘Het is mij heel veel waard dat ik dit succes met jullie kan delen. Jullie waren fantastisch en het leukste publiek waar ik ooit voor heb mogen spelen. Jullie dwongen mij om mijn beste tennis te laten zien’, zei ze toen haar eerste rauwe emoties waren ingedaald. ‘Iedereen bedankt. Ik zie jullie de volgende keer weer.’