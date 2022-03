Ashleigh Barty kan het fysiek en mentaal niet meer opbrengen en stopt met tennis

Ashleigh Barty heeft eind januari de Australian Open gewonnen. Nu stopt de nummer één van de wereld met tennis. Beeld AP

Met een brok in haar keel en een trillende stem vertelde ze op haar Instagram dat ze de fysieke drive en emotionele honger niet langer had om zichzelf uit te dagen en het beste in zichzelf op topniveau naar boven te halen. ‘Ik weet in mijn hart dat het de juiste keuze is. Ik ben dankbaar voor alles dat tennis mij heeft gegeven. Het heeft al mijn dromen vervuld en nog veel meer.’

Barty won op Roland Garros in 2019 haar eerste grandslamtitel en verwezenlijkte twee jaar later haar grootste doel op sportief vlak: ze schreef Wimbledon op haar naam. Met haar zege op het heilige gras van Londen trad ze na vijftig jaar in de voetsporen van haar landgenote Evonne Goolagong, de eerste inheemse Australische vrouw die zegevierde op Wimbledon.

Toen Barty, ook afkomstig uit een familie met een aboriginal-achtergrond, begin dit jaar in haar achtertuin de Australian Open won, was de cirkel rond. Voor de beste speelster van de afgelopen jaren was tennis meer dan een sport. Als rolmodel voor de inheemse bevolking wilde ze jongeren met inheemse wortels die dromen van een leven als topsporter inspireren. ‘Ik wil haar vooral bedanken voor het inspireren van een hele generatie’, zei de Australische premier Scott Morrison.

Geen verrassing

Voor Elise Tamaëla, voormalig coach van de vorig jaar gestopte Kiki Bertens, kwam het vroegtijdige pensioen van Barty niet helemaal als een verrassing. ‘Kiki sprak op de tour veel met haar over het leven na het tennis. Toen al liet ze doorschemeren dat ze niet nog heel lang zou doorgaan’, aldus Tamaëla. ‘De coronaperiode heeft daarin een rol gespeeld, vermoed ik.’

Australië hanteerde strikte regels tijdens de pandemie. Wie het land verliet, kwam er niet eenvoudig weer in. Familiemens Barty verbleef maanden in het buitenland om te kunnen deelnemen aan toernooien zoals Wimbledon en de Olympische Spelen - ver weg van haar geliefde familie. Tamaëla: ‘Ze sprak vaak over haar zussen en de kinderen van haar zussen.’

Het aangekondigde afscheid van de nummer één van de wereld is een groot gemis voor het vrouwentennis, meent Tamaëla. Barty stond synoniem voor respect, empathie, bescheidenheid en loyaliteit. ‘De afgelopen anderhalf jaar was ze veruit de beste op de tour, maar ze bleef zo normaal en beleefd tegen iedereen.’

Ook op de baan maakte ze indruk. Volgens Marcella Mesker heeft Barty het vrouwentennis naar een hoger niveau getild. De oud-prof en tenniscommentator meent dat ze met haar gevarieerde spel de basis voor een nieuw tijdperk heeft gelegd. ‘Na het powertennis van Serena Williams en Maria Sjarapova, stond met Barty een alleskunner op. Haar variatie was uniek: ze speelde naar voren, had een dodelijke slice backhand en durfde een harde tweede service te slaan.’

De Federer van het vrouwentennis

Mesker ziet dat haar spel navolging krijgt. ‘Je ziet steeds meer speelster op de tour die met meer variatie spelen, naar het net komen en de ballen met meer spin slaan. Veel speelster proberen de beste te imiteren, zo gaat het altijd. Ze werd niet voor niks de Federer van het vrouwentennis genoemd.’

Barty, die 121 weken de eerste plaats van de wereldranglijst bezette, is niet de eerste tennisser die relatief vroeg een punt achter haar loopbaan zet. In de afgelopen jaren stopten Caroline Wozniacki, de voormalig mondiale nummer één, en Bertens (oud-nummer 4 op de wereldranglijst) op hun 29ste. En viervoudig grandslamwinnares Naomi Osaka laste vorig jaar een pauze van vier maanden in omdat ze niet meer gelukkig was op de baan.

‘Als tennisster ben je minimaal 35 weken per jaar op reis. In die zin is het zwaarder dan andere sporten. Zeker voor familiemensen zoals Kiki en Ashleigh’, aldus Tamaëla. En Mesker: ‘Mentaal is het zwaar, ook daar moet je tegen kunnen.’

Voor Barty is het niet de eerste keer dat ze het tennis de rug toekeert. In 2014 dwongen depressies haar afstand te nemen van de sport. Na twee jaar te hebben gecricket keerde ze in 2016 als de geresette versie van zichzelf terug en hield anderen toen al voor ‘altijd je eigen weg te kiezen’. Woensdag vertelde ze in haar video dat dit afscheid heel anders voelde. ‘Ik ben hier klaar voor.’