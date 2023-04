Asgrauwe sluier over tijdelijk gestaakte Klassieker; Ajax plaatst zich voor bekerfinale

Davy Klaassen staat met een lelijke snee op zijn hoofd op het veld in de Kuip, Marcus Pedersen en Hartman zijn verbouwereerd. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Feyenoord - Ajax, halve finale van de beker, leek zich woensdagavond zowaar eens in een redelijk amicale voetbalsfeer te voltrekken, maar kort na de aftrap moest de wedstrijd al worden stilgelegd vanwege vuurwerk, en na ruim een uur zelfs langdurig gestaakt doordat Ajax-speler Davy Klaassen werd geraakt door een aansteker uit het publiek, leidend tot een bloedend achterhoofd. Het legde een asgrauwe sluier over een vooral voor rust, in sportief opzicht, zeer interessante Klassieker, die uiteindelijk door Ajax werd gewonnen: 2-1. Matchwinner was nota bene Klaassen.

Eigenlijk al sinds het verbod op volk op de tribunes (vanwege de coronapandemie) is opgeheven is het hommeles in veel stadions met allerhande wangedrag. Het bekogelen van Klaassen, met het uitvallen van de Ajacied tot gevolg, was een nieuw dieptepunt. De dader werd nog tijdens de wedstrijd opgepakt. Feyenoord, als club, betuigde zijn afkeer al tijdens de staking middels assistent-coach John de Wolf. Maar het leed was al geschied.

De sfeer was vooraf nog totaal anders dan tijdens de eerste Feyenoord-Ajax dit seizoen, die voor de competitie op 22 januari. De Ajax-selectie ging toen in een anonieme bus als het ware undercover naar De Kuip, buiten het stadion en erin was de stemming opgefokt, met dreigementen en oorverdovende fluitconcerten voor Steven Berghuis, de Feyenoord-aanvoerder die overstapte naar Ajax.

Woensdag, en ook de dagen ervoor, hing er juist een ongekende kalmte in Rotterdam, veroorzaakt door de ruime voorsprong op de ranglijst (8 punten) van Feyenoord op Ajax en PSV en de doorbroken vloek in de Johan Cruijff Arena waar de Rotterdamse club een paar weken geleden eindelijk weer eens won.

Meedeinend achtergrondkoor

Kort voor de aftrap hing er zelfs even een soort polygoonachtig gevoel, door de hoge stem van Rachel Kramer die het klassieke lied ‘Feyenoord, Feyenoord (wat gaan we doen vandaag)’ van haar opa Cock van der Palm ten gehore bracht, met een heel stadion als meedeinend achtergrondkoor.

Na de aftrap, helaas, leek het wel oorlog met knallen luid als mortierinslagen, grote, dikke zwarte rookwolken, daar tussendoor rode fakkels en een penetrante brandlucht. In het stadion, waar Ajax-supporters ontbraken, was het een geseling voor ogen en oren, voor lijf en leden zelfs bijna; een vuurpijl landde vlakbij Feyenoord-verdediger Trauner. Daarop onderbrak scheidsrechter Lindhout de wedstrijd voor het eerst.

De eerste helft was alsnog ronduit amusant met al vlot kansen voor Feyenoord-aanvallers Jahanbakhsh en Giménez. Ajax kwam na een kwartier echter op voorsprong toen Jahanbakhsh en Pedersen tegen elkaar aan botsten in een poging een voorzet van Sanchez weg te werken. Tadic profiteerde.

Na een korte status quo greep Feyenoord steeds meer de regie zoals in de Klassiekers dit seizoen gebruikelijk. Met Wieffer met zijn korte tikjes als spelversneller op het middenveld en kompaan Kökcü die de buitenspelers aan het werk zette. De backs Pedersen en Hartman denderden er dan overheen, de laatste bezit ook de traptechniek om tot ragfijne voorzetten te komen. Jahanbakhsh trapte in de 25ste minuut uit de mooiste aanval de bal met binnenkant voet op de paal.

Chemie ontbreekt vaak

Wat deed Ajax? Aanvankelijk vooral reageren. Berghuis was vaak de meest vooruitgeschoven pion op het middenveld, met Klaassen en Taylor achter hem, want Álvarez was in de defensie nodig. Tadic was weer spits, Bergwijn linksbuiten. Het is een op papier complementaire verzameling uitstekende voetballers maar de chemie ontbreekt teleurstellend vaak, zoals die ook in de bestuurskamer steeds verder te zoeken is bij Ajax. Over de beker werd in voorgaande seizoenen in Ajax-kringen wat badinerend gedaan, maar is verworden tot laatste strohalm nog iets van dit seizoen te maken.

In de blessuretijd van de eerste helft kwam Feyenoord terecht op gelijke hoogte. Na een afgemeten voorzet van Jahanbakhsh hoefde Giménez alleen maar te knikken.

Kort na rust greep Ajax verrassend snel weer de leiding toen de normaal zo geoliede Feyenoord-defensie zich ineens uit elkaar liet spelen. Achtereenvolgens namen Bergwijn, Tadic en Klaassen, Feyenoord-doelman Wellenreuther onder vuur. Pas de derde keer bezweek Wellenreuther.

Het werd daarna strontvervelend met opstootjes, met Ajacieden die lang op de grond lagen, soms ook met recht. Kudus moest uitvallen met een hamstringblessure, terwijl Ajax Álvarez en Taylor, die in blessuretijd rood kreeg, zeker mist in de finale tegen PSV op 30 april door een schorsing. Toen de aanvoerders Kökcü en Tadic met de hoofden tegen elkaar stonden en er meer spelers bijkwamen werd Klaassen geraakt vanaf de enige zijde waar geen netten hingen. Dit om betere tv-registratie mogelijk te maken. Lindhout kon niet anders dan staken. Feyenoords assistent-coach John de Wolf sprak het stadion na twintig minuten afkoelen vermanend toe. ‘Gebruik je verstand!’

Klaassen begon na de hervatting nog wel, maar moest al snel uitvallen. Feyenoordcoach Slot wisselde zo aanvallend als hij kon, maar Feyenoord kwam niet echt meer in het ritme, al kopte Giménez nog op de paal kort voor tijd. Ajax hield stand, dat was ronduit knap na alle trammelant.