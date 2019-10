Artistieke Melnikova uitdager krachtturnster Biles

Angelina Melnikova turnt ‘ouderwets’. De Russische stelt gratie boven kracht. Dit weekeinde was ze te bewonderen in Den Bosch. Sierlijk, klassiek en met een vleugje moderne dans. Kan ze de strijd aan met de Amerikaanse acrobaat Simone Biles?

Ze is slechts 1,51 meter. Maar denk niet dat Angelina Melnikova op de achterbank van de auto hoeft te zitten. De prima donna van het Russische turnen is in Den Bosch voor de Brabant Trophy, een nieuwe internationale wedstrijd. De 19-jarige Russin wordt voorin vervoerd tijdens de ritjes van hotel naar turnhal. De coaches gaan achterin.

De kindsterretjes uit de tijd van de Sovjet-Unie hebben plaatsgemaakt voor zelfstandige jonge vrouwen met een eigen mening en een Instagramaccount. Ze crossen als moderne vrouwen door het centrum van Moskou in de BMW die ze van president Poetin kregen voor de olympisch zilveren teammedaille uit Rio.

Melnikova, ruim 78 duizend online volgers, is de nieuwe ster in een lange turntraditie. Ze won twee weken geleden haar eerste individuele WK-medailles: brons op de meerkamp en op vloer. Ze sleepte voor Rusland het zilver binnen in de teamfinale en is in Tokio volgend jaar op de Spelen een uitdager van de Amerikaanse Simone Biles voor de allroundtitel.

Melnikova hoopt het antwoord te hebben op het krachtwerk van Biles, die in Stuttgart opnieuw onverslaanbaar was door haar hoogstaande acrobatiek. ‘Melnikova is er echt ééntje uit de Russische school’, zegt turntrainer Wolther Kooistra, die haar in één adem noemt met turnlegendes Boginskaja en Khorkina. ‘Ze combineert power met gratie. De nadruk ligt heel erg op ballet en choreografie.’

Turngala Den Bosch, met de Russische Angelina Melnikova in actie Beeld Jiri Buller

Melnikova is inderdaad gek op dansen, zegt ze een paar dagen voor de wedstrijd. De verveling tijdens het wachten op de persconferentie in het stadhuis van Den Bosch maakt plaats voor een lach als ze het over haar sport heeft.

Ze vertelt dat ze is gaan turnen toen ze Nastia Liukin, de in de Sovjet-Unie geboren turnster die voor Amerika uitkwam, op televisie zag. ‘Ik bewonderde haar altijd vanwege haar lenigheid. Het zag er zo mooi uit, net een ballerina. Ik hoop dat die manier van turnen weer belangrijker wordt. Het is heel moeilijk om zo te bewegen als je zoveel moeilijkheid in je oefeningen moet stoppen. Mijn oefeningen zijn al heel moeilijk.’

Melnikova is niet de enige pleitbezorger van de terugkeer van het artistieke turnen. Jarenlang gold: hoe moeilijker, hoe beter. De nadruk kwam steeds meer op acrobatiek te liggen. Na de Spelen van Rio is dat iets veranderd. Er werd strenger beoordeeld op een nette uitvoering. De internationale turnfederatie wilde niet langer zien dat oefeningen werden afgeraffeld om een zo hoog mogelijke D-score, de mate van moeilijkheid, te halen. Het moest er wel mooi uit blijven zien.

De Russische Angelina Melnikova in actie tijdens haar oefening Beeld Jiri Buller

‘Eigenlijk zou je Biles iets minder moeten geven voor haar acrobatiek en Melnikova iets meer voor het artistieke’, vindt Kooistra. ‘En dan nog is het de vraag of ze bij Biles in de buurt komt. Op sprong pakt Biles al een heel punt op Melnikova. Het verschil is zo groot.’

Haar eerste individuele WK-medailles hebben Melnikova, die al lid was van het zilveren team van Rio, vertrouwen gegeven. ‘Ik ben al naar twee WK’s geweest, daar won ik nooit een medaille voor mezelf. Het ging nu echt heel goed. Ik ben zo blij dat het eindelijk is gelukt.’

Melnikova geniet van het reizen, al zegt ze geen tijd te hebben om Nederland uitgebreid te bekijken. Ze is hier slechts om wat prijzen op te halen, dus geld te verdienen. Dat kan bij de Brabant Trophy, een nieuw evenement als opmaat om in 2023 een wereldbekerwedstrijd binnen te halen.

Na regionale wedstrijden was er zaterdag in de Maaspoort een wedstrijd waar Melnikova samen met haar landgenoot Ivan Stetovich om de prijzen streed. Het Russische duo legde het af tegen het Nederlandse koppel Bart Deurloo en Sanna Veerman.

Zondag liet Melnikova op het afsluitende gala nog even zien dat er wel een wereldster aanwezig was in de Maaspoort. Ze kwam in een zwart glinsterend pakje de zaal binnen waarin ze op vloer en brug liet zien hoe zij vindt dat turnen moet zijn.

De Russische Angelina Melnikova voor het begin van de wedstrijd Beeld Jiri Buller

Sierlijk, klassiek, met een vleugje moderne dans. Tussen de voorstelling door is haar telefoon nooit ver weg. Het is haar vermaak als ze ver van huis is. Haar laatste foto op Instagram, online gezet vanuit het Van der Valk hotel in Zaltbommel, toont Melnikova met een bord van The All Around, een serie van het online televisiekanaal Olympic Channel. De Russin is één van de drie talenten die in de aanloop naar de Olympische Spelen in Tokio wordt gevolgd.

In een aflevering zien we Melnikova, die op haar twaalfde van huis ging om een ster te worden, in haar roze meisjeskamer met een vriendin Duits leren in de aanloop naar de mondiale titelstrijd in Stuttgart. In Den Bosch vist ze haar telefoon uit haar zak om het programma te laten zien waarmee ze ook Engels leert.

Er is voor de interviews voor de zekerheid nog een vrouw opgetrommeld die een beetje Russisch spreekt. Ze is naast de turnster gaan zitten om te vertalen, maar dat blijkt helemaal niet nodig. Melnikova redt zich wel.