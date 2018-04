Arsène Wenger vertrekt na 22 jaar bij Arsenal

Champions League

In 2006 bereikte Wenger met zijn team de finale van de Champions League, maar in Pariijs bleek Barcelona iets te sterk te zijn. Daarna begon een lange droogte waarin Arsenal telkens in de top 4 eindigde (en tot voor kort altijd voor rivaal Tottenham) en overwinterde in Europa, maar nooit een prijs wist te winnen. Het veroveren van de FA Cup in 2014, 2015 en 2017 vormde een troost voor de grote club. De bekerzeges verbloemden het verval dat steeds sneller ging. Het staat nu 33 punten achter kampioen Manchester City en veertien achter buurman Tottenham.



De spelers leken het geloof in hun trainer te hebben verloren, getuige vijf uitnederlagen op een rij in de competitie. Volgens voetbalanalist Alan Shearer luisteren ze niet eens meer naar Wenger. Arsenal moet zelfs oppassen dat Burnley niet de zesde plek verovert. Alleen in Europa presteren de spelers momenteel goed, alsof ze hun baas, Le Professeur, een afscheidscadeau willen geven in de vorm van zijn eerste Europese trofee, die tevens toegang biedt tot de Champions League.



Bij zijn vertrek zal hij ruim 800 Premier League-wedstrijden vanaf de bank hebben gevolgd, een record. Maar Manchester Uniteds Alex Ferguson, zijn grote rivaal, is langer trainer geweest. 'Ik heb de club met volle inzet en integriteit geleid', verklaarde de reeds legendarische Wenger. Als kandidaatopvolgers vallen de namen van Thierry Henry, Joachim Low en Diego Simeone.