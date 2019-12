Arsenal zakt na nederlaag verder weg in de misère

Kevin De Bruyne van Manchester City stoomt met de bal aan de voet op tegen Arsenal. De Belg was goed voor twee van de drie doelpunten van City. Beeld BSR Agency

Sinds de parlementsverkiezingen van donderdag was de stemming al bedrukt in het noorden van Islington, de rode wijk die al 36 jaar door Jeremy Corbyn in het Lagerhuis wordt vertegenwoordigd. Het even rode Arsenal, lievelingsclub van de Labour-leider, slaagde niet in om de donkere dagen voor Kerstmis te verlichten. Integendeel, het speelde het eigen stadion dusdanig leeg, dat er na anderhalf uur niet meer genoeg fans over waren voor een striemend fluitconcert.

De toeschouwers hadden in de tweede helft een lange rondo van Pep Guardiola’s mannen aanschouwd. City liet het daarbij na om Arsenal te trakteren op de grootste thuisnederlaag ooit. Mogelijk waren de Citizens al met hun gedachten bij de aanstaande topper tegen nummer twee, Leicester City. Het beste schot van Arsenal was de volley waarmee Mesut Özil, na te zijn gewisseld, zijn zwarte handschoenen in het publiek schoot. De man die 350.000 pond per week verdient, had een uur lang gefaald.

Özils falen stond in contrast met de voetballes die De Bruyne liet zien. Reeds in de tweede minuut schoot de 28-jarige spelverdeler de bal hoog in het doel bij de beste aanval van de gasten, die Arsenal in de laatste vijf wedstrijden met 3-1, 3-0, 3-0, 2-0 en 3-1 hadden verslagen. Een kwartier later stelde hij Raheem Sterling in de gelegenheid 2-0 te maken en hij nam zelf de 3-0 voor zijn rekening. Op slag van rust tikte de Duitse doelman Bernd Leno een prachtig schot van de Belg tegen de paal.

Dat was de beste Arsenal-actie in het eerste bedrijf. Arsenal speelde deze wedstrijd, zo had de club bekend- gemaakt, voor het goede doel. Spelers zouden hun salarissen en bonussen zondag afstaan aan plaatselijke projecten. Het team van Freddie Ljungberg was even liefdadig jegens de regerend kampioen. Er was geen vechtlust, geen overleg, geen creativiteit, geen zelfvertrouwen en geen klasse. Een paar halve kansen, dat was het. Het was stiller dan gebruikelijk in het Emirates Stadion.

De rode achterhoede leek op die uit het Griekse filosofenteam van de bekende Monty Python’s Flying Circus-sketch, compleet met een Sokrates. De Zweedse interim-manager moet vaak hebben gedacht aan de tijd dat hij samenspeelde met Dennis Bergkamp, Patrick Vieira en Thierry Henry. Het Arsenal van nu is alleen op papier een topclub, met een topspeler: aanvaller en topscorer Pierre-Emerick Aubameyang. De andere topgunner loopt bij de vrouwen rond, Vivianne Miedema.

Het valt moeilijk voor te stellen hoe de nummer negen van de Premier League, die inmiddels 27 punten achter staat op Liverpool, uit dit diepe dal komt. De club zoekt naar een manager, maar potentiële kandidaten lijken te schrikken van het gebrek aan kwaliteit. Zo bedankte Leicester’s Brandan Rodgers hartelijk, om het aanbod van Arsenal te gebruiken voor een salarisverhoging. Misschien heeft Ben Corbyn interesse, de zoon van Jeremy die een eigen zondagclubje leidt in het nabijgelegen Tufnell Park.

Veel slechter kan het niet worden.