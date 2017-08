Arsenal wint Engelse Super Cup van Chelsea na strafschoppen volgens 'Abba-systeem'

Alexis Sanchez

Ook Wenger heeft te maken met een ontevreden spits, in de persoon van Alexis Sanchez. Sinds hij met zijn privéjet en hond was teruggekeerd op Engelse bodem loopt de Chileense vedette rond met een gezicht als een oorwurm. Hij wil weg, naar een nog rijkere club. Barcelona. Manchester City. Dat werk. Voeg daarbij de blessures van de smaakmakers Eden Hazard (gaat mogelijk ook weg) en Mesut Özil en de verwachting was dat de Super Cup het niveau van de FA Cup-finale (2-1 voor Arsenal) niet zou halen.



Die verwachting kwam uit.



In de eerste helft waren er drie memorabele momenten. De eerste kwam in de twintigste minuut toen de van Olympique Lyon overkomen Gunner Alexandre Lacazette op de paal schoot. Niet veel later vroeg Chelsea's Willian om een strafschop nadat hij over zijn eigen benen was gestruikeld. Bobby Madley gaf hem geel - en misschien komt de FA nog met nadere sancties omdat het simulatie wil bestrijden. Het mooiste moment was wel de achteruitkopbal van showman David Luiz naar zijn eigen doelman.