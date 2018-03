Arsenal plaatst zich voor kwartfinales Europa League na 3-1 tegen AC Milan

Tien minuten voor rust kreeg de oud-verdediger loon naar werken toen de Turkse middenvelder Hakan Çalhanoglu van een flinke afstand raak schoot. Dit was het moment waarop Arsenal wakker werd. En binnen enkele minuten stond het weer gelijk toen David Welbeck een strafschop benutte die hij had weten te versieren met een knappe duik. De Italianen waren ziedend en belegerden zowel de scheidsrechter als diens achterlijnassistent op wiens advies hij het cadeau had gegeven.



In de tweede helft moest Milan komen en dat deed het. Het regende onbenutte kansen en tussendoor kwam Arsenal er gevaarlijk uit. In de zeventigste minuut kreeg Milan spijt van de slordige afronding toen nota bene Granit Xhaka, al weken een zwakke schakel bij Arsenal, op goed geluk een schot loste dat door de jonge doelman Gianluigi Donnarumma eenvoudig werd doorgelaten. De duizenden Italiaanse fans namen vrolijk klappend en zingend afscheid van Europees voetbal.



Kort voor tijd maakte Welbeck aan alle onzekerheid en nervositeit een einde door van dichtbij de 3-1 binnen te koppen. Het was voor de thuisfans reden om Wenger, die zich amper aan de zijlijn had begeven deze avond, toe te zingen. Voor Arsenal gaat het avontuur verder in een bekercompetitie die het nog nooit heeft gewonnen, al kwam het in 2000 dichtbij toen het met strafschoppen verloor van Galatasaray. De zwaarste tegenstanders in de pot zijn Atletico Madrid en Lazio Roma.