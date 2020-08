Arsenal pakt voor veertiende keer FA Cup, ditmaal in een leeg Wembley

Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) na de 2-1 Beeld Hollandse Hoogte / AFP

Door deze winst plaatst Arsenal, de nummer 8 van de Premier League, zich toch nog voor Europees voetbal. Voor de 38-jarige Mikel Arteta, ‘Miracle Arteta’ voor zijn fans, is het zijn eerste trofee als manager. Alle doelpunten in de finale werden gemaakt door oud-spelers van Borussia Dortmund.

Enkele opzienbarende Engelse bekerfinales hebben een eigen naam gekregen. Zo kwam de eerste finale op Wembley in 1923 bekend te staan als de White Horse Final, vernoemd naar het witte paard waar de bobby op zat die het door toeschouwers overstroomde veld wist ‘schoon te vegen’. Dertig jaar later speelden Blackpool en Bolton Wanderers de Sir Stanley Matthews Final, naar de sterspeler onder wiens leiding een 1-3 achterstand werd omgebogen in een 4-3 zege.

Die van 2020 zal de Empty Wembley Final worden, omdat wegens de angst voor covid-19 slechts enkele tientallen technici, bobo’s en journalisten aanwezig mochten zijn in het stadion dat genoeg ruimte biedt voor ‘social distancing’. Het was het laagste aantal bezoekers sinds de eerste finale. In 1872 waren er op de Kennington Oval maar 2.000 voetballiefhebbers getuige van de 1-0 zege die de Wanderers boekten op de Royal Engineers, door een goal van Morton Betts.

The Blues en The Gunners

Dit keer stonden Chelsea en Arsenal tegenover elkaar, de Londense clubs die de Engelse bekercompetitie de afgelopen decennia hebben gedomineerd. The Blues en The Gunners hebben ‘s werelds oudste bekercompetitie sinds 1993 gezamenlijk 16 keer gewonnen. In de twee laatste twee onderlinge finales – 2002 en 2017 – was Arsenal de sterkste gebleken. Daarentegen gaf Chelsea de buren uit Noord-Londen een pak slaag in de Europa League-finale van 2019 in Bakoe: 4-1.

Dat er doelpunten zouden vallen stond van te voren wel vast, gezien de gammele achterhoedes van de Londense clubs. Na zes minuten was het inderdaad raak. Het blauwe aanvalstrio Mason Mount, Olivier Giroud en Christian Pulisic sneed door de rode verdediging heen. Laatstgenoemde werd de eerste Amerikaan die zou scoren in een Engelse bekerfinale. Het was geheel terecht want de ploeg van Frank Lampard was flitsend van start gegaan en Pulisic scoorde even later bijna de 2-0.

De drink- en ontsmettingspauze, halverwege de eerste helft, kwam als geroepen voor Arsenal. Manager Mikel Arteta wees zijn spelers erop dat er ruimte lag achter de verdediging van Chelsea. Dat bleek toen de jonge Schotse verdediger Kieran Tierney een lange pass verstuurde, die werd opgepikt door de levensgevaarlijke Aubameyang. César Azpilicueta dekte aan de verkeerde kant en trok de Gabonees onderuit. Het resultaat was een strafschop die Aubameyang zelf perfect benutte.

Het benadrukte hoe belangrijk deze snelle, technische spits is voor The Gunners. Hij scoort zelfs meer dan de legendarische Thierry Henry. Op tweederde van de wedstrijd sloeg de 31-jarige aanvaller, die in de belangstelling van Real Madrid staat, weer toe. De Chelsea-verdedigers verloren hem uit het oog en op een elegante wijze stifte hij de 2-1 binnen. Even later stond Chelsea ook nog eens met tien man toen Mateo Kovacic tegen zijn tweede gele kaart aanliep.

Hiermee herhaalde de geschiedenis zich. Drie jaar geleden stond the Arsenal ook met 2-1 voor tegen Chelsea toen dezelfde scheidsrechter, Anthony Taylor, Chelsea’s Victor Moses van het veld stuurde. Zonder Pulisic, die zijn hamstring had verrekt bij een doelpoging, joegen de West-Londenaren op de gelijkmaker, maar de rode muur hield stand. Zodoende mochten de Noord-Londenaren de beker in ontvangst nemen, niet bij de koninklijke loge, maar vanaf een tafeltje op het veld.