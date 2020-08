Arsenal pakt FA Cup in een leeg Wembley

Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) na de 2-1 Beeld AFP

‘De hemelse ochtend breekt aan, en de ijdele schaduwen van de aarde vluchten.’ Deze opbeurende woorden uit Abide with me klonken op de warme zaterdagavond niet uit 90.000 met drank gesmeerde kelen, maar uit de mond van Emeli Sande. De Brits-Zambiaanse zangeres was enkele dagen voor de finale op het stadiondak geklommen om deze FA Cup-hymne op te nemen, een creatieve poging van de Engelse voetbalbond om deze traditie op een of andere manier te eerbiedigen.

Hoewel social distancing er geen probleem zou moeten zijn was Engelands grootste stadion met slechts driehonderd mensen gevuld. BBC-technici, een groepje journalisten en wat officials. Prins William, de erepresident van de Football Association, bekeek de finale niet vanuit de koninklijke loge, maar vanaf een strandstoel tijdens een receptie in de tuin van landhuis Sandringham. Zelfs bij de eerste finale in 1872 was het drukker, toen 2.000 mensen op de Kennington Oval getuige waren van de 1-0-zege van Wanderers op de Royal Engineers

Voor de Chelsea- en Arsenal-getrouwen was de situatie extra pijnlijk. Ruim een jaar geleden had de Uefa het beide supportersscharen vrijwel onmogelijk gemaakt om de Europa League-finale bij te wonen, door deze in Bakoe te laten spelen. En nu konden ze niet aanwezig zijn bij eindstrijd die in de eigen stad werd gehouden. De enige, en zeer luidruchtige, Arsenal-fan in het stadion was Ian Wright, de oud-topscorer die nu analist is bij Match of the Day.

Hoewel Chelsea als vierde in de competitie was geëindigd en Arsenal achtste, waren The Gunners als favoriet begonnen. Geen club had ’s werelds oudste competitie vaker gewonnen dan Arsenal: 7 keer in de 20ste en 6 keer in de 21ste eeuw. De laatste twee finales tussen deze clubs eindigden in overwinningen voor Arsenal: in 2002 en 2017. Voor Chelsea’s Olivier Giroud en Arsenal’s David Luiz was het een bijzonder weerzien. In 2017 stonden de veteranen ook al tegenover elkaar, maar sindsdien hebben ze van club gewisseld.

Chelsea begon voortreffelijk en reeds na zes minuten nam het een voorsprong. Mason Mount dribbelde het strafschopgebied in, schoof de bal naar Giroud die met een hakje Christian Pulisic de kans gaf de eerste Amerikaan te worden die een doelpunt maakt in een Engelse bekerfinale. Chelsea geloofde het wel na de 1-0, in de verwachting dat Arsenal niet de weerstand zou bezitten om terug te vechten. Tot voor een half jaar zou dat inderdaad het geval zijn geweest, maar met de aanstelling van Mikel Arteta als manager is de mentaliteit veranderd.

Bovendien bleek Arsenal een wapen te hebben waar de trage achterhoede van The Blues geen antwoord op had: Aubameyang. Na een klein half uur spelen gaf de Schotse verdediger Kieran Tierney een prachtige dieptepass. Chelsea-aanvoerder César Azpilicueta wist zijn collega-aanvoerder niet bij te benen en trok uiteindelijk aan de noodrem. Aubameyang benutte de strafschop zelf. In de halve finale was de 31-jarige met twee doelpunten ook al verantwoordelijk geweest voor de 2-0- zege op bekerhouder Manchester City.

Antwerp wint beker in België Antwerp FC heeft de Belgische beker gewonnen. Het versloeg landskampioen Club Brugge in de finale in het lege Koning Boudewijnstadion van Brussel met 1-0. Uitgerekend Lior Refaelov, die jarenlang voor Brugge speelde, maakte in de 25ste minuut het enige doelpunt.

In de tweede helft leek Chelsea de voorsprong te herstellen toen Pulisic alleen op de doelman kon afgaan, maar al rennende verrekte hij zijn hamstring. In plaats van 2-1 zat Chelsea zonder de beste aanvaller. Niet veel later maakte Aubameyang de winnende treffer met een stiftballetje, gevolgd door zijn handelsmerk: de salto. Vervolgens herhaalde de geschiedenis zich: net als in 2017 kreeg een Chelsea-speler bij een 2-1 achterstand een tweede gele kaart: toen was het Victor Moses, nu Mateo Kovacic. Zelfs de arbiter was dezelfde.

Voor Chelsea ging het van kwaad tot erger toen invaller Pedro van het veld werd gedragen met een lelijke schouderblessure, een treurig afscheid. De dag behoorde toe aan een andere Spanjaard. Na de FA Cup te hebben gewonnen als Arsenal-speler heeft Arteta de trofee nu ook als Arsenal-manager in zijn bezit. Sinds zijn aantreden in de winter heeft de 38-jarige voor een rode dageraad gezorgd bij The Gunners. Dat is gebeurd zonder Mesut Özil, die op een zijspoor is gezet en de finale vanuit Turkije aanschouwde.

Vanwege de panische angst voor besmettingen mochten de Arsenal-spelers de beroemde 39 treden niet beklimmen teneinde de trofee bij de Koninklijke loge in ontvangst te nemen. In plaats daarvan vierden ze feest op het veld, waar Aubameyang de beker pardoes liet vallen. De overwinning betekent dat Arsenal toch Europa in gaat. Dat is belangrijk bij de zware taak die de club tijdens de korte zomerstop te wachten staan: Aubameyang weghouden uit de klauwen van Real Madrid.