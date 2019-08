Arsenal kan weer over Özil en Kolasinac beschikken na mislukte roofoverval

Sead Kolasinac (links) en Mesut Özil. Beeld BSR Agency

Özil en Kolasinac, jeugdvrienden, reden in de hete middag van 25 juli door de dure Londense wijk Hampstead toen de Mercedes waarin ze zaten werd klemgereden door twee scootercriminelen met flinke messen. Kolasinac stapte uit in een poging de gemaskerde overvallers te verjagen. Dat lukte half. Nadat de Duitse Bosniër, bijgenaamd ‘De Tank’ en ‘De Bosnische Hulk’, weer was ingestapt, scheurde Özil weg, tegen het verkeer in, achtervolgd door de autokapers.

Uiteindelijk vluchtten de voetballers een Turks restaurant binnen om veiligheid en hulp te zoeken. De heldhaftige actie van de 26-jarige Kolasinac, de populairste speler onder de ­Arsenal-getrouwen, werd op video vastgelegd en werd een internethit.

Dat was niet het einde van het verhaal. Twee weken later doken twee verdachte mannen op bij de villa van de Duits-Turkse sterspeler Özil, waar ze ruzie kregen met bewakers. De twee, Ferhat Ercan en Salaman Ekinci, verschenen vorige week voor de rechter.

Roofovervallen door scootercriminelen komen veel voor in Londen, met name in Noord-Londen. Een criminoloog verklaarde tegenover Sky dat de voetballers het slachtoffer zijn van een nieuwe generatie gangsters die in tegenstelling tot de oude garde geen ‘respect’ toont voor bekendheden.

The Sun wist te melden dat de vrouw van Kolasinac voor alle zekerheid naar Duitsland is ‘gevlucht’. Het zorgde ervoor dat Arsenal-coach Unai Emery tijdens het openingsduel bij Newcastle United niet kon beschikken over het duo.

Voetballers vaker doelwit

Özil en Kolasinac zijn niet de eerste voetballers die last hebben van criminelen. Een inbreker, een ex-militair, probeerde drie jaar geleden binnen te komen in Wayne Rooneys villa tijdens een erewedstrijd op Old Trafford. Eind 2007 werden de vrouw en kinderen van Steven Gerrard opgeschrikt door vier gemaskerde, gewelddadige inbrekers. Liverpool speelde op die avond een uitwedstrijd in Marseille.

West Hams Andy Carroll raakte drie jaar geleden zwaargewond toen een scootercrimineel zijn dure horloge probeerde te stelen en Peter Crouch is zelfs twee keer de dupe geweest van een inbraak. Criminelen weten precies wanneer voetballers wedstrijden spelen en op reis zijn. Bovendien hebben sommige voetballers de drang om hun weelde te tonen op sociale media, informatie die nuttig kan zijn voor mensen met slechte bedoelingen.

Volgens veiligheidsexperts moeten clubs meer doen om spelers en hun gezinnen te beschermen. Met salarissen van tonnen per week kunnen voetballers ook zelf maatregelen nemen. Özil heeft inmiddels een veiligheidsbedrijf ingehuurd dat zijn 10 miljoen kostende villa in Noord-Londen dag en nacht bewaakt. Trainers van waakhonden doen goede zaken. Een goed getrainde waakhond kost minimaal 36.000 euro, een koopje voor puissant rijke voetballers. Ook huren spelers oud-commando’s in als lijfwachten.

Eerder dit jaar heeft Steven Gerrard rechters opgeroepen om zwaardere straffen op te leggen aan criminelen die het specifiek gemunt hebben op voetballers en hun naasten.