Arsenal kan tien man van Atlético niet verslaan

Geweldige kansen

Maar reeds voor deze turbulentie had de Arsenal geweldige kansen gehad om op voorsprong te komen. Een mislukt schot van Alexandre Lacazette schampte de buitenkant van de paal en een minuut later was er een geweldige reflex van Jan Oblak voor nodig om een kopbal van de Franse spits uit het doel te houden. Arsenal is een ploeg die gedijt bij een man-meer situatie en de kansen stapelden zich op. Het gevaar kwam vooral van de zijkanten, met name vanaf rechts waar Héctor Bellerín als valse rechtsbuiten een voortdurend gevaar stichtte.



De zestigduizend toeschouwers, onder wie Labour-leider Jeremy Corbyn, zagen hoe er telkens een been of een hoofd van een Atletico in de weg stond. En voortdurend was er de angst voor de counter, voor een bevlieging van Antoine Griezmann, die geen gezelschap had van de lichtgeblesseerde Diego Costa. En die kans kwam, zeven minuten voor de rust. Thomas Partey dartelde naar voren en met meer geluk dan wijsheid belandde de bal bij de Franse spits, die de 'bekerdoelman' David Ospina verleidde tot een knappe redding.



In de rust leken de niet-koninklijke Madrilenen wat kalmeringspillen te hebben genomen en er ontstond een evenwichtiger duel, met minder kansen. De combinaties van The Gunners stierven steeds vaker in de schoonheid, maar na een uur spelen vonden ze toch een gaatje in de gele muur. Dankzij een een-tweetje kreeg Jack Wilshere, de terriër van Arsenal, de kans om goed voor te geven en Lacazette, driemaal scheepsrecht, kon via de grond inkoppen. Een feest brak uit in de Emirates dat veel sfeervoller was dan te doen gebruikelijk.