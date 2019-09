Arsenal en Spurs vechten naar gelijkspel in derby

Voor Arsenal en Spurs stond vooral eerherstel op het spel. Beide teams hadden in de vorige speelronde verloren – Arsenal kansloos bij Liverpool en Spurs thuis tegen degradatiekandidaat Newcastle – en koesteren zo hun eigen problemen. Terwijl Arsenal een identiteitscrisis doormaakt, lijdt Tottenham, na een wonderbaarlijk seizoen, aan slijtageverschijnselen. Het bleek borg te staan voor een levendige, laagdrempelige derby in een Emirates-stadion dat alleen voor deze gelegenheid sfeervol is.

Bij The Gunners komt de Duitse brekebeen Shkodran Mustafi niet meer in de buurt van de basiself, maar er blijven genoeg zwakke punten over. In de tiende minuut maakte de ervaren Griek Sokratis Papastathopoulos een inschattingsfout, liet David Luiz zich als een standbeeld van een 18de eeuwse componist voorbij lopen en redde Mannschaft-doelman Bernd Leno een schot van Erik Lamela half. Vervolgens kon Christian Eriksen, die weg wilde maar toch lijkt te blijven, de 0-1 binnen tikken.

Bij dat rijtje ongeleide projectielen ontbrak nog de Zwitserse middenvelder Granit Xhaka, maar die kwam vijf minuten voor rust, in de zestien, met twee benen inglijden op de snelle Hueng Min-Son. Harry Kane benutte de strafschop koelbloedig. De tweede overwinning op rij bij de aartsvijand lonkte. Spurs blijft echter Spurs. Op slag van rust maakte Alexandre Lacazette de aansluitingstreffer. Voor de Arsenal zou de tweede helft in het teken staan van wat het wel kan: aanvallen.

De Spurs-verdediging van drie oud-Ajacieden begon te kraken. Voor Jan Vertonghen en Toby Alderweireld gaan de jaren tellen, en Davinson Sanchez verdwaalde op de voor hem zo ongebruikelijke rechtsachter positie. Enkele keren kwam Spurs er gevaarlijk uit – Kane raakte de paal met een magistraal schot – maar het wachten was op de gelijkmaker. Deze kwam in de 71ste minuut, uiteraard gescoord door Pierre-Emerick Aubameyang, de lenige en doeltreffende Gabonees.

Bijna wist Arsenal de 186ste derby nog te winnen door een treffer van Sokratis uit een voorzet van Sead Kolasinac, maar de Bosniër bleek buitenspel te hebben gestaan. Een opstootje tussen de spelers, even later, maakte de burenruzie compleet. Door het puntje staat Arsenal na vier wedstrijden op de vijfde plek, nu al 5 en 3 punten achter op respectievelijk koploper Liverpool en Manchester City. Van Dijk en co hadden zaterdag met 3-0 bij Burnley gewonnen, de 18de competitiezege op rij.

De ploeg van Unai Emery weet zich omringd door Crystal Palace, Everton en Leicester City, waar Jamie Vardy weer in puike vorm is. Weggezakt zijn Chelsea - de aankomende tegenstander van Ajax in de Champions League wist thuis niet te winnen van Sheffield United - en Manchester United, dat niet verder kwam dan een gelijkspel bij Southampton. Het gat met de toptwee wordt steeds groter voor Arsenal en de andere traditionele topclubs – dat met de rest juist kleiner.