Arsenal en Manchester City jagen elkaar op in strijd om titel Premier League

Martin Odegaard viert de derde goal van Arsenal. Beeld AP

In de Premier League is het mogelijk dat een topteam de ene week Manchester United met 7-0 verslaat, om een week later met 1-0 te verliezen bij Bournemouth. Dat is precies wat Liverpool deed. Kansen kregen de mannen van coach Jürgen Klopp genoeg, inclusief een strafschop waaruit Mo Salah de bal in de tribunes schoot, maar de degradatiekandidaat scoorde het enige doelpunt.

Een dag later slaagde Manchester United er niet in om thuis van hekkensluiter Southampton te winnen. Het was zelfs aan David de Gea te danken dat The Saints niet drie punten mee namen naar de zuidkust. De ploeg van Erik ten Hag speelde een uur lang met tien man, nadat Casemiro voor de tweede keer in acht competitiewedstrijden met rood van het veld was gestuurd. Zowel Liverpool als Manchester United speelt nu louter om kwalificatie voor de Champions League.

28ste goal Haaland

Bovenin is er sprake van een tweestrijd tussen Arsenal en Manchester City. The Citizens waren zaterdagavond te gast bij het Crystal Palace van voormalig Arsenal-ster Patrick Vieira. Lange tijd leek de Fransman zijn oude club te helpen, maar twaalf minuten voor tijd beging Michael Olise, nota bene de beste speler van de thuisploeg, in de eigen zestien een klungelige overtreding op Ilkay Gündogan. Dat bood Erling Haaland de gelegenheid om voor City zijn 28ste competitiedoelpunt van het seizoen te scoren.

Hierop moest Arsenal winnen bij Fulham, de stadgenoot die reële kansen heeft om zich te kwalificeren voor Europees voetbal. Maar dat gaat niet lukken op de slordige manier waarop Fulham deze derby begon. Reeds bij rust stond het 0-3, onder meer door een doelpunt van de Braziliaanse spits Gabriel Jesus die na een blessure zijn eerste wedstrijd sinds het WK speelde. In de tweede helft kwamen er geen doelpunten meer bij. Met nog elf wedstrijden te gaan staat Arsenal vijf punten voor op Manchester City.

De ploeg van coach Mikel Arteta moet nog op bezoek bij City, Liverpool en Newcastle. Voormalig City-manager Manuel Pellegrini stelde dinsdag, voorafgaand aan de Europa League-wedstrijd van zijn team Real Betis tegen Manchester United, dat het betere voetbal in Spanje wordt gespeeld. Maar in de ogen van diezelfde Pellegrini is de Premier League wel de beste competitie ter wereld. De wedstrijden van afgelopen weekeinde bewezen dat de 69 jaar oude Chileen en ervaringsdeskundige een punt heeft.