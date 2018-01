Arsenal en Chelsea spelen gelijk in levendige wedstrijd vol kansen

Dat het bij rust 0-0 was, mocht een wonder heten Arsenals Mesut Özils poging te scoren wordt geblokkeerd door Chelseas Thibaut Courtois © EPA

Dat het bij rust 0-0 was, mocht een wonder heten. In de tweede helft kreeg vooral Arsenal kansen en in de 63 minuut brak Jack Wilshere eindelijk de ban door de bal in het kruis te schieten. De meeste ploegen zouden na zo'n achterstand breken, maar Chelsea is mentaal gezien een zeer weerbare ploeg. En het heeft Eden Hazard. De kleine, stevige Belg dribbelde in het strafschopgebied, wachtend op een uitgestrekt been om over te vallen. Dat been kwam er en Anthony Taylor wees naar de stip, dit tot woede van Arsene Wenger, die op Oudjaarsdag ook al ziedend was toen West Brom door een onterechte pingel op 1-1 was gekomen.



Hazard nam de strafschop zelf en schoot koelbloedig raak. Daarna was het Chelsea dat het spel bepaalde, profiterend van de onzekere achterhoede van Arsenal. Vijf minuten voor het einde gaf invaller Willian een schitterende pass over de breedte naar collega-invaller Zappacosta, die de bal op maat voorgaf aan Marcos Alonso. De 1-2 leek de beslissing te zijn en het stadion begon leeg te lopen. Arsenal oogde vermoeid, na het volle speelschema en deze slopende wedstrijd, maar Bellerin zorgde ervoor dat de thuisfans toch nog met een opgewekt gemoed naar huis gingen.



Bijna, echter, was Chelsea toch nog met de drie punten naar West-Londen teruggekeerd, maar het schot van Zappacosta spatte uiteen op de lat. Gevraagd naar zijn gevoelens over dit slotakkoord zei Wenger na afloop dat hij 'misschien zelfmoord had gepleegd' als zijn ploeg weer op achterstand was gekomen. De Arsenal-manager zei 'een grootse wedstrijd' te hebben gezien en sprak liever niet over de strafschop. Vrijdag, immers, zal de Engelse voetbalbond bepalen welke sanctie hij krijgt na zijn kritiek op de scheidsrechter na de Oudjaarswedstrijd in de Midlands.