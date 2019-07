‘Arrogant’, ‘belastingontwijker’ en ‘verwend’: in zijn geboortedorp is Lewis Hamilton allesbehalve populair

Lewis Hamilton (34) is hard op weg naar zijn zesde wereldtitel in de Formule 1. Maar in zijn geboortestad Stevenage krijgt de lokale krant boze brieven als die over hem schrijft. ‘Hij is working class. Dan word je geacht bescheiden te blijven.’

Een champagnefles in zijn hand, de brede glimlach. Lewis Hamilton is niet te missen in de voetgangers­tunnel die leidt naar het station van Stevenage. Het gemeentebestuur van het Engelse stadje, een half uur ten noorden van Londen, heeft de weerszijden van de tunnelmuur vol laten plakken met zwart-witbeeltenissen van lokale beroemdheden. De vijfvoudig Formule 1-kampioen die in 1985 in Stevenage ter wereld kwam, is met afstand de bekendste.

Enige kanttekening? Zijn palmares op de wall of fame is vier jaar geleden voor het laatst bijgewerkt. Hamilton heeft het verbruid bij een flink deel van de de lokale bevolking. Ze moeten de succesvolle autocoureur niet meer.

Dat geldt ook voor de lokale krant, The Comet. Die schrijft dit jaar nauwelijks over Hamilton, terwijl hij bezig is aan zijn beste seizoen ooit. Van de negen races won hij er zes. Met zijn eigen thuisrace in het Engelse Silverstone dit weekeinde op de kalender gaat hij riant aan de leiding in de WK-stand. De Brit is hard op weg naar zijn zesde wereldtitel. Over een paar jaar overtreft hij misschien wel de zeven titels van recordkampioen Michael Schumacher.

In zijn geboorteplaats (80 duizend inwoners) worden ze er niet meer warm van. ‘Veel mensen hier mogen hem niet’, zegt sportjournalist Dan Mountney van The Comet. Toen zijn krant vorig jaar met zes pagina’s uitpakte met de vijfde titel van Hamilton, regende het boze brieven. ‘Ze vinden dat het succes naar zijn hoofd is gestegen. Dat hij zijn wortels is vergeten’, legt Mountney uit.

Arrogant

In The Granby, een knusse kroeg op steenworp afstand van het huis, is de mening over Hamilton onder de pakweg vijf stamgasten op een donderdagmiddag eensgezind. ‘Arrogant’, ‘verwend’ en ‘belastingontwijker’, zijn de woorden die het vaakst vallen. In 2007 ruilde Hamilton Stevenage namelijk om belastingtechnische redenen in voor Zwitserland. Sinds 2010 woont hij in Monaco.

Ondertussen groeide hij uit tot een van de rijkste sporters ter wereld. Zijn vermogen wordt geschat op 250 miljoen euro. Als hij niet racet, reist hij in zijn privé­jet de wereld over. Het is een flink contrast met het leven van de gemiddelde Stevenager, legt journalist Dan Mountney uit, die voor een modaal salaris in bijvoorbeeld de fabriek van vliegtuigbouwer Airbus werkt. ‘Ze voelen zich niet meer verbonden met hem’, zegt Mountney.

Zo was het niet altijd, benadrukt hij. Toen Hamilton tien jaar geleden net zijn eerste wereldtitel had gewonnen, gaf een lokale supermarkt hem bijvoorbeeld zijn eigen parkeerplaats in de vorm van een Formule 1-auto. Mountney: ‘En zo waren er nog veel meer van dat soort ludieke acties. Men was trots dat iemand uit Stevenage dit had bereikt. Tegenwoordig is het van: ja, hij komt uit Stevenage. Meer niet. Hij is vooral Lewis Hamilton.’

Sharon Taylor werd in 2006 voorzitter van de gemeenteraad van Stevenage, een jaar voor Hamiltons Formule 1-debuut. Trots wijst ze naar het gesigneerde portret van Hamilton aan de muur van haar kantoor. In de gang hangt bij de portretten van de burgemeesters een ingelijste foto van Hamilton met daarop de door de coureur geschreven tekst: ‘Bedankt voor alle steun, Stevenage!’.

Beide beeltenissen stammen uit Hamiltons McLaren-tijd, het team dat hij in 2012 verliet. Taylor, die Hamilton nog nooit ontmoette, zou graag recentere artefacten hebben. Dat is ondanks enkele verzoeken niet gelukt. ‘Dat begrijp ik ook wel. Hij is het hele jaar ontzettend druk.’

Lewis Hamilton als peuter. Beeld Archant / Danny Loo

Excentriek

Ze weet als geen ander hoe er in de stad tegen Hamilton wordt aangekeken. Max Verstappens teambaas bij Red Bull Christian Horner omschreef de excentrieke Hamilton ooit als marmite, een zwart plantenextract dat Britten als broodbeleg eten: ‘Of je houdt ervan, of niet.’

Zo is het ook in Stevenage. Volgens haar zijn er net zoveel Hamilton-fans in Stevenage als niet-fans, benadrukt ze. Die eerste groep is alleen wat minder fel. Ze krijgt wel na elke wereldtitel brieven over Hamiltons niet bijgewerkte cv in de stationstunnel. Dat is bewust, stelt ze: de lijst wordt tegenwoordig online bijgehouden.

Het ergert Taylor dat Hamilton in de ogen van zijn criticasters weinig goed kan doen. ‘Waarschijnlijk komt het omdat hij working class is’, zegt Taylor. ‘Zijn vader was ict’er en had op een gegeven moment drie banen om de raceloopbaan van Lewis te bekostigen. Als je van bescheiden komaf bent, wordt er verwacht dat je ook bescheiden blijft. Men vergeet alleen hoe knap het is dat hij zo ver is gekomen, zonder gouden lepel in zijn mond. Pas later realiseren we waarschijnlijk hoe bijzonder en hoe goed hij is.’

Hamilton is volgens haar het perfecte rolmodel voor een stad als Stevenage. In tegenstelling tot Britse steden die kunnen putten uit een historie die terugloopt tot ver in de Middeleeuwen moet Stevenage het vooral hebben van de afgelopen vijftig jaar. In die periode transformeerde de stad in sneltreinvaart van een uit de kluiten gewassen stopplaats voor paardenkoetsen tot een zogenoemde new town, uit de grond gestampt om de huizenschaarste in het verwoeste Londen op te vangen.

‘Lewis is iemand die aan de kinderen hier kan laten zien dat hun dromen kunnen uitkomen’, zegt Taylor.

Geen rolmodel

Volgens sportjournalist Dan Mountney is Hamilton de afgelopen jaren te ver verwijderd geraakt van Stevenage om een voorbeeld te zijn voor de jeugd. ‘Hij komt ook niet vaak terug’, zegt hij. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Manchester United-speler Ashley Young, die ook uit Stevenage komt en met Hamilton in dezelfde klas zat op de middelbare school. ‘Ashley bezoekt nog regelmatig zijn oude school en was er ook bij toen zijn foto op de wall of fame werd onthuld. Lewis niet. En als hij praat over Stevenage is het meestal niet positief.’

Daarmee doelt Mountney op de uitspraken van Hamilton in december vorig jaar, toen hij als tweede eindigde in de verkiezing van Britse verkiezing voor Sportpersoonlijkheid van het Jaar. Live op de BBC zei hij dat het altijd een droom was voor hem en zijn familie ‘uit de sloppenwijken’ te geraken, doelend op Stevenage. Een dag later bood hij zijn excuses aan via sociale media. De sneeuwbal was toen alleen al gaan rollen. De Britse pers dook er meteen bovenop. Zo werd achterhaald dat Hamiltons huis aan Woodfield Road inmiddels meer dan een miljoen euro waard is.

Raadsvoorzitter Sharon Taylor vond de opmerkingen van Hamilton ‘teleurstellend’. Aan de andere kant begrijpt ze dat Hamilton niet florissant terugdenkt aan zijn jeugd in Stevenage, als zoon van een zwarte vader en witte moeder in een stad waar het percentage witte Britten hoger is dan het gemiddelde in Engeland. In mei plaatste Hamilton nog een bericht op Instagram waarin hij schreef dat hij een van de drie zwarte kinderen op zijn basisschool was. Hij voelde zich een ‘buitenstaander’ en ‘niet geaccepteerd’.

Hamilton tijdens een bezoek aan een ziekenhuis in Stevenage, toen hij nog voor McLaren reed en de band met zijn geboorteplaats hechter was Beeld Archant

Van school gestuurd

Op zijn middelbare school werd hij onterecht van school gestuurd, omdat een leraar weigerde te geloven dat hij niet betrokken was bij een vechtpartij. ‘Het spijt me dat hij zich hier zo heeft gevoeld’, zegt Taylor. Volgens haar valt er nog het nodige te winnen in haar stad als het gaat om diversiteit en acceptatie van minderheden. Ook daar zou Hamilton bij kunnen helpen, denkt ze. Zo denkt ze aan een steunfonds voor minderbedeelden, waar Hamilton ook van gebruik heeft gemaakt, te vernoemen naar de coureur.

Mountney vraagt zich af of met dat soort initiatieven de relatie tussen Stevenage en Hamilton weer vlotgetrokken kan worden. De opmerkingen uit december waren voor veel Stevenagers de druppel, zegt hij. ‘Het artikel over die uitspraken was het best gelezen stuk van de maand. Veel mensen die hier wonen zijn echt trots op Stevenage. Of anderen de stad nou mooi vinden of niet. Lewis heeft dat niet. Integendeel. Voor die uitspraken was het meer van: we zijn niet echt fan van hem, meer niet. Nu keren mensen zich echt van hem af. ’

Zelfs als Hamilton de succesvolste Formule 1-coureur ooit wordt, zal dat beeld niet veranderen, denkt Mountney. ‘Daarvoor moet hij vaker terugkomen, echt iets teruggeven aan de gemeenschap. Want hij kan hier wel echt een verschil maken, als hij dat zou willen.’

En als hij dat niet doet? Dan eindigt de geschiedenis van Lewis Hamilton in Stevenage zoals op de tunnelmuur bij het station. Abrupt, als iemand uit een ver verleden.