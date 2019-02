Arrestatie in Thailand van profvoetballer Hakeem Al-Araibi schokt Nederlandse ploeggenoot Davey van ’t Schip: ‘Dat zoiets kan: onwerkelijk’

Het laatste wat de ploeggenoten van Hakeem Al-Araibi tegen hem zeiden was: ‘Happy Honeymoon’. Geen moment konden ze vermoeden dat de 25-jarige verdediger van de Australische profclub Pascoe Vale verwikkeld zou raken in een internationaal juridisch steekspel. Davey van ’t Schip, ploeggenoot van Al-Araibi: ‘We schrokken ons kapot.’

Van ’t Schip, zoon van voormalig Ajacied John van ’t Schip, vertelt telefonisch vanuit Australië hoe hij en zijn teamgenoten aandacht proberen te vragen voor het lot van hun ploeggenoot. Hakeem Al-Araibi zit in Thailand (waar hij op huwelijksreis was) in de gevangenis vanwege een, inmiddels ingetrokken, internationaal opsporingsbevel van Interpol. Thailand is van plan hem alsnog uit te leveren aan Bahrein.

Al-Araibi, die in Bahrein voor het nationale elftal speelde, vluchtte in 2014 naar Australië en kreeg een verblijfsvergunning. In zijn geboorteland werd hij gemarteld. Hij is daar veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar. In Thailand is zijn voor voorarrest afgelopen maandag met zestig dagen verlengd.

Van ’t Schip (28): ‘We denken aan hem, praten veel over hem, maar ergens ben je machteloos. Anderzijds: hoe meer mensen zijn verhaal kennen hoe beter, want dat vergroot de druk op Thailand om hem vrij te laten.’ Hij noemt Al-Araibi een stille, vriendelijke jongen. Hij speelt ruim een jaar samen met hem bij Pascoe Vale, dat net onder het hoogste niveau acteert. ‘Op het veld een sterke verdediger, een echte winnaar. In de kleedkamer heel rustig, hij vertelde niet veel, maar iedereen respecteert hem, vindt hem aardig.’

Martelingen

Al-Araibi vertelde in 2016 in The New York Times over de valse beschuldigingen uit Bahrein vanwege zijn kritische houding jegens de regering, over de martelingen die hij er had ondergaan, over het dreigement dat hij zo hard zou worden geslagen dat hij nooit meer kon voetballen. Van ’t Schip was er tot voor kort onbekend mee. ‘Daar vertelde hij niet over. Zelfs niet dat hij gevlucht was. Je merkte ook niets aan hem. Hij is een perfecte prof.’

Via de club vernamen de spelers dat Al-Araibi was opgepakt. Van ’t Schip: ‘Dat zoiets kan, vanuit een vrij land ineens vastgezet worden in een gruwelcel ondanks alle mensenrechtenorganisaties. Onwerkelijk. Je gaat je inleven in wat hem te wachten staat. In Bahrein is hij zijn leven niet zeker, dat is ons wel duidelijk.’

Een ploeggenoot zocht Al-Araibi op in de gevangenis in Thailand. Hij schetste aan Van ’t Schip de mensonterende omstandigheden aldaar. ‘Ze zitten met veertig man in een cel op de vloer, krijgen eten waar de katten en ratten die er rondlopen hun neus voor ophalen.’

Ook de spelers van Pascoe Vale zagen de beelden van Al-Araibi die op weg naar de rechtbank in Bangkok smeekt aan Australië om iets te doen. Van ’t Schip: ‘Een al veel magerder hoofd had hij, boeien om zijn blote voeten. Hartverscheurend.’

De spelers kunnen weinig meer doen dan Hakeems verhaal vertellen aan reporters uit binnen- en buitenland die de club dagelijks bezoeken, de social media-vlam #freehakeem verder aanwakkeren en speciale evenementen bezoeken. Zo gaat Van ’t Schip morgenavond naar de strijd om de Australische supercup waar aandacht gevraagd zal worden voor het lot van Al-Araibi. Alle aanvoerders uit de hoogste divisie zijn daarbij.

Enorme saamhorigheid

Van ’t Schip, momenteel geblesseerd, vervangt de aanvoerder van Pascoe Vale. Ze zullen allen het shirt van Al-Araibi dragen en een foto van de speler. ‘De saamhorigheid is enorm, het hele land is ermee bezig. Via geldinzamelingen, petities, brieven. Wereldwijd zie je de steunbetuigingen toenemen. Topspelers als Jamie Vardy en Giorgio Chiellini twitteren erover, de FIFA pikt het op.’

Broodnodig, meent Van ’t Schip, aangezien de uitleveringsprocedure ondanks de diplomatieke druk vanuit vooral Australië doorgaat. ‘Misschien hoopt Thailand, dat een goede band heeft met Bahrein, dat de aandacht verslapt en dat ze hem dan kunnen uitleveren. Daarom moeten we op de trommel blijven slaan.’

Voetbalclub Pacoe Vale bereidt zich ondertussen zo goed en zo kwaad als dat gaat voor op de start komende donderdag van de competitie. Van ’t Schip: ‘Dat is best raar, maar je moet ook verder. We trainen goed, dat is afleiding. Maar daarbuiten denk je er toch weer aan. We zullen pas gerust zijn als Hakeem terug is.’