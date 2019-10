Denksport Schaakrubriek

Aronian geeft kleur aan toernooi van de laatste kans

Het Fide Grand Swiss Open in Douglas op het eiland Man is het toernooi van de laatste kans. Een eervolle eindklassering in het deelnemersveld met 133 grootmeesters levert slechts een troostprijs op vergeleken met de beloning voor de winnaar: een plaats in het kandidatentoernooi.