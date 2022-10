Arona en Mamadou uit Senegal willen hun voetbal laten zien in Nederland

Arona Fall (oranje shirt) is een van de talenten uit Senegal die in november een stage zal lopen op de voetbalacademie van FC Twente en Heracles. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Arona Fall (17) is een fonkelend talent uit Dakar, Senegal. Hij beheerst de schaarbeweging alsof het hem geen moeite kost. Hij is razendsnel, vraagt met driftige gebaren telkens om de bal, schiet met links en rechts, passeert, zoekt de tegenstander op, neemt risico’s en scoort geregeld in de trainingspartij. Soms maakt hij wat misbaar, als ze hem schoppen.

Neymar is zijn favoriete voetballer. Of anders Dembélé en Mbappé. Dribbelaars. Voetballers met avontuur in de benen, net als hij. Na een onderlinge wedstrijd van de Dutch Senegalese Football Academy praat hij in de schaduw van een witte muur om het kunstgrasveld over zijn ambities. ‘Naar Europa verhuizen, om te voetballen in de top en iets terug te kunnen doen voor mijn familie.’ Sinds zijn 8ste voetbalt hij bij de opleiding. Alleen in de vakanties ziet hij familie. ‘Mijn vader heeft vier vrouwen.’ Hoeveel (half)broers en zussen hij heeft? ‘Dat weet ik niet precies, rond de 23.’

Van der Valk

Fall is in trek, als een van de parels van de voetbalschool. Op het shirt staan de vlaggen van Nederland en Senegal afgedrukt, plus de toekan van hotelketen Van der Valk, geldschieter van de academie. Wat begon als een beetje hulp bieden, als filantropie van Ben van der Valk, onderdak in het hotel en shirts, is volgens zoon Michael van der Valk van de hotelketen nu een vrij serieuze vorm van sponsoring met substantiële bedragen. De Van der Valks, eigenaar van de voetbalschool, zijn liefhebber van het spel en willen de Afrikaanse talenten een podium bieden.

Buiten de muur in Mbour, onder een boom, spreekt een man Fall aan. Hij heeft de wedstrijd bekeken en wil dat de aanvaller komt voetballen bij zijn club, die op hoger niveau voetbalt dan het eerste elftal van de opleiding. Aan de overkant van de straat staat een uitspraak van Nelson Mandela op de muur: ‘De grootste overwinning in het leven is niet om nooit te falen, maar is gelegen in het opstaan na de val.’

Na het onderlinge wedstrijdje lopen de voetballers naar een huis, hun huis, een kilometer verderop in de buitenwijk van Mbour. Mooi van buiten, met een wat slordig interieur. De matrassen liggen bijna aan elkaar vast, gewoon op de grond. Sommige zijn kapot. Hier leven de talenten met ambities, hier eten ze, hier kijken ze op hun mobiele telefoon, want die is overal. Hier krijgen ze ook Engelse les en andere vakken, waarmee ze geholpen zijn als ze de oversteek naar Europa maken. En anders, mochten ze geen carrière maken in het voetbal, is de leerstof van nut in het maatschappelijk leven in Senegal.

Arona Fall passeert soepel een tegenstander op de voetbalschool in Mbour, Senegal. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

De talenten zijn deze dag iets eerder teruggekeerd van vakantie om het Nederlandse bezoek op een wedstrijd te trakteren, zodat ze zich kunnen tonen. Ze zijn van verschillende leeftijden, wat een beoordeling lastig maakt. Fall is goed, net als centrale verdediger Seiko Sagna, 18 jaar, die op bijna speelse wijze indribbelt en hele stukken veld oversteekt alsof er geen tegenstanders zijn.

Ach, directeur Seydou Touré van de opleiding is trots op zijn spelers. Overal in het land speurt hij naar talent, dat hij uitnodigt voor de opleiding. Hij is immer goedgeluimd en verheugt zich al op het bezoek aan Nederland begin november, de datum is afhankelijk van wanneer de visa geregeld zijn. Zijn grootste talenten mogen zich laten zien in de etalage, tijdens stages bij de FC Twente/Heraclesacademie. De vraag is alleen: wanneer breken ze door?

Een paar dagen voor het wedstrijdje, op het trainingscomplex Jules Bocandé buiten hoofdstad Dakar, bestemd voor de intensieve opleiding van jeugd door de bond, drukt Seydou het grootste talent van de opleiding aan de borst: Mamadou Gning, een verlegen lachende jongen, iel en pijlsnel. Gning is pas 15 jaar, hij voetbalt al in de nationale ploeg onder 17 jaar en soms zelfs in de onder 20 jaar. Touré denkt dat hij in potentie beter is dan Sadio Mané, de absolute sterspeler van het land dat op 21 november in Doha tegen Oranje voetbalt op het WK. Ook Gning komt op stage in Nederland, met Fall en Sagna.

Erkend speurder naar talent Patrick Busby, in dienst bij FC Twente en adviseur van de voetbalschool, wijst op een struikelblok voor de kansen van Afrikaans talent. Om de Nederlandse markt te beschermen is er een salarisgrens ingesteld voor spelers van buiten de EU. Voor volwassen voetballers is dat minimaal anderhalve keer het gemiddelde salaris in de eredivisie, hetgeen ongeveer 4,5 ton bedraagt.

Ajax en PSV

Voor jeugdspelers is het ongeveer de helft. Busby wijst op de onrechtvaardigheid in de regels: ‘Met name Ajax en PSV hebben met hun astronomische salarissen het gemiddelde loon omhoog gejaagd. Dat betekent dat eigenlijk alleen clubs als Ajax en PSV zelf zo’n speler van buiten de EU kunnen aantrekken. Daarmee vergroten ze de kloof met de rest, die de kans wordt ontnomen.’

Busby was nauw betrokken bij de samenwerking tussen Nederland en Senegal, die ontstond bij een toernooi in Uitgeest, ongeveer tien jaar geleden, waar een jeugdploeg uit Senegal deelnam. Busby, al jarenlang scout, reist geregeld naar het land in West-Afrika om te helpen met doorselecteren, om de jongens te zien, om ze toe te spreken. Overal is talent, blijkt ook uit de wedstrijden die de Volkskrant bezoekt. De voormalige chaos op het veld in het Afrikaanse voetbal is allang verdwenen. De jongens spelen met discipline, zonder hun afkomst met techniek, fysieke kracht en doorzettingsvermogen te verloochenen.

De talenten willen niets liever dan gaan voor hun kans in Europa. Begin november krijgen ze de kans.