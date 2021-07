Arno Kamminga wint historische zilveren medaille op 100 meter schoolslag

Arno Kamminga is blij met zijn zilveren medaille. Beeld ANP

Nog nooit zwom een Nederlander de olympische finale van de 100 meter schoolslag. De zwemslag waarmee de Nederlandse kleuter leert het hoofd boven water te houden kampte met serieus gebrek aan belangstelling en talent. Tot Arno Kamminga vijf jaar geleden zich serieus over het nummer ging buigen.

Hij kwam in handen van coach Mark Faber, die hem kneedde tot een wereldtopper. Maandag ging Kamminga in het gigantische Aquatics Centre van Tokio te water voor de finale, een duel met de onverslaanbare geachte wereldrecordhouder Adam Peaty. Hij bedreigde hem tot 75 meter, maar moest toen zijn nederlaag incasseren.

Springplank

Het olympisch zilver glansde voor de Katwijker als goud. Hij, de jongen die ooit voor de reddingsbrigade van zijn stranddorp zwom, was extreem gelukkig met zijn resultaat.

Nog maar twee jaar geleden, bij de WK in het Koreaanse Gwangju, bleef hij op grote afstand van het erepodium. Hij werd daar dertiende, in 59,49 seconden. Daarna maakte Kamminga reuzenstappen. Hij ging als tweede zwemmer op de wereld door de grens van 58 seconden.

Alleen Peaty, de Brit met een borstkas als een bankkluis en de schouders van een gewichtheffer, was daar in geslaagd. Peaty staat inmiddels op 56,88, Kamminga’s beste tijd is het Nederlands record van zaterdagavond: 57,80.

In de finale van maandagochtend – de Amerikaanse tv-zender NBC heeft het programma van het zwemtoernooi voor primetime doeleinden op de kop gezet – was het 57,37 om 58,00. Het plan van Kamminga om de Brit op de terugbaan als ‘springplank’ te gebruiken was mooi bedacht, maar de krachtige slag van de leider in de wedstrijd was een versnelling te hoog voor Kamminga.

Diens grote tijd zal nog komen, zeiden de kenners van de schoolslag na de twee zilveren medailles van de Nederlander bij de Europese titelstrijd van mei in Boedapest. Hij scherpte het niveau van toen inderdaad aan, maar de vraag was hoe hij zou omgaan met de druk van een olympische finale.

Kamminga ging de uitdaging aan door als laatste het startblok te betreden. Hij ontdeed zich langzamer van zijn trainingskleding dan Peaty. Op het blok, naast de Brit, keek hij hem recht in de ogen. Het was het teken van: ik ben niet bang, we gaan het uitvechten.

Kamminga, man met de rollende Leidse R, kan daar mooi over vertellen. Hoe hij zijn wedstrijden beleeft. ‘Hij leert van wedstrijden, razendsnel’, zegt zijn Amsterdamse coach Mark Faber. ‘Het is lessen trekken en die goed verwerken in training. Duurzaam verbeteren.’

‘Een goede kop’

Kamminga is niet extreem lang, 1 meter 84. Dat hoeft ook niet bij de schoolslag die als breaststroke en brasse (Frans voor arm) te boek staat. Hij heeft best aardig grote voeten: maat 44/45. In de heupen is hij slank. Alles voor de gewenste stroomlijn, waarin een rechte rug vereist is. ‘Harmonieus qua bouw en motorisch vaardig’, omschrijft Faber het geoefende zwemlichaam van zijn pupil.

De grote kracht van Kamminga is zijn instelling. ‘Een goede kop’, zoals Faber dat noemt. Anderhalf jaar min of meer in afzondering, familie en vrienden mijden. De laatste anderhalve week in Tokio solo op zijn kamer gebleven. Dat alles om covid buiten de deur te houden. Hoe erg zou het zijn geweest als hij vijf jaar werk had moeten weggooien door een laat ‘positief’.

Kamminga wilde het niet laten gebeuren. Hij wilde optimaal profiteren van zijn vorm en zo werd hij na Wieger Mensonides (200 school 1960, brons) en Pieter van den Hoogenband (3 goud, 2000 en 2004) de derde Nederlandse man die bij het olympische zwemtoernooi het erepodium beklom. Mannen lopen daarbij ver achter bij vrouwen.

Voor de geschiedenis: Nel van Vliet (1948) en Petra van Staveren (1984) werden olympisch kampioen op dat hoofdnummer van de schoolslag. Kamminga, pas 25, heeft nog een vakje af te vinken.