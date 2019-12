Arno Kamminga pakt brons op ‘pretnummer’

Schoolslagzwemmer Arno Kamminga onderweg naar en bronzen medaille op de EK kortebaan. Beeld BSR Agency

Ze kijken allemaal met bewondering naar Adam Peaty, de grote afwezige op de EK kortebaan in Glasgow. Een foto van de roodharige Brit, die van de schoolslag een spektakel maakte, wordt gebruikt in de aankondiging van het toernooi. Maar hij is er zelf niet bij. Wedstrijden in het niet-olympische 25-meterbad vindt Peaty niet belangrijk genoeg. En dat vindt Arno Kamminga jammer.

De 24-jarige zwemmer uit Katwijk strijdt graag tegen het Britse fenomeen. Kamminga won woensdag zijn eerste medaille op een internationaal toernooi. Hij pakte brons op de 50 meter schoolslag. En dat op een ‘pretnummer’, zoals hij het zelf noemt. ‘Dat ik er überhaupt bij lig was al mooi’, aldus Kamminga, die meer van het langere werk is. Zijn nummers, de 100 en 200 meter schoolslag, staan later in de week op het programma.

Kamminga deelde het brons met de Italiaan Fabio Scozzoli, die ook in 25,84 aantikte. De Rus Vladimir Morozov won goud in 25,51. Emre Sakci uit Turkije pakte zilver in 25,82.

‘Ik zwem hier sneller dan Peaty dit jaar op de kortebaan heeft gedaan’, zegt Kamminga. ‘Volgens mij zit ik met deze tijd in de buurt van zijn persoonlijke record.’ De Nederlandse schoolslagzwemmer zwom de afgelopen weken astronomische bedragen bij elkaar op de wereldbekerwedstrijden. Kamminga heeft nu vijf Nederlandse records op zijn naam staan en blijft die aanscherpen. Het verbaast hem niet, ook al zag hij zwemmen tijdens de Spelen van Rio nog als een hobby. Kamminga zat in die tijd nog niet eens in de nationale selectie. Hij is een laatbloeier. Maar het hoort allemaal bij het plan, zegt hij bloedserieus. ‘We hebben dit drie jaar geleden bedacht. Het is mooi dat alle puzzelstukjes op de juiste plek vallen.’

Revolutie

Kamminga heeft grote bewondering voor wat Peaty doet. Maar hij hoeft geen kopie te worden. De Brit zorgde voor een revolutie op de schoolslag, de slag waar zwemmers onderling over grappen dat het een slag voor vreemde vogels is. Peaty maakte het cool door te breken met de techniek van vroeger. Voorheen bleven zwemmers na een hap lucht lang onder water om ver door te drijven. Peaty doet dat niet. Hij gaat op een hyperactieve manier door, slag na slag met een extreem hoge frequentie. Hij kan dat als enige ook op een 100 meter volhouden. Na een kort verblijf onder water gooit hij zijn armen naar voren om er, in een golfbeweging, achteraan te duiken. In die duik doet hij zijn beenslag, zodat hij met veel kracht naar voren komt.

Niet alleen de frequentie is nu anders in de meest geëvolueerde slag in het zwemmen van de afgelopen jaren. Ook het traditionele ‘kikker wijdbeens’, is niet meer te zien in het bad. De Russische zwemster Yulia Efimova was de één van de eerste zwemsters die een smallere beenslag maakte. Schoolslag ging daardoor steeds meer lijken op vlinderslag. Dat biedt ruimte voor sjoemelen. Sommige zwemmers maken stiekem een verboden extra vlinderslagkick achter hun beenslag. De teammanager van de Nederlandse ploeg in Glasgow, Nick Driebergen, wees de scheidsrechters daar de dag voor de finale van Kamminga nog even op. ‘Er wordt heel vaak mee gesjoemeld’, zegt Driebergen. ‘Die kick zie je met het blote oog amper.’

Kamminga heeft zijn eigen stijl. Hij heeft net als Peaty ook een hoge slagfrequentie. Volgens zijn coach Mark Faber is hij extreem efficiënt in het water. ‘Het is heel effectief wat hij doet. Snel en vloeiend. Kijk tussen wat voor bomen hij hier staat in de finale. Dat zijn enorme kerels, die knallen er doorheen. Maar je moet die kracht wel kunnen doceren in het water. Dat kan Arno goed. Zijn timing is perfect.’

Spierbundels

Kamminga is met zijn 1,84 een tengere verschijning in de finale op de 50 school in Glasgow. Er staan kerels tussen van twee meter met enorme spierbundels. Vlak voor de start slaan ze als gorilla’s op hun borstkas. De klappen laten rode plekken achter. Kamminga komt op zijn gemakje aanlopen. Hij trekt zijn kleren uit, plenst wat water in zijn gezicht en slaat ook een paar keer op zijn eigen armen voordat hij van start gaat. Hij zegt niet meer met open mond naar zijn tegenstanders te staren, ook niet naar Peaty. ‘Ik was daar vroeger wel eens door geïmponeerd. Nu niet meer, ik weet wat ik kan. Of je een macho moet zijn voor de schoolslag? Neuh, hoeft niet. Ik ben gewoon mezelf. Dat is genoeg.’