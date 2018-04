Armstrong koopt vervolging in dopingzaak af voor 5 miljoen dollar

Teleurgesteld

De advocaat van Landis is teleurgesteld. 'Het is niet voldoende om bij Oprah te gaan zitten en sorry te zeggen. We wilden hem in de rechtbank verantwoordelijk houden voor zijn daden.'



Betsy Andreu noemde de schikking in de New York Times een 'triest' besluit. Andreu, vrouw van voormalig teamgenoot Frankie Andreu, was een van de eerste mensen dicht bij Armstrong die openlijk de aanval openden. Ze werd jarenlang geterroriseerd. Ze kreeg uiteindelijk de geuzennaam 'de vrouw die Lance Armstrong ten val bracht'. Andreu: 'Eerlijk gezegd voelt het alsof hij ermee wegkomt. Nu kan hij weer zo meedogenloos en wraakzuchtig zijn als altijd. Ik ben teleurgesteld omdat ik ernaar uitkeek om de waarheid te vertellen in de rechtszaal.'



Armstrong blijft er zelf van overtuigd dat de rechtszaak tegen hem 'ongegrond en oneerlijk' zou zijn geweest.