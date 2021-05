Arm VVV berust na vierseizoenen in de degradatie

Sebastian Haller zet Ajax op een 2-0-voorsprong. Roy Gelmi is niet sterk genoeg om de spits te stoppen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Ach, arm VVV. Zo groot als het contrast is met Ajax, dat deze keer niet met 13-0 won, zoals in Venlo, maar slechts met 3-1. Alleen zijn de gevolgen nu groter: degradatie, na vier seizoenen eredivisie. Gebogen hoofden, berusting, mentaal geknakte voetballers, wier geloof was weggesijpeld op de glijbaan van één punt in veertien duels.

Daar staan ze dus, in de catacomben van de Arena. De aanvoerder, Amsterdammer Danny Post, al acht jaar VVV’er. ‘Ik ben geen man van de splijtende pass. Ook ik heb het niet voor elkaar gekregen, om het team op sleeptouw te nemen.’ Hij wijst op de doelcijfers: 43-87. ‘Normaal was het moeilijk om tegen ons te scoren, nu gaven we zo makkelijk doelpunten weg. Die 13-0 tegen Ajax, dat was in eerdere seizoenen nooit gebeurd.’

Naast hem Jos Luhukay, die de kentering niet kon bewerkstelligen, toen hij na het vertrek van Hans de Koning het trainerschap overnam. Blessures, kwaliteit, geen stabiliteit, constateert hij. ‘Het doek is gevallen en dat doet pijn.’ Hij blijft bij VVV, met de belofte van vijf promoties in Duitsland. ‘Met Augsburg, Mönchengladbach, Hertha en twee keer als assistent met FC Köln.’

Snijden in de begroting

Ook de directeur berust, leunend tegen de muur. Marco Bogers beseft dat de begroting van pakweg 8 naar 5 miljoen euro daalt, het spelersbudget van 3 naar rond de 2 miljoen. ‘Maar VVV valt niet om.’ Topschutter Giakoumakis verkopen voor een bedrag dat mogelijk net zo hoog is als de nieuwe begroting, dat zal de financiële pijn verlichten. ‘Voor hem is veel interesse.’ Hij maakte 26 goals van de 43. Dat is 60 procent van de totale productie.

Landskampioen Ajax verraste woensdag met de spectaculaire actie door de kampioensschaal te laten omsmelten, te laten bijvullen met tin en ruim 42 duizend sterretjes te fabriceren voor seizoenkaarthouders, als compensatie voor het gemis van wedstrijden in de stadions.

Die actie is het gevolg van creatief personeel, van grenzeloos denken. Ajax is de nationale veelvraat die zo’n schaal niet eens zal missen, met 35 kampioenschappen en talloze andere prijzen in de kast. VVV heeft maar één ster, en die is ondeelbaar. Georgios Giakoumakis, doelpuntenmaker. De Griek was vooral voor de winterstop een sensatie. Hij wordt sowieso topscorer van de eredivisie.

Hij was eenzaam voorin donderdag, al scoorde hij opnieuw, een kwartier voor tijd, een doelpunt dat VVV even wat hoop gaf. Nauwelijks twee minuten later scoorde Kudus: 3-1. Het leek alsof Ajax deed wat het wilde, al had trainer Erik ten Hag een paar mannen op vakantie gestuurd en zaten basisspelers op de bank.

Berusting

Het was een ingecalculeerde nederlaag van VVV, dat vooral hoopte dat andere clubs ergens iets lieten liggen. VVV had vorige week verzuimd de cruciale wedstrijd tegen RKC te winnen. Maar ja, rivaal Willem II stond al snel ruim voor in Den Haag, bezegelde zo het lot van ADO en liep te ver weg. Emmen kwam al snel op voorsprong tegen Heerenveen, dat bovendien een rode kaart kreeg.

Zo bedroeg de virtuele achterstand van VVV op de zestiende plaats van Emmen al snel vier punten, met zondag nog het onderlinge duel in Venlo te spelen. En hoe moest VVV hier in vredesnaam een doelpunt maken, na de snelle 1-0 van Devyne Rensch? Kort na rust kreeg de ingevallen Kenneth Taylor bij Ajax de rode kaart, bij 1-0. Ook dat hielp niets. Sterker, kort daarna maakte Haller 2-0, zodat het slotduel VVV - Emmen alleen nog voor Emmen van belang is. Play-offs voor de Drentenaren, of rechtstreeks behoud door Willem II te passeren. Dat is de vraag. ‘Kijken of de spelers zich nog een keer kunnen oprichten’, hoopt Luhukay.

VVV is gewoon de kleine club die af en toe in de eredivisie mag voetballen, met een vrij bizar seizoen deze keer. Eerste wedstrijd gewonnen bij Emmen: 3-5, na 3-0. Tijdenlang bijna middenmoter. Een geweldige maand januari. Maar daarna begon de ellende. Trainer De Koning, die na het seizoen zou vertrekken, ingeruild voor Luhukay. Die kon ook geen punten halen in het seizoen met de hoogste nederlaag aller tijden, en met de topschutter van de competitie in het elftal.