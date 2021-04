Arjen Robben zorgt in zijn eentje voor 20 minuten topvoetbal

Arjen Robben maakte zondag diep in de tweede helft zijn langverwachte rentree. Zijn warmlopen was al genieten. De gretigheid spatte ervan af.

Veertien minuten Robben plus een bonus van zes minuten extra tijd is twintig minuten verlangen. Alle ballen op Arjen. Twintig minuten topvoetbal in Groningen, van één man in elk geval.

Alleen: sprookjes laten zich niet op commando vertellen. FC Groningen - Heerenveen, een levendige wedstrijd met een verdiende winnaar, eindigt in 0-2. Maar Robben zien voetballen, als invaller bij 0-1, is een genot. Door zijn manier van spelen. Zijn passie. Hard inspelen, combineren, bal vragen, bewegen, positie kiezen, aanzetten.

‘Als ik de garantie kreeg dat ik fit bleef, ging ik nog een jaar door’, zegt hij na afloop. ‘Maar die garantie bestaat niet.’ Dus beslissen de komende weken over zijn toekomst. Kan hij weer meer meedoen? Telkens revalideren was bijna moeilijker dan herstellen van al die blessures in eerdere seizoenen, zeker mentaal.

‘Ik heb veel twijfels gekend. Als ik de komende weken een spier scheur, is het seizoen voorbij en is het mooi geweest. Ik heb er dan alles aan gedaan. Meer kan ik niet doen. Laten we een kaarsje branden.’

Robben kwam het veld in bij een 0-1 achterstand en kon een nederlaag (0-2) niet voorkomen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Steun van supporters

Hij voelde zich zo gesteund, door al die mensen op de club en de supporters die mailden en brieven stuurden. Van een opa en zijn kleinkind die de hoop uitspraken hem nog in een volle Euroborg te zien. ‘Dan breek ik bijna.’

‘Leeftijd speelt geen rol’, zegt trainer Danny Buijs over de 37-jarige Robben, de voormalige wereldtopper die na een retraite van een jaar voor dit seizoen terugkeerde bij de club van zijn jeugd. ‘Het gaat om kwaliteit. Om de keuzes die hij maakt. Hoe hij ballen speelt, in de loop, terwijl velen nog achter de man spelen. Dat kan hem ook frustreren, omdat hij een paar niveaus lager speelt dan hij gewend was. Maar daar gaat hij goed mee om.’

Robben had pas 44 minuten gevoetbald dit seizoen, tegen PSV en FC Utrecht, dus hij komt op een uurtje nu. Eerst was daar de flow en het verlangen vanwege zijn terugkeer als voetballer, een seizoen nadat hij was gestopt bij Bayern. Omdat hij bijna altijd ontbrak, veranderde de stemming.

Alles wat hij nu nog speelt, is bonus, een vluchtige toegift op het verleden. Anderzijds: hij oogde sterker dan tegen PSV en Utrecht. Topfit is hij nog de beste speler van de eredivisie. ‘Als hij wil blijven, dan blijft hij’, aldus Buijs over volgend seizoen.

Knap uitgespeeld

Zelfs als Arjen Robben alleen sprintjes trekt tijdens de warming-up, soms het veld in dansend, is daar gretigheid en verlangen. Gewoon voetballer willen zijn. Het is net 0-1 geworden als hij invalt, en Groningen gunt zich geen tijd meer voor gedegen opbouw. ‘Ga nou voetballen’, schreeuwt Buijs. Acht minuten na de invalbeurt valt de 0-2, uit een knap uitgespeelde aanval, met afronding van Halilovic.

Op het moment dat hij zich net aan de zijlijn heeft gemeld voor de warming-up, krijgt Heerenveen een strafschop. Radioverslaggever Wobben is dan al op dreef over Robben. ‘Ja ja, ik zie hem. Hij gaat warmlopen. We hebben hetzelfde kapsel. Een andere bankrekening alleen’, zegt hij tegen de regie.

De verwachting was dat hij over twee weken tegen PSV zou terugkeren. Maar hij trainde goed en was klaar voor een korte periode. De club postte een foto van de training, waarbij de ouderen hadden gewonnen van de jongeren. In het midden: Robben.

Hij is hoe dan ook een impuls voor het voetbal, dat snakt naar iemand die zo’n wedstrijd kan verheffen. Het is een aardig duel, met een aanvankelijk een driftig aanvallend Groningen en een knap opverend Heerenveen, dat alsmaar sterker wordt, Groningen overvleugelt en de betere kansen krijgt, met een beter middenveld. Joey Veerman en Lasse Schöne zijn geen spelers van het niveau Robben, maar wel bovenmodale profs. De een met een mooie loopbaan voor zich, de ander in de herfst aanbeland.

Robben ruilt zijn shirtje met Mitchell van Bergen van Heerenveen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Uitblinkende doelman

Lange tijd weet de uitblinkende doelman Sergio Padt van Groningen een treffer te voorkomen. Padt is kansloos bij de strafschop van Henk Veerman. Het is dom van Gudmundsson om aan het shirt van Floranus te trekken, al deed Floranus dat ook bij hem. En het gebeurt in het strafschopgebied, heeft de VAR gezien, zodat de vrije trap een strafschop wordt.

FC Groningen is vrijwel zeker van de play-offs, Heerenveen moet daarvoor nog strijden. Robben hoopt intussen op een mooi einde van het seizoen, al is zo’n leeg stadion ‘drie keer niks. Het lijf moet meewerken. Ik heb bijna twee jaar geen wedstrijd gespeeld.’

Ja, hij heeft getwijfeld dit seizoen, ‘maar opgeven staat niet in mijn woordenboek’. Na de wedstrijd is Mitchell van Bergen snel bij hem. Hij vraagt om het shirtje van Robben.