Arjen Robben overweegt te stoppen: 'Ik heb niets meer nodig om te zeggen: nu is mijn loopbaan af'

'Alles kan. Ik kan stoppen, naar Amerika, nog één jaar Bayern, twee jaar Bayern. Geen optie is uitgesloten', zegt hij in een interview met Volkskrant Magazine, zaterdag. De 33-jarige Robben, momenteel herstellende van een blessure, is bezig aan zijn negende seizoen bij Bayern. Hij geniet meer dan ooit van voetbal, mede omdat het besef is ingedaald dat hij vrijwel alles heeft gewonnen, dat zijn loopbaan min of meer voltooid is. 'Ik heb niets meer nodig om te zeggen: nu is mijn loopbaan af.'

Ik kijk ernaar uit om dingen te doen die niets met voetbal te maken hebben Arjen Robben