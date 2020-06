Arjen Robben is pijnvrij en topfit: ‘Hij is terug in Grunningerlaand’

Arjen Robben met zijn zoon tijdens de presentatie voor de pers. Beeld ANP

Arjen Robben (36) draagt zondagmiddag om 14.30 uur, de aftraptijd van een echte wedstrijd, een strak jasje en een wit T-shirt. Hij lacht. Hij oogt topfit. Gebruinde schedel. Zijn vader, moeder en vrouw zitten op de eerste rij. Hij kijkt vooruit, achter een tafel in het stadion van FC Groningen: ‘Als het mislukt zullen mensen zeggen: dat had hij niet moeten doen. Maar ik heb niets te verliezen. Mijn loopbaan is af. Er zit een mooie rode strik omheen.’

Dit, zijn rentree in zijn thuisstad, is een extraatje. Hij tekent voor één jaar, voor een bescheiden loon, al is het in eerste instantie een poging tot een comeback. Misschien speelt hij nul wedstrijden, misschien voetbalt hij twee jaar. ‘De voortekenen zijn goed’, stelt hij gerust. Pijntjes zijn verdwenen in een voetballoos jaar. Het zaterdag gebrachte nieuws is sensationeel geland in Groningen. Supporters spreken op sociale media van rillingen van emotie, van een groot geluksgevoel.

Als het nieuws zaterdag op een scherm op de Grote Markt verschijnt, stijgt gejuich op van de terrassen. Ongeloof. 1 april in juni. De linksbenige pingeljongen keert terug naar huis als pingelmeneer. Miljoenen hebben het nieuws inmiddels gelezen op internet, het bericht is in alle talen verschenen. Onder een viaduct is al graffiti geschilderd. Dit is een ode aan FC Groningen, een liefdesbetuiging aan het voetbal, aan de stad waar hij debuteerde in 2000, als jongen van 16, als een talent dat alle beloftes waarmaakte.

Het is clubliefde, stelt hij, al zal het niveau hem misschien tegenvallen. Natuurlijk, hij miste het spel, al relativeert hij dat zelf een beetje. Vrouw Bernadien, met wie hij als tiener van Groningen naar PSV verhuisde, om bijna twintig jaar later terug te keren in een bijna voltooid huis in Groningen, vertelt dat hij sportliefhebber is. Arjen moet gewoon bezig blijven. Anders groeit de onrust in hem.

Het is een mooi verhaal, tussen Robben en zijn nieuwe club. De partijen spreken al uitvoerig, als hij stopt bij Bayern München in 2019. Robben is niet helemaal fit. Het lijkt hem beter te stoppen, ook omdat hij zijn familie al had meegenomen naar Londen, Madrid en München. Hij beleeft mooie, voetballoze tijden. Hij gaat skiën, wat als voetballer nooit kon. Hij traint voor de marathon van Rotterdam, hij zwemt om geld in te zamelen voor de strijd tegen spierziekte ALS.

De coronatijd zet hem aan tot denken. Ja, hij mist het voetbal. En op dat moment stappen de directeuren Mark-Jan Fledderus en Wouter Gudde, met wie hij vaak contact heeft, in de auto naar München. Als ze onderweg tanken, blijkt dat ze geen mondkapjes bij zich hebben. Fledderus houdt aan hoodie uit de achterbak van zijn auto voor zijn gezicht en rekent af.

Arjen Robben (midden) voor FC Groningen in 2001. Beeld VI IMAGES / Dennis Beek

Ze hebben vooraf gesproken met Bernadien. Robben is verrast met de komst van de directie, maar hij is ook opgetogen. De familie bestelt sushi en geeft de overgebleven hapjes later mee voor onderweg, op een schaal. Ze praten. De directeuren laten een compilatie van beelden zien, van Robben en van basketballer Michael Jordan uit de documentaire The Last Dance. Het gaat over winnaarsmentaliteit.

Dit is het goede moment. Robben denkt dat hij FC Groningen het best kan helpen op het veld. Hij gaat stiekem trainen bij Bayern München, met een individuele trainer. Boulevardkrant Bild vraagt of hij een rentree voorbereidt bij Bayern. Welnee. Het nieuws blijft geheim, totdat Groningen zaterdag de provincie en het voetballand dompelt in enthousiasme.

Iedereen bij FC Groningen kan iets van hem opsteken, van zijn professionele benadering en bezetenheid. Trainer Danny Buijs: ‘Ik kan hier alleen van leren, want ik heb niet de illusie dat ik alles al weet.’ Binnenkort is de verhuizing. De zoons van Robben zijn aangemeld bij Be Quick. Misschien gaat pa weer eens met de fiets naar de training, net als vroeger. FC Groningen verkoopt in een halve dag 1.600 seizoenkaarten extra. Het computersysteem is een tijdje overbelast.

Iedereen is bezig met Robben. Troubadour Meindert Talma uit het naburige Noordhorn schreef voor zijn album Balsturig al een lied over Robben. Op verzoek van de Volkskrant schrijft hij een extra couplet over de thuiskomst.

Hij had al een jaar afscheid genomen,

maar is op zijn beslissing teruggekomen.

Zijn hart won het van het verstand.

Hij is terug in Grunningerlaand.

Naar de training van de FC

op de fiets net als lang gelee.

36 jaar, maar nog steeds die jongen

waar de FC-supporters luid voor zongen:

“Pingelend, pingelend gaat hij door het leven

Pingelend, Arjen Robben voetballer uit Bedum

Pingelend, pingelend gaat hij door het leven

Nadat Robben zondag zijn contract tekent, krijgt hij een cadeau van de directie. Het is de sushischaal van de familie.