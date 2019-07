Arjan Knipping wist zich tijdens de WK zwemmen tussen de wereldtop te wringen

Arjan Knipping na finale 400 meter wisselslag in Gwangju. Beeld BSR Agency

In de ochtend verbeterde hij het 22 jaar oude Nederlandse ­record van de huidige bondscoach Marcel Wouda met 2 seconden en ging als tweede naar de finale.

In de eindstrijd over acht ­banen forceerde de 25-jarige Achterhoeker zich en werd hij achtste. Zijn verhaal was toch mooier dan dat van de gemiddelde hardzwemmer, die in de topsetting van een HPC (high performance center) naar vorm, techniek en inhoud zoekt.

Knipping doet het gewoon bij de club PSV, als het kan vier uur per dag, en werkt tussendoor als supermarktmedewerker bij AH.

Hij vloog ook niet mee naar het trainingskamp in Japan. Hij bleef in handen van zijn clubcoach Geert Janssen, die een van de grotere beloften in het Nederlands technisch kader is, maar twee jaar geleden een stap moest terugzetten. Knipping was maar wat blij met de terugkeer van Janssen. Zijn progressie is enorm.

Er was nog een reden voor Knipping om niet te snel de reis naar Azië te ondernemen. Hij heeft sinds vorig jaar een gezin. Dat bezoekt hij alleen in het weekeinde. Dan reist hij naar het oosten om vrouw en kind te zien en moet hij de drie trainingen die hij mist, de twee van vrijdag en die van zaterdag, tussen baanzwemmers en in een fitnesscentrum zien te compenseren.

Hoe hij het deed zal de gevestigde zwemwereld een raadsel zijn, maar de amateur Knipping wist zich tussen de wereldtop te wringen. Hij is gekwalificeerd voor de Olympische Spelen van Tokio in 2020 en kan het stipendium, het topsportersloon van NOCNSF, gaan incasseren.

Hij hoeft geen vakken meer te vullen. Of hij Albert Heijn niet warm zou kunnen maken voor het inrichten van een zwemploeg? Knipping vond het een leuke vraag. Hij zou hem eens opwerpen in Eindhoven. Op vakantie gaat hij niet met vrouw en dochter. Hij is lang genoeg weggeweest. Drie weken thuis in De Heurne, hij zei ernaar uit te zien.