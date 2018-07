Arantxa Rus kan lang mee, maar laat Serena Williams ontsnappen op Wimbledon

Het leek een statement dat Serena Williams haar dochter Alexis Olympia Ohanian liet kennismaken met het gras op Wimbledon. Trots en ontroerd plaatste de 36-jarige Amerikaanse de foto op Instagram. ‘Hier werkt mama de komende weken’, was de boodschap. De herintredende moeder speelde maandag allerminst als een titelkandidaat tegen Arantxa Rus. Toch boekte Williams in twee sets (7-5, 6-3) de eerste zege, sinds ze in 2016 haar zevende grandslamtitel op Wimbledon veroverde.

Voor een icoon als Serena Williams maakte de All England Club, de directie op Wimbledon, graag een uitzondering. Na een jaar afwezigheid vanwege haar zwangerschap moest de voormalige nummer 1 van de wereld op nul beginnen. Williams kwam als 183ste op de WTA-ranking naar Londen. Bij de plaatsing van de beste 32 deelnemers laat Wimbledon ook de prestaties op gras meewegen, de ondergrond waarop het minste wordt gespeeld.

De Nederlandse tennisster Arantxa Rus op WImbledon. Foto AP

Dopingtesten

Natuurlijk verdiende Williams een voorkeurspositie, al mag plaats 25 een zuinig eerbetoon worden genoemd. Niet iedereen was even gelukkig met de geste van de All England Club. De Britse Heater Watson noemde de zwangerschap van Williams ‘een keuze en dat geldt niet voor een blessure’. Viktoria Azarenka klaagde vorig jaar al dat zij als moeder blijkbaar een andere status had, terwijl ook zij aanvoerder van de wereldranglijst is geweest.

Toch ondervond Williams dat ze bij de dopingtesten geen voorkeursbehandeling krijgt. De Amerikaanse website Deadspin onthulde vorige week dat Williams een dopingtest zou hebben gemist, hoewel het vooralsnog niet als een overtreding is aangemerkt. De Amerikaanse antidopingautoriteit (USADA) stond in juni vergeefs voor de deur bij Williams in Florida.

‘Ze hebben het recht om te komen, wanneer ze willen’, vertelde Williams, op Wimbledon. ‘Al had ik in mijn whereabouts een andere tijd aangegeven dat ik thuis was. Daarom is het frustrerend dat van een gemiste dopingtest sprake zou zijn. Hoe kan dat als ik pas twaalf uur later thuis hoorde te zijn? Ik ben in overleg met diverse instanties om te analyseren waar het fout is gegaan.’

Serena Williams speelt op Wimbledon tegen de Nederlandse tennisster Arantxa Rus. Foto AFP

Williams beklaagde zich niet over de intensieve controles, zij moest alleen al in juni vijf keer bloed en urine afstaan. Ze toonde zich wel verrast door de cijfers in het artikel op Deadspin. Ze zou door USADA veel vaker worden gecontroleerd dan haar landgenoten. Zus Venus Williams had twee controles ondergaan, US Open-kampioene Sloane Stephens had één bezoek gehad van USADA voor een zogeheten out of competition-controle. Modale tennissers als Danielle Collins en Alison Riske hadden geen enkele dopingtest afgelegd.

Williams: ‘Als het een trend is om mij alleen al in juni vijf keer te testen? Prima, maar doe het dan bij iedereen. De verantwoordelijke instanties hebben wel iets uit te leggen.’

Ze kreeg bijval van Roger Federer, die de willekeur bij de dopingcontroles hekelde. De regerend kampioen vertelde dat hij de laatste maanden al zeven keer een dopingtest heeft afgelegd. ‘Alleen al twee keer bij de toernooien in Stuttgart en Halle. De Zwitserse dopingcontroleur woont in hetzelfde dorp als ik. Als hij zich verveelt, denkt hij: even kijken of Roger het naar zijn zin heeft.’

'Meer geld nodig voor dopingcontroles'

‘Maar als ik in mijn huis in Dubai verblijf voor een trainingsstage zie ik niemand. Ik ben daar in de afgelopen vijftien jaar zelden getest, het zal te maken hebben met het budget van antidopingautoriteit WADA. Ze laten niet iemand naar Dubai vliegen voor één out of competition-controle. Ik vind het inconsequent. We hebben meer geld nodig om overal ter wereld dopingcontroles te houden.’

Zowel de Internationale Tennis Federatie (ITF) als de Women’s Tennis Association (WTA) verwierp de suggestie dat Williams zo vaak werd gecontroleerd, omdat ze wellicht van dopinggebruik werd verdacht. Volgens Stuart Miller, verantwoordelijk voor het antidopingprogramma van de ITF, wil de tennissport juist voorop lopen bij de out of competition-controles. ‘En we zijn niet bang dat onze kampioenen hun eerdere titels kwijtraken, zoals in het wielrennen.’

Serena Williams speelt op Wimbledon tegen de Nederlandse tennisster Arantxa Rus. Foto AP

Serena Williams wil graag nog een 24ste grandslamtitel behalen, al verloopt haar comeback dit seizoen met horten en stoten. Voor de Australian Open was Williams niet fit genoeg, op Roland Garros trok ze zich geblesseerd terug voor de titanenstrijd met Maria Sjarapova. Williams viel in Parijs meer op door haar veelbesproken ‘catsuit’ dan door haar spel. Maandag betrad ze baan 1 in een wit broekpak en speelde ze met een dunne maillot. Niet dat het indruk maakte op Rus, het ijskonijn van het Nederlandse tennis.

Rus had maar liefst vijf jaar ontbroken bij de grandslamtoernooien, maar evenals bij haar terugkeer op Roland Garros (Sloane Stephens) had ze ook op Wimbledon een zware loting. Toch kon ze lang mee met Williams, die zichtbaar worstelde met haar timing. In de tweede set verzuimde Rus bij de stand 3-1, 30-0 door te drukken. De linkshandige baseliner wist bovendien nog vijf matchpoints voor Williams weg te werken, voor ze capituleerde.

Opgelucht plaatste Williams zich voor de tweede ronde, maar wijselijk sprak ze niet over haar titelkansen. Al is dochter Olympia toch nog te jong om te beseffen dat haar moeder wellicht opnieuw geschiedenis kan schrijven op Wimbledon.