Arantxa Rus heeft oude vorm weer te pakken en wint eerst wedstrijd van Australian Open

Rus in actie tegen Magda Linette, die ze in drie sets versloeg. Beeld EPA

De 29-jarige Nederlandse kreeg er in de eerste set nog van langs, maar stelde daarna orde op zaken. Ze plaatste zich met de setstanden 1-6, 6-3 en 6-4 voor het eerst sinds 2012 weer voor de tweede ronde van een grandslamtoernooi. Daarin neemt ze het op tegen de als tiende geplaatste Amerikaanse Madison Keys.

Voor de camera van Eurosport moest Rus na haar partij geregeld om zichzelf lachen toen ze het had over haar worsteling in de afgelopen jaren. Samen met haar nieuwe Spaanse coach Julian Alonso sloeg ze een andere weg in. Ze gingen ‘terug naar de basis’. Rus, met enige zelfspot: ‘Ik moest eerst maar eens opnieuw tien ballen achter elkaar in leren slaan.’

Rus, die in het begin van haar carrière juist uitblonk op grote toernooien, deed een stap terug naar het niveau onder de WTA-toernooien. In het ITF-circuit won ze vorig jaar een record van tien toernooien. Het gaf haar veel zelfvertrouwen, waardoor ze steeds beter ging spelen en de mondiale tophonderd langzaam weer in zicht kreeg. Rus staat nu op de 93ste plek van de wereldranglijst, waardoor ze voor het eerst in lange tijd weer directe toegang tot het hoofdtoernooi op de Australian Open had.

Soms voelde het voor Rus alsof het nooit zou lukken. Vier jaar lang, van 2014 tot en met 2017, speelde ze geen grandslamtoernooien. Het waren jaren die ze zich anders had voorgesteld. Zeker na de prestaties in 2011 toen ze in de tweede ronde op Roland Garros niemand minder dan Kim Clijsters van de baan had geslagen.

Vierde ronde

Het jaar erop, in 2012, kwam ze in Parijs zelfs tot de vierde ronde en haalde ze haar hoogste ranking met plek 61 op de wereldranglijst. Een mooie carrière lag in het verschiet voor de speelster die in haar jeugd al het juniorentoernooi van de Australian Open had gewonnen. Maar de druk werd te hoog.

Na het succesvolle 2012 verloor ze in 2013 drie keer op rij in de eerste ronde op een grandslamtoernooi. De geboren Delftse voelde zich opgebrand en liet zich testen op pfeiffer, wat ze niet bleek te hebben. Haar vermoeidheid was wel een teken dat ze het rustiger aan moest doen. Dat deed ze, maar de twijfels bleven.

Ze wisselde geregeld van coach. De Spanjaard Julian Alonso raakte eindelijk de juiste snaar. Alonso, in 1998 de nummer 30 van de wereld, zorgde ervoor dat Rus via de ITF-toernooien de smaak van het winnen te pakken kreeg. Rus kreeg haar foutenfestijn onder controle en werd stabieler in haar wedstrijden. Nu ze weer in op het hoogste podium in actie mag komen, wil ze haar beste ranking ooit verbeteren.

Samen met Kiki Bertens is Rus de enige Nederlandse speelster die over is in het enkelspel op de Australian Open. Bertens won dinsdag gemakkelijk van Irina-Camelia Begu. De Nederlandse nummer tien van de wereld was in twee sets met 6-1 en 6-4 te sterk voor de Roemeense nummer 77. Ze neemt het in de tweede ronde op tegen de Australische Arina Rodionova, die via een wildcard het toernooi in kwam.

Tallon Griekspoor had een kort grandslamdebuut in Melbourne. Hij kwam eindelijk door het kwalificatietoernooi, maar verloor in de eerst ronde in drie sets van de Amerikaan Taylor Fritz: 3-6 3-6 3-6.