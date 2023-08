Arantxa Rus geniet van haar tweede tennisleven: ‘Ik sta nu veel vrijer op de baan’

Arantxa Rus in de finale van het toernooi in Hamburg, dat ze op haar naam schreef. Beeld AP

De eerste afspraak van Rus in New York is bij de Chinese ambassade. Nauwelijks is ze geland, of ze bevindt zich in een wachtkamer in Manhattan. Het duurt bijna twee uur voordat ze het visum krijgt waarmee ze binnenkort enkele toernooien in China kan spelen. Leuk is anders, maar het hoort erbij. ‘Het leven als proftennisser is hectisch’, zegt Rus, visum op zak, even later in haar hotel, ‘maar je raakt het gewend.’

Al vijftien jaar lang pendelt de tennisster uit Monster tussen verschillende landen, hotels en tijdzones. Haar Spaanse coach Julian Alonso, die met haar mee is gereisd, is even kwijt welke dag het is. Vrijdag dus.

Op haar 32ste is Rus aanbeland in een opmerkelijk hoofdstuk van haar carrière. Na jaren ploeteren won ze eind juli in Hamburg haar eerste WTA-250-toernooi. Eerder dit seizoen schreef ze al twee WTA-125-toernooien op haar naam en deze maand debuteerde ze in de top-50 van de wereldranglijst. Dinsdag begint ze als nummer 44 aan de US Open, in de eerste ronde tegen de als 17de geplaatste Amerikaanse Madison Keys.

Over de auteur

Koen van der Velden schrijft voor de Volkskrant over sport in de Verenigde Staten. Hij woont in New York.

‘Gesloten hoofdstuk’

Rus is bezig aan haar tweede tennisleven. ‘Dit is niet te vergelijken met toen’, verwijst ze naar haar doorbraak als tiener. ‘In de loop der jaren is er veel gebeurd. Ik zakte weg op de ranglijst en ben nu na jaren hard werken teruggekomen. Dat geeft een ander gevoel.’ Het eerste deel van haar loopbaan noemt ze ‘een gesloten hoofdstuk’.

Het ging vijftien jaar geleden hard met Rus, misschien wel te hard. De beginjaren van haar carrière voltrokken zich als een achtbaanrit: het karretje ging steil omhoog, maar tuimelde daarna de diepte in.

Ooit was ze de nummer één bij de junioren, in 2008 was ze haar leeftijdsgenoten de baas bij de Australian Open. Tijdens haar eerste jaren als senior maakte Rus indruk met een plek in de vierde ronde van Roland Garros, en de derde van Wimbledon. Maar net toen de wereld aan haar voeten leek te liggen, kwam de klad erin.

In 2013 werd ze toernooi na toernooi in de eerste ronde uitgeschakeld. Ze viel buiten de top-100, zelfs de top-200. Tussen 2014 en 2017 kwam ze vier jaar lang niet in actie op een grandslamtoernooi.

Harde aanpak

Het wisselen van coaches hielp niet, zegt Rus terugblikkend. ‘Het rommelde in mijn begeleiding.’ Op de baan begon ze aan zichzelf te twijfelen. ‘Ik trok me te veel aan van de buitenwereld. Als je in de jeugd goed bent, en je gaat snel omhoog, komt daar veel bij kijken. Media. De druk. Ik denk dat dat toen te veel voor me werd.’

Meer aandacht voor haar psyche, zoals inmiddels gewoon is in de topsport, had haar mogelijk goed gedaan, zegt Rus. ‘In die tijd communiceerde ik weinig. Ik weet niet of ik er open voor had gestaan, maar het had me zeker kunnen helpen. Niet dat ik betere resultaten had behaald, maar wie weet had ik er als persoon wat aan gehad.’

De afgelopen jaren werd het karretje van Rus weer voorzichtig naar boven getakeld. De pieken zijn minder hoog dan voorheen, maar de tennisster geniet van het uitzicht. ‘Ik sta nu veel vrijer op de baan’, zegt Rus. ‘Ik werk harder, maar heb ook meer plezier.’

Vijf jaar geleden klopte ze ten einde raad aan bij coach Alonso, een voormalige prof met een tennisschool in Barcelona. De Spanjaard staat bekend om zijn harde aanpak. ‘Ik dacht, oké, ik ga het op een heel andere manier doen’, zegt Rus, ‘en dan zie ik het wel. Ik wist het ook niet meer.’

‘Ik zag dat tennis haar pijn had gedaan’, zegt Alonso. Zijn eerste vraag aan Rus: weet je zeker dat je er honderd procent voor wil gaan? Het antwoord was bevestigend. ‘Ik zei, nou, maak dan je stoelriemen maar vast.’ Voor haar nieuwe aanpak verhuisde Rus naar Spanje. Tussen de toernooien door woont ze in een kustplaatsje op een half uur rijden van Barcelona.

‘Extreem professioneel’

Vooral het eerste jaar van de samenwerking was pittig, zegt Rus. Soms maakte ze trainingsdagen van acht uur. Er was dan ook werk aan de winkel. ‘Mijn tennis was achteruitgegaan. Eigenlijk op elk vlak. We hebben mijn forehand wat veranderd. Mijn service en volley. Ik ben veel fysiek gaan trainen. Meer hardlopen. Ook op mentaal vlak zijn we aan de slag gegaan.’

Alonso roemt de werklust van zijn pupil. ‘Super, super, extreem professioneel’, zegt hij. ‘Ze zorgt goed voor haar lichaam, eet goed. Ze is een machine. Op dat vlak zou ik haar een vrouwelijke versie van Novak Djokovic kunnen noemen.’

Elk van de afgelopen jaren schreef Alonso een doelstelling op voor Rus. Een plek bij de top-70, bijvoorbeeld. Daarna 60, enzovoort. Door het winnen van een reeks toernooien in het lagere ITF-circuit begon Rus langzaam maar zeker te klimmen. De overwinning in Hamburg is de grootste vrucht die haar nieuwe aanpak tot dusver afwierp.

Financiële zekerheid

Na haar laatste punt in de finale balde Rus haar vuist en keek ze naar haar moeder, die er ook in New York bij is. De tennisster droeg de zege op aan haar in februari overleden vader, volgens Rus haar grootste fan. ‘We waren heel close’, zegt ze. ‘Hij was mijn vertrouwenspersoon, ook qua tennis. Hij hielp me overal mee. Eigenlijk hoorde hij gewoon bij mijn team.’

De dood van haar vader leerde Rus relativeren. ‘Je hebt altijd de angst om je ouders te verliezen. Als dat dan gebeurt, heb je zoiets van: wat kan er nog meer gebeuren? Ik geniet nu meer, op en naast de baan.’

Haar nieuwe positie op de ranglijst geeft haar meer financiële zekerheid en de mogelijkheid om selectiever te zijn bij het kiezen van toernooien. De druk van weleer voelt Rus niet meer. ‘Hoge standaard, lage verwachtingen’, luidt het mantra van haar coach, die nog een paar jaar in de top-50, mogelijk top-40 als een realistisch scenario ziet. ‘Als je elke dag honderd procent geeft, zul je het resultaat zien’, zegt Rus. ‘Winst of verlies, je moet gewoon doorgaan.’