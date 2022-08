Applaus na uitschakeling FC Twente in soms idiote sfeer

Joshua Brenet van FC Twente grijpt naar zijn hoofd nadat hij in blessuretijd een kans heeft gemist. Beeld ANP

De uitschakeling van FC Twente in de play-offs voor de Conference League tegen Fiorentina (0-0, na 2-1 vorige week in Florence) ging gepaard met typerende taferelen van de laatste tijd, als de opleving van het hooliganisme. Vechtende supporters. Traditioneel gooien met bier op het veld. Vuurwerk, door Italianen naar beneden geworpen, tussen supporters van de thuisclub. Provocaties langs de kant. De flippende opa annex trainer Ron Jans, boos op zijn collega Vincenzo Italiano. Nee, een gekkenhuis is een biotoop van rust en normaliteit, voor wie de vergelijking met de Grolsch Veste wil trekken, het grootste bierhuis van de streek.

Toen de 90 minuten tegen Fiorentina eindelijk voorbij waren en de adrenaline als in een stoet op huis aan trok, constateerde FC Twente mistroostig dat het Europese optreden beperkt blijft tot vier duels in de voorronde van de Conference League. Dat is op zich jammer voor het elftal van Ron Jans. Twente is een ploeg met talent die meer Europese duels had kunnen benutten om de ontwikkeling een versnelling hoger te laten verlopen.

Ja, het had best gekund, zeker één keer scoren, via Vaclav Cerny bijvoorbeeld, kort na rust, na een doorbraak over links van Virgil Misidjan. Of met die kopbal van Joshua Brenet, diep in blessuretijd, fantastisch gered door doelman Terracciano. Maar ja, Fiorentina, dat steeds meer ruimte kreeg om gevaarlijk te zijn in de tegenaanval, dacht ook meermaals aan een doelpunt, bijvoorbeeld toen doelman Lars Unnerstall buiten zijn strafschopgebied op aparte wijze glijdend redde met het hoofd, waarna hij meteen zijn knotje recht deed. Unnerstall, voorheen PSV, weer eens uitblinker bij FC Twente.

Ja, opwindend was de avond ondanks de 0-0 zeker, hoewel helaas niet alleen in positieve zin. Net als woensdag in Eindhoven bij PSV was er weer gedoe met supporters, te veel om te negeren. Het voetbal verwordt langzamerhand tot een eigen koninkrijk met aparte wetten en dat is een gevaarlijke ontwikkeling.

Voetbal. Zo mooi en meeslepend af en toe, ook donderdag, in de hete lucht boven Enschede, met de fraaie horizon als decor, met langszeilende luchtballonnen, zo’n rustiek contrast met de wervelwind die door het stadion trok. De volle tribunes, het imponerende vlagvertoon op Vak P, waarbij de p kan staan voor patriottisme uit het Twentse land, de oorverdovende zang, de telkens opflakkerende hoop, het gulle applaus ondanks de uitschakeling. En ook: vooraf en tijdens de rust; de muziek. Het kneiterhard gespeelde, raggende gebeuk van volstrekt eentonige house, gekmakend voor wie er niet van houdt en een portie extra adrenaline voor wie toch al opgefokt is. Zo ver verwijderd in elk geval van de basis van voetbal, dat juist draait om tempowisseling, om verschil in ritme.

De inzet op het veld, die was dan weer mooi. De totale inzet. Niets viel FC Twente te verwijten, behalve dat de ploeg had moeten scoren. Alles gegeven. Geregeld dichtbij een doelpunt, via Michel Vlap, of via de Griekse invaller Christos Tzolis, een jonge international. Het was alleen net niet genoeg.

En na een half uur was daar die knal, een stuk vuurwerk uit het vak van supporters van Fiorentina, hoog in het stadion, naar beneden gegooid, tussen de supporters van Twente. Huiveringwekkend. Het was een schok op de perstribune, laat staan voor wie er dichtbij stond. Even was daar totale verwarring in het stadion, van mensen die zich uit de voeten maakten, een andere plek zochten. Spelers die opkeken.

Het was de voortzetting van de ongeregeldheden eerder. Gevechten in het centrum van de stad bij een hotel, de dag voor de wedstrijd, 32 geïdentificeerde tifosi, opgepakt en wel. Een noodverordening voor het centrum donderdag, plus een oproep van Vak P op de website om het stadion tot hel om te toveren, inclusief de bijzondere tip om tegenstanders uit te schelden.

De voetballers deden intussen hun uiterste best, vol van opwinding die ook in hun lijven was gekropen. Twente, hartstochtelijk op jacht naar minimaal één treffer. Fiorentina, bedaagd, met soms levensgevaarlijke uitvallen, vaak over de handige voetballer op links, Ricardo Sottil, die vorige week een belangrijke rol speelde in het duel dat uiteindelijk beslissend was. En toen de uitschakeling zich aftekende, was daar opnieuw zo’n stuk vuurwerk, gevolgd door rennende supporters op zoek naar Italianen, de dreiging van een staking, de ongein op het veld ook nu.

Nee, het is in zekere zin beter dat het voorbij is. Het dankbare applaus van het thuispubliek, voor de gladiatoren die uitgeteld op de grond lagen, dat was dan wel weer mooi.