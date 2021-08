Apotheose in de woestijn lonkt voor Verstappen en Hamilton. Welk circuit biedt het meest?

Lewis Hamilton (links) en Max Verstappen op 31 juli, na de kwalificatie voor de GP van Hongarije. Beeld Getty

Met een combinatie van schaken, risk en flink wat gepoker puzzelen de Formule 1-bazen nog volop aan de rest van de kalender. Het doel van die bazen is helder: met 23 races het langste Formule 1-seizoen ooit afwerken. Onlangs werden ze er andermaal aan herinnerd hoe lastig dat is, in een door een pandemie gegijzelde wereld. Eerder dit jaar werden de races in Canada, Singapore en Australië al geschrapt. De Japanse overheid zette vorige week vanwege de coronasituatie in het land een streep door de Japanse GP, die in oktober zou worden verreden.

Daarmee ontstond direct een nieuw probleem. De race was gekoppeld aan die in Turkije, een week eerder. Dat land is aangemerkt als ‘rood’ door het Verenigd Koninkrijk, waar zeven van de tien teams hun fabrieken hebben staan. Volgens de Britse coronaregels zouden teamleden dan tien dagen in hotelquarantaine moeten bij terugkeer uit Turkije. De F1 wilde dat omzeilen met de lange reis naar Japan.

Daar moet nu een andere oplossing voor worden gevonden. Er wachten soortgelijke, praktische problemen bij GP’s in de twee andere ‘rode’ landen die nog volgen: Brazilië en Mexico. Die werden in 2020 geschrapt en dit jaar staan er wederom vraagtekens achter. Hetzelfde geldt voor de wedstrijd in het Amerikaanse Austin, nu er nog nauwelijks ic-bedden zijn in de staat Texas door een toenemend aantal besmettingen.

Belangen

Het zijn onzekerheden die Bruno Famin, die namens racefederatie FIA de covid-19-zaken onder zijn hoede heeft, al ruim een jaar hoofdbrekens bezorgen. ‘De situatie is nog steeds moeilijk’, zei hij twee maanden geleden in Oostenrijk. ‘Vooral vanwege alle reisbeperkingen. Dat maakt het complex en erg ingewikkeld. Aan de andere kant: vorig jaar had ook niemand verwacht dat we nog zeventien races konden organiseren.’

Kanttekening is wel dat bij het opvullen van gaten op de racekalender er dit seizoen andere belangen spelen. Een groot deel van 2020 zat de wereld nagenoeg op slot door de pandemie. Lang was het de vraag of er überhaupt een seizoen verreden kon worden. Vervolgens werd het halen van vijftien races cruciaal: daarmee zou de F1 het volledige tv-geld van naar verluidt zeker 500 miljoen euro ontvangen.

Om maar te kunnen racen, zag de klasse onder meer af van ‘hosting fees’ van tientallen miljoenen euro’s die circuits normaliter betalen om een wedstrijd te mogen organiseren. Dit jaar is dat anders. Het halen van vijftien races is geen probleem. Er zijn inmiddels al elf GP’s verreden. Daardoor zijn compromissen voor de Formule 1 geen noodzaak.

Woestijn

De kans is groot dat de sport in de tweede seizoenshelft naar de landen trekt die de meeste miljoenen bieden. Niet voor niets werd het Losail-circuit in Qatar deze week al genoemd als vervanger voor de Grote Prijs van Australië in november. Het steenrijke oliestaatje aast al jaren op een F1-race.

Daarna volgen races in Saoedi-Arabië en Abu Dhabi, waarbij een extra GP op een van die circuits niet is uit te sluiten als daarmee het aantal van 23 races wordt gehaald. Kortom: Verstappen en Hamilton kunnen zich opmaken voor een apotheose in de woestijn.