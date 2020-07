Apenkooien en balletten in een supersnelle boot

Ze waren al tweemaal wereldkampioen in een onbekende zeilklasse, de 49er FX. Annemiek Bekkering en Annette Duetz trainen hard voor de olympische zeilwedstrijden van volgend jaar.

Ze hebben die ochtend in het IJsselmeer ‘gezwommen’. Dat is zeilerstaal voor overboord slaan. Annemiek Bekkering en Annette Duetz kunnen erom lachen. Er stond windkracht 6, het ging hard, tegen de 20 knopen (37 kilometer per uur), en de 49er FX, de kielloze boot met twee vleugels, is sowieso een balansact.

Die evenwichtsdans op het water wordt bijna als geen ander beheerst door de twee Nederlandse vrouwen. Bekkering (28) en Duetz (26) waren in 2018 (Aarhus) en 2019 (Auckland) wereldkampioen in deze olympische klasse. Als je zegt dat ze de onbekendste wereldkampioenen van Nederland zijn, werpt Bekkering tegen: ‘We zijn de onzichtbaarste.’

Eind 2019 hadden ze een plekje in het persbericht van sportkoepel NOCNSF gekregen dat zij ultimo waren toegevoegd aan het lijstje met kandidaten voor de titel ‘sportploeg van het jaar’. Het was een bijzin van het bericht, waarin werd gesteld dat de handbalsters, de wereldkampioenen van Kumamoto, na de gestelde deadline toch nog een kans kregen gekozen te worden.

Die verruiming van de regels gold ook voor de zeilwereldkampioenen. Bekkering, met een brede glimlach: ‘Het was natuurlijk een bijzondere verrichting van ons. Tweemaal op rij wereldkampioen. Maar toen die handbalmeiden een paar weken later wereldkampioen werden, was dat vooral heel tof. Heel Nederland was handbal in die dagen. Wij dachten: oké, wij hebben het ook best goed gedaan.’

Ze trokken hun mooiste jurk aan naar Afas Live. Duetz: ‘We zeiden, we gaan gewoon heen. Genieten van een mooie avond.’

Dat ze wat anoniem door het sportleven gaan, weten ze. Ze vinden het ook niet heel vreemd. Bekkering: ‘Wij hebben natuurlijk Kiran Badloe en Marit Bouwmeester die het beeld van het zeilen dragen. Dan heb je er al twee. Die wat uitgesprokener zijn dan wij. Wij zijn meer van de girl-next-door. Iets minder uitgesproken, iets minder in beeld.

Duetz: ‘Kijk, dat verhaal van de battle tussen Kiran Badloe en Dorian van Rijsselberghe was natuurlijk wel een heel mooie story. Dat kreeg zijn aandacht.’

Kansrijk

Het Nederlands olympisch zeilteam geldt als uiterst succesvol en bijzonder kansrijk voor de (naar 2021 uitgestelde) Spelen van Tokio. Bouwmeester, Badloe, Lilian de Geus en Nicholas Heiner gelden als de besten van de wereld in hun klasse. Als vijfde topboot hoort daar de 49er van Bekkering/Duetz bij. Bekkering, met een lach: ‘Of misschien wel als eerste. Ja, het staat vast, wij hebben echt zo’n goed team. Het is inspirerend zo hard als iedereen werkt. Ieder heeft zijn of haar sterke punten. Je kunt van elkaar afkijken.’

Twee maanden na hun wereldtitel van Auckland werd het tweetal in Geelong, WK in februari, al weer beroofd van die hoogste eer. De achtste plaats, maar een fractie van het brons, was begrijpelijk. Bekkering: ‘We hadden een jaar naar Auckland toegewerkt. Voor Geelong hadden we anderhalve maand. Dat is een andere mindset. We waren wel effe leeg van dat eerdere WK. Zestien races in een weekje, hè.’

Duetz: ‘We waren in die aanloop voor dat WK van 2020 ook al bezig met Japan, met de olympische regatta die deze zomer zou plaatsvinden. Geelong was vlak water, Enoshima biedt golven. Het was verdeelde aandacht.’

Zo delen zij ook hun training in. Een maand Scheveningen, dan weer een paar weken Medemblik. Noordzee en IJsselmeer afgewisseld. Bekkering: ‘Enoshima heeft van beide een beetje. Bij aanlandige wind de lange, grote golven van de Stille Oceaan. Bij aflandig lijkt het daar op Medemblik.’ Duetz: ‘Maar Scheveningen heeft onze voorkeur. Van zo’n grote golf afsurfen. Dat is onze superconditie.’

Uitstel

Scheveningen was nog het toneel in maart, toen de Spelen van Tokio nog op de agenda stonden. Bekkering: ‘Het NOC stond toe: alle olympische zeilers het water op. Tot 24 maart dan, toen kwam het jaar uitstel van Tokio. Maar we zijn blijven trainen. Pas in augustus nemen we twee weekjes vrij.’

Duetz: ‘Het was in maart koud. We trokken thuis de dikste pakken aan. We tuigden de boot in recordtempo op. Na de training meteen naar huis op de fiets, nog in je pak onder de douche. Dan eten en de nabespreking via Zoom.’

Bekkering: ‘In onze kleine bubbel konden we geen anderhalve meter afstand houden. We zitten naast elkaar in de boot.’ Duetz: ‘Maar op de kant is die afstand er wel natuurlijk.’ Bekkering: ‘Mijn ouders wonen in Veghel. Daar lag het ziekenhuis vol. Het leek iedereen even beter als we niet naar Brabant kwamen.’

Zeilen in de 49er FX is de kunst van balanceren. Bekkering: ‘Het is apekooien, behendig zijn. En met weinig wind is het balletten.’ Duetz: ‘Dat heb ik in mijn jeugd ook gedaan.’

Daarnaast zijn er de automatismen en komt het aan op heel veel communicatie. Bekkering: ‘Het is voortdurend overleg. Niks geen coach die schreeuwt. Die mag niks zeggen. Ik kijk en Annette kijkt. Zie jij dit en zie jij dat? Samen de meest logische beslissingen maken. En tijdig ook, want de boot is snel.’ Duetz: ‘Het denken gebeurt hardop. Want dan denk je hetzelfde. Het is echt samen het plaatje schetsen.’

Dat is niet altijd even gemakkelijk. Duetz is 1.80 lang, Bekkering meet 20 centimeter minder. Duetz: ‘Annemiek staat als schipper achter mij. Dan moet zij om mij heen kijken. Annette iets lager staan, hoor ik dan.’ Bekkering: ‘Ja een paar centimeter langer zou wel mooi zijn.’

Hun boot is minder snel dan de catamaran, maar voelt wel sneller. Bekkering: ‘Als je een heel mooie bocht maakt, dan voel je ‘m versnellen.’ Duetz: ‘Als mijn achterste voet druk voelt, dan weet ik dat de boot versnelt.’