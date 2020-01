Apeldoornse schansspringer Sara Marita Kramer gaat naar het jeugd-WK namens Oostenrijk

Wekelijks springt Sara Marita Kramer met de besten mee, soms tot over de 130 meter. Kramer (1.71 meter, 52 kilo) eindigt zelden buiten de eerste tien. Beeld Getty Images

Ze voelt zich Nederlands, ze denkt in het Nederlands en wil op termijn terugkeren naar Nederland. Alles aan Sara Marita Kramer, de schansspringrevelatie van deze winter, is Nederlands. Toch springt de geboren Apeldoornse onder de Oostenrijkse vlag.

Kramer won vorige week de wereldbeker in Sapporo (Japan) op de grote schans door onder anderen regerend olympisch kampioen Maren Lundby uit Noorwegen te verslaan en kwam afgelopen weekend in Zao (Japan) uit op een individuele vierde en zevende plek. In de landenwedstrijd won ze met Oostenrijk.

Sinds dit seizoen behoort ze tot de wereldtop. Wekelijks springt ze met de besten mee, soms tot over de 130 meter. Kramer (1.71 meter, 52 kilo) eindigt zelden buiten de eerste tien. Toch stelt de skispringer zich bescheiden op. ‘Ik durf niet hardop te beweren dat ik een wereldtopper ben’, zegt Kramer telefonisch vanuit Japan. ‘Maar ik groei langzaam naar die positie. Ik vecht in ieder geval mee voor de plekken bovenaan.’

Ik vertrek

In 2008 verhuisde de familie Kramer, bestaande uit vader, moeder en vier kinderen, uit liefde voor wintersport naar een dorp vlak bij Salzburg om een hotel en pannenkoekhuis te starten. De eerste ervaringen waren in het Avrotros-programma Ik vertrek te volgen.

Anders dan bij veel andere geëmigreerde families in het programma, werd de gezinsverplaatsing van Apeldoorn naar Oostenrijk een meervoudig succes. Kramer kwam op school in aanraking met skispringen, haar zus Femke (16) bleek een groot biatlontalent en het hotel draaide al gauw als een tierelier.

Vooral dat laatste ervaart Kramer als voorspoed. Niet in de laatste plaats omdat haar moeder een jaar na de emigratie overleed aan borstkanker en haar vader er alleen voor stond. ‘Ik ben zo ongelofelijk trots op mijn papa. Het waren zware jaren, al helemaal voor hem met vier kinderen en een nieuw hotel. Het is door al zijn inspanningen zo mooi geworden, we hebben allemaal onze plek daar gevonden.’

Het gezin Kramer is hecht. Alle vier kinderen zijn sportief en vader Kramer steunt ze waar hij kan. ‘Hij probeert zo vaak als mogelijk bij mij te kijken. Als hij tijd heeft, is hij er. Wanneer hij geen tijd heeft, maakt hij die wel.’

Medaillekansen

De carrière van Kramer nam de laatste maanden een hoge vlucht. Nog geen jaar geleden dacht ze aan stoppen. Van een internationale doorbraak was geen sprake en Kramer wilde zich focussen op de opleiding binnenhuisarchitectuur of een studie in Nederland.

‘Mijn eerste skiclubtrainer vond het te vroeg om te stoppen, maar adviseerde mij wel om zelf te beslissen’, vertelt Kramer. ‘Mijn vader vond dat ik mijn eigen geluk moest volgen. Dat deed ik: schansspringen. Ik ging vol voor de sport en daar krijg ik nu de beloning voor.’

De Nederlandse Ski Vereniging volgt de ontwikkeling van Kramer nauwlettend. Technisch directeur Horst Tielmann noemt haar de beste springster van Nederlandse bodem ooit. ‘Ze heeft echt de toekomst. Met een mooie aanloop naar de Spelen van 2022 heeft ze in Beijing volop medaillekansen.’

Het liefst ziet Tielmann Kramer medailles voor Nederland winnen, al is het gezien de mogelijkheden van de Nederlandse bond onrealistisch. ‘Wat hebben wij haar te bieden? Heel weinig. Dat begint al bij de trainingsfaciliteiten. Ze profiteert van het Oostenrijkse systeem, dat op technologisch en wetenschappelijk gebied heel ver voorloopt. Ze hebben de modernste ski’s en pakken. We zouden daarnaast een programma van de grond op moeten bouwen voor haar, dat kost immens veel geld. En dat hebben we niet in kas.’

Tielmann spreekt over 80.000 euro per jaar om Kramer te binden. ‘Dan heb je het over een coach, fysiotherapeut, trainingskampen, wedstrijden en overnachtingen in het buitenland. Het nieuwste materiaal ontbreekt dan en Kramer heeft geen teamgenoten waar ze zich aan op kan trekken.’

Wereldkampioenschappen

Kramer zegt zelf dat ze een stap achteruit moet doen als ze voor Nederland wil springen. ‘Presteren als eenpersoonsploeg is heel lastig. Ik zit in Oostenrijk met vijf andere vrouwen in een team en we drijven elkaar tot het uiterste. Als zij goed presteren, wil ik dat ook. Het blijft een individuele sport, maar je hebt concurrenten nodig om beter te worden. We halen het beste in elkaar naar boven.’

Met de Spelen van 2022 houdt Kramer zich voorlopig niet bezig. Komende maand wil ze het jeugdwereldkampioenschap winnen en een jaar later het wereldkampioenschap bij de volwassenen. Overwinningen vieren doet ze het liefst bij vrienden en familie in Nederland. ‘De mensen zijn knusser en gezelliger. Nederland is gewoon cool, maar ik heb in Oostenrijk met mijn vader, broers en zus ook niets te klagen.’