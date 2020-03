Antwoorden op de vragen rondom de uitgestelde Spelen

De Olympische Zomerspelen van Tokio zijn van 2020 naar 2021 verplaatst, de sportwereld is daarmee tot stilstand gekomen. Wat nu?

Is er al een nieuwe datum voor de Spelen?

Daarover moet een vlotte beslissing komen. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) spreekt deze week met de 33 internationale federaties over de agenda van het jaar 2021. Het heeft een commissie gevormd, met de codenaam Here We Go die zich over de nieuwe datum gaat buigen. IOC-voorztter Thomas Bach waarschuwde woensdag dat de 2021-editie niet automatisch in de zomer gehouden gaat worden. De zomer geldt wel als uiterste begrenzing. De Duitse chef zei: ‘De Spelen zijn niet strikt voorbehouden aan de zomermaanden.’ De Zomerspelen zouden dan de ‘Lentespelen’ worden. Daarmee hintte hij naar een verplaatsing naar het klimatologisch aangenamere voorjaar. De Japanse zomer, met temperaturen van 40 graden, geldt als te warm voor sporters en toeschouwers. De Spelen van 1964 in Tokio werden daarom in oktober gehouden. Het najaar wordt het zeker niet. Dat is afgesproken. Het ligt te dicht bij februari 2022, de maand van de Winterspelen in Peking. Het IOC-personeel zal dat niet aankunnen.

Is er ruimte op de sportkalender van 2021?

Die kalender zit al volgestopt. Zo zijn er de WK zwemmen in het Japanse Fukuoka (vanaf 16 juli) en de WK atletiek in Eugene (VS) van 6 tot 15 augustus. De grote federaties Fina en World Athletics hebben evenwel direct te kennen gegeven flexibel te willen zijn in de agendering van hun eigen toernooien. De atletiekbond is zelfs bereid de WK te verplaatsen naar 2022. De wereldtitelstrijd turnen is in 2021 reeds in het najaar gepland. Bij het leggen van die puzzel is een extra probleem dat Europa vanaf 11 juni in de ban is van twee grote EK-toernooien voetbal, het uitgestelde EK 2020 van de mannen en het origineel voor 2021 geplande vrouwentoernooi. Al die premissen zouden kunnen leiden tot een keuze voor het voorjaar.

Hoe gaan Tokio en Japan met het uitstel om?

De olympische vlam is in Japan gebleven, als een hoopgevend licht. Landsregering en stadsbestuur moeten komend jaar weer gekozen worden. De verschuiving van de Spelen gaat een enorme klus worden. Velen wezen de voorbije dagen op het dan niet meer beschikbaar zijn van de duizenden appartementen van het olympisch dorp, die verkocht zijn aan particulieren. IOC-voorzitter Bach wees woensdag nog eens nadrukkelijk op het belang van het dorp. ‘Het olympisch dorp is waar het hart van de Spelen klopt’, aldus de voorzitter. Of Japan daar maar rekening mee wil houden bij het oplossen van ‘duizenden kwesties’ die sinds dinsdag spelen.

Wat dient in Nederlandse olympische kringen te gebeuren bij dit uitstel?

Technisch directeur Maurits Hendriks van NOCNSF benadrukte na de bekendmaking van het uitstel dat de Nederlandse bonden met olympische deelnemers zo snel mogelijk de contracten van hun bondscoaches dienen te verlengen. De na 2020 aflopende arbeidscontracten zullen een een bijvoegsel krijgen voor een x-aantal maanden werk. De financiële positie van de Nederlandse sporters, alle olympiërs bezitten de A-status en het daarbij behorende stipendium, is volgens Hendriks sinds vorige week gewaarborgd. Het ministerie van VWS was snel overtuigd. Aan de zakelijke kant van de olympische sport moet ook snel worden gesproken met de sponsors van TeamNL. Contracten lopen af, per 2020. Algemeen directeur Gerard Dielessen sprak van een vermoeden van lastige onderhandelingen, nu bedrijven het moeilijk hebben met de economische effecten van de coronacrisis.

Hoe gaan sporters met de plots aangebroken zomerstop om?

Het sportlichaam was op weg naar topvorm, voor eind juli, maar moet nu plotseling in de ruststand. Dat terugschakelen qua inspanning is voor een nog onbekend aantal maanden. Bewegingswetenschapper Hanno van der Loo vergelijkt het met een soort kleine ‘sabbatical’. ‘Doe als in een postolympisch jaar, waarbij je na een geleverde prestatie een zekere tijd zekere rust inbouwt.’ Na de rustpauze van een maand of twee dient volgens Van der Loo de training te worden hervat met algemene oefeningen, nog niet van wedstrijdspecifieke aard. Het pappen en nathouden van de laatste weken, topsport onwaardig, is voorbij. Dat zullen olympiërs als een opluchting ervaren.