Antony voor 95 miljoen van Ajax naar Manchester United: nieuw transferrecord in eredivisie

Antony vorig seizoen met de kampioensschaal. Beeld Pro Shots / Stanley Gontha

Door de verkoop van de Braziliaanse sterspeler Antony aan Manchester United voor minimaal 95 miljoen euro haalt Ajax het hoogste transferbedrag op dat een Nederlandse voetbalclub tot nog toe ontving. Met bonussen kan daar nog 5 miljoen euro bijkomen. Het hoogste transferbedrag was tot nog toe de verkoop van Frenkie de Jong in 2019, toen Ajax voor de middenvelder 86 miljoen euro van Barcelona ontving. Ajax is vaker betrokken bij toptransfers. Van de huidige top-10 werden acht spelers van Ajax gekocht. De andere twee hoge transfers betroffen PSV-spelers, waar mogelijk Cody Gakpo nog bijkomt.

De hoogste transfer in de voetbalwereld blijft nog altijd de 222 miljoen euro die Paris Saint-Germain betaalde voor de Braziliaanse voetballer Neymar. De Parijse club staat ook op de tweede plek met de aankoop van Kylian Mbappé. Ook FC Barcelona telde tot voor kort hoge bedragen neer voor spelers, zoals Coutinho en Dembélé, maar is door geldgebrek inmiddels minder actief.

Topclubs hebben omzet van een half miljard euro

De grote Europese topclubs hebben jaarlijks ruim 500 miljoen euro te besteden. Manchester City heeft met 645 miljoen euro de hoogste inkomsten, zo blijkt uit het meest recente overzicht van het Deloitte Football Money League-rapport uit maart 2022. Barcelona stond de afgelopen jaren bovenaan, maar is in deze ranglijst weggezakt naar de vijfde plek en zal naar verwachting door financiële zorgen op de nieuwe ranglijst nog lager uitkomen. Voetbalclubs ontvangen vooral veel geld uit verkoop van tv-rechten en uit de verkoop van allerlei merchandise. De ticketverkoop is voor grote clubs nauwelijks nog van belang.