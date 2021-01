Antony is het effectiefst van alle aanvallers in topper

Antony scoort de 2-2 op aangeven van nieuweling Sébastien Haller. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Op papier heeft PSV een voor eredivisiebegrippen weergaloze voorhoede. Met Donyell Malen, Cody Gakpo, Mohamed Ihattaren, Eran Zahavi beschikt trainer Roger Schmidt over een imposant aanvalskwartet. Al helemaal in de wetenschap dat de geblesseerde technicus Mario Götze daar normaal gesproken ook nog toebehoort, en hij met Noni Madueke een wisseltroef achter de hand heeft.

Toch moet PSV alle zeilen bijzetten om titelconcurrent Ajax in aanvallend opzicht bij te houden. Zo ook tijdens de onderlinge confrontatie met de Amsterdammers in de Johan Cruijff Arena (2-2), waar een opleving van kwakkelende veteraan Zahavi nodig is om de aanvalsdrift van Ajax bij te benen.

PSV de uitschieters, Ajax de cijfers

Het wedstrijdverloop in de eerste topper van het seizoen is symbolisch voor beide ploegen. PSV komt al snel met 2-0 voor, na twee knappe assists van Malen op Zahavi, die na negen wedstrijden op rij zonder doelpunt uit open spel eindelijk weer het vizier op scherp heeft staan. De goals zijn door hun schoonheid memorabel. Zoals de acties van Malen, Götze, Ihattaren en Gakpo dat wel vaker zijn dit seizoen.

Maar het algehele aanvalsspel is aan de zijde van Ajax beter over de volle negentig minuten. Ook dit is in lijn met de eerste seizoenshelft. Dat de Amsterdammers meer doelpogingen dan de Eindhovenaren (11 om 7) laten noteren in het topduel, mag geen verrassing meer heten. Ajax komt in de 15 competitieduels dit seizoen tot aanzienlijk meer schoten (336) dan concurrent PSV (220).

Met 54 goals (3,6 per wedstrijd) ligt de ploeg van Erik ten Hag nog altijd op koers om het seizoensrecord aan eredivisiedoelpunten (122, Ajax in 1966/67) te evenaren.

Onderschatte Antony

In de 65ste minuut tekent rechtsbuiten Antony, op aangeven van debutant Sébastien Haller, voor de eindstand. De Braziliaan laat daarmee in het topduel zien wat hij voor de winterstop tegen de kleinere ploegen aantoonde: hij is niet alleen showvoetballer, maar ook dodelijk effectief.

Met zijn treffer tegen PSV staat Antony nu op 8 goals en 7 assists in 1255 speelminuten in de eredivisie en Champions League dit seizoen. Daarmee staat de frivole linkspoot op een moyenne van 83 speelminuten per doelpunt of assist. Dit gemiddelde maakt hem tot de effectiefste van de acht aanvallers die in deze topper aan de aftrap stonden.

Sterspelers Malen en Tadic zijn dit seizoen gemiddeld eens per 93 minuten als schutter of aangever betrokken bij een treffer. PSV’ers Zahavi (126), Gakpo (136) en Ihattaren (494) komen in dit opzicht niet aan het gemiddelde van de vroegtijdig gewisselde Zakaria Labyad (102), laat staan dat van uitblinker Antony.

Versterkingen onderweg

Na rust kantelt recordaankoop Haller het duel, door als balvast en fysiek krachtig aanspeelpunt de Amsterdammers voorin wat meer stootkracht te bieden. In de slotfase maakt creatieveling Mohammed Kudus zijn eerste speelminuten sinds hij op 21 oktober in het Champions Leagueduel met Liverpool een meniscusblessure opliep. Ajax lijkt voorlopig dus nog niet uitgescoord.

Bij PSV zal de koelheid waarmee Zahavi zijn twee goals afwerkte reden tot hoop bieden. Hervindt de 33-jarige Israëliër zijn vorm, dan valt er wat druk van de schouders van Malen. Die is met 15 goals in alle competities dit seizoen goed voor evenveel treffers als de nummer twee en drie op de clubtopscorerslijst bij PSV dat tezamen zijn (Gakpo 9, Madueke 6).