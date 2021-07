‘Antiseksbed’ van karton moet olympische atleten coronavrij houden

Het olympische bed.

‘De kartonnen bedden zijn bedoeld om intimiteit tussen sporters te voorkomen’, grapte de Amerikaanse atleet Paul Chelimo, zilveren medaillewinnaar op de 5.000 meter in Rio, al op Twitter. ‘De bedden zijn bestand tegen het gewicht van één persoon om situaties die niets met sport te maken hebben te vermijden.’

In werkelijkheid werd het volledig herbruikbare slaapmateriaal al in 2019 ontworpen, nog voordat het coronavirus was uitgebroken. De 18 duizend kartonnen bedden worden na de Olympische en Paralympische Spelen gerecycled tot papier. De matrassen worden omgezet in plastic. Passend bij het duurzame karakter dat de organisatie nastreeft.

Volgens Airweave, de Japanse leverancier van de bedden, kunnen ook zware judoka’s en breedgeschouderde gewichtheffers rustig gaan slapen in de veelbesproken bedden. De constructie van verstevigd karton kan tot 200 kilo gewicht dragen. ‘Ze zijn sterker dan houten bedden’, verzekerde Takashi Kitajima, manager van het atletendorp.

Ook de Nederlandse sporters brengen hun nachten door in de kartonnen bedden. John van Vliet, perschef van TeamNL, zoals de Nederlandse equipe voor Tokio heet, heeft nog geen klachten gehad over de bedden. ‘Nee, ik heb er eerlijk gezegd nog niemand over gehoord’, laat hij vanuit Tokio weten.

Eigen matrassen

Het is de vraag of de Nederlandse sporters iets van het onderstel zullen merken. Zij slapen op eigen toppermatrassen van M-line, de matrassenleverancier van de Nederlandse topsport. Om ervoor te zorgen dat het dunne matras van vijf tot tien centimeter dik boven op het gewone matras en in de kartonnen bedden paste, liet sportkoepel NOCNSF een proefmodel van het kartonnen bed en matras van Airweave twee jaar geleden naar Nederland komen.

Bij de Spelen van Rio in 2016 had de Nederlandse ploeg ook al zijn eigen matrassen bij zich. ‘Sindsdien is er gewerkt aan een verbeterde versie van de topper en is er een zachte en harde kant ontwikkeld’, aldus Van Vliet. ‘Afhankelijk van de voorkeur van de sporter kan die zo toch een beetje zijn eigen bed creëren.’

Of de kartonnen bedden nu wel of niet helpen bij het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus, het is sowieso niet de bedoeling dat de olympische sporters seks hebben tijdens de Spelen. Omdat ‘onnodige vormen van fysiek contact’ moeten worden vermeden, deelt de organisatie voor het eerst sinds de Spelen van 1988 in Seoul geen condooms uit in het olympisch dorp. Er lagen 160 duizend stuks klaar voor de geïnteresseerde sporters.

De Ierse turner Rhys Mcclenaghan nam de proef op de som. Op Twitter deelde hij zondag een filmpje waarop hij zijn ‘antiseksbed’ uitprobeerde. Na een paar keer springen op zijn matras wist hij het zeker: ‘Ja, ze zijn van karton gemaakt, maar breken echt niet.’