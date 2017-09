Antidopinginstanties eensgezind: sluit Russisch olympisch comité uit, laat alleen 'neutrale' Russen toe

Onvoldoende bewijs

Het vertrouwen van miljoenen atleten is geschonden

Deze week werd bekend dat het mondiale antidopingagentschap Wada tenminste 95 verdachte Russen vrijuit laat gaan, omdat er onvoldoende bewijs tegen hen zou zijn. Volgens de nationale dopingjagers zijn die zaken voortijdig gesloten. Het IOC en internationale sportfederaties zouden niet in staat zijn gesteld de belangrijkste getuigen te spreken en het beschikbare bewijs uit Moskou te beoordelen. Er zouden in totaal meer dan 1000 mogelijke zaken tegen sporters zijn.



'Het IOC en het Wada moeten er op staan dat Rusland al het beschikbare bewijs overdraagt', stellen de dopingjagers in de persverklaring na een tweedaagse bijeenkomst in Denver. Tot de ondertekenaars behoren behalve Nederland ook Amerika, Duitsland, Japan, Australië en Groot-Brittannië. 'Het vertrouwen van miljoenen atleten is geschonden door het feit dat er geen fatsoenlijk onderzoek is gedaan of veroordelingen zijn uitgesproken zonder sportpolitieke invloed van degenen die de regels hebben geschonden.'



De voorzitter van het Zuid-Koreaanse organisatiecomité riep Rusland woensdag nog op mee te doen aan de Winterspelen van Pyeongchang. 'Ik heb nooit gedacht aan een Winterspelen zonder Rusland', aldus voorzitter Hee-beom Lee.