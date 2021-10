Ansu Fati is opgezadeld met de ondankbare taak Messi te doen vergeten bij Barcelona

Ansu Fati met Ronald Koeman, zijn coach bij Barcelona. Beeld EPA

Barcelona hoopt komende zondag tegen Real Madrid op een heldenrol van aanvaller Ansu Fati. Barcelona was de rijkste club ter wereld, maar moest door wanbeleid vele dure jassen uittrekken. Eeuwige rivaal Real Madrid kan aan salarissen ruim zeven keer meer uitgeven (739 om 97 miljoen euro), won vorig seizoen beide Clásico’s en heeft de ervaren vedette Benzema als aanvalsleider.

Fati is pas 18 jaar, maakte op zijn zestiende al zijn debuut en werd de jongste doelpuntenmaker van Barcelona, het Spaans elftal en de Champions League. Hij kreeg het rugnummer 10 nadat Lionel Messi vertrok toen de Catalaanse goudader uitgeput bleek. Wie hem wil kopen voor 2027 moet dankzij een nieuw contract 1 miljard euro betalen. ‘Met spelers als Ansu Fati is de toekomst van de club veiliggesteld,’ sprak voorzitter Laporta bij de ondertekening.

Het klinkt bijna pervers een tiener met die erfenis op te zadelen, maar het naakte lijf dient verhuld te worden. Shirtverkoop, toeschouwersaantallen en FC Barcelona als wereldmerk staan op het spel.

Blessures

Fati is pas net terug van een langdurige knieblessure en zijn vorm schommelt nog. Afgelopen woensdag viel hij dramatisch in tegen Dynamo Kiev. Toch is het vertrouwen groot in Catalonië. Anssumane Fati Vieira wordt er gezien als een wonderkind en overwon al tal van tegenslagen.

Hij groeide bovendien deels op nabij het meest Robin Hood-achtige dorp van Spanje, Marinaleda aan de Andalusische kust, 101 kilometer ten oosten van Sevilla. De burgemeester daarvan, Juan Manuel Sanchez Gordillo, liet letterlijk de supermarkten leeghalen om het hongerende deel van zijn bevolking te voeden. Gordillo, tevens geschiedenisleraar en tv-show-host, liep in 2012 een mars door de regio uit protest tegen een opgelegde bezuinigingsronde van de regering in Madrid.

In het dorp prijken portretten van Che Guevara, communistische symbolen en het woord ‘Utopia’. Frauderende bankiers zouden moeten boeten voor de financiële crisis, niet het volk, vindt Gordillo, die al een paar keer werd opgepakt en met de dood bedreigd.

De bebaarde burgervader zou een gunstige rol hebben gespeeld in het leven van Fati. Hij raakte bevriend met Fati’s vader Bori en verschafte hem werk als chauffeur. De familie Fati komt uit het West-Afrikaanse Guinee-Bissau, een van de armste landen ter wereld. ‘Ansu voetbalde daar op zanderige veldjes met watersandaaltjes aan en een bal van een prop kleren,’ aldus Basil Camara, een in Nederland geboren international van Guinee-Bissau, die dit weer vernam van collega-international Alfa Semedo die met Fati opgroeide.

Gewild bij alles grote clubs

Bori Fati probeerde het als profvoetballer in Portugal. Toen dat mislukte nam hij de wijk naar Marinaleda waar hij met open armen werd ontvangen. Zoon Ansu ging in het nabije Herrera in de jeugdopleiding van de plaatselijke Club Deportivo de Futbol spelen en daarna in die van Sevilla. Al vlot werd hem het hof gemaakt door Barcelona en Real Madrid. Sevilla beklaagde zich daarover waarop het negenjarige talent een jaar niet mocht voetballen. Uiteindelijk belandde Fati op La Masia, het vermaarde jeugdcomplex van Barcelona waar hij gold als grote belofte. Toch bleef hij met beide benen op de grond, zegt Mike van Beijnen die kortstondig met hem trainde bij Barcelona B en veel lager op de talentenladder stond. ‘Hij ving me op, maakte me wegwijs, betrok me overal bij, hoewel hij nauwelijks Engels sprak. Hij was altijd rustig, relaxed, behulpzaam en lief.’

Fati brak in 2015 zijn scheen- en kuitbeen, maar alsnog debuteerde hij op 25 augustus 2019. Een omhelzing met Messi in de catacomben gaf blijk van de zegen van de meester.

Na 14 doelpunten scheurde hij op 7 november 2020 zijn meniscus af, drie operaties in verschillende landen volgden. Pas bijna een jaar later maakte hij zijn rentree en scoorde direct. Vorige week tegen Valencia wervelde hij ouderwets in combinatie met Memphis Depay, die ook al met hem wegloopt net als de andere Nederlanders in Barcelona. ‘Ansu was de uitblinker,’ zei Barcelona-coach Koeman na het duel.

Spaans internantional

In Guinee-Bissau keek de hele bevolking mee. Camara: ‘Voetbal is het belangrijkste dat ze er hebben, iedereen is supertrots op Ansu. Zijn shirt behoort tot de garderobe van zowat elke inwoner.’

Dat Fati ervoor koos om voor Spanje te spelen wordt hem in Guinee-Bissau niet nagedragen. ‘Veel mensen leven in armoede, acht van de tien mannen wil zijn geluk elders beproeven. Je moet voor je kans gaan. En het nationale elftal van Guinee-Bissau is een C-elftal,’ aldus Camara die speelt voor tweededivisionist TEC Tiel.

Een vleug van Fati’s roots in communistendorpje Marinaleda weerspiegelt zich in het afslaan van veel vettere aanbiedingen van Paris-Saint Germain, Liverpool en Manchester United. In Parijs zou een tekenbonus van 30 miljoen euro klaarliggen. Bij de ondertekening van zijn nieuwe Barcelona-contract verklaarde Fati: ‘ik houd heel veel van deze club en zal elke dag keihard werken om te verbeteren als speler en als mens.’