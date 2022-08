Anouk Vetter stapt uit zevenkamp: ‘Mijn lijf heeft de afgelopen weken vaak gezegd: meid wat doe je?’

Anouk Vetter woensdag in München in actie op het derde onderdeel van de zevenkamp, het kogelstoten. Beeld Klaas Jan van der Weij

Na vijf onderdelen van de zevenkamp lag Anouk Vetter (29) op koers voor een medaille, maar die zou er niet komen. Na de voorbereiding op het speerwerpen trok ze zich terug. Ze had te veel last van haar rechter achillespees. Geen echte blessure, haastte ze zich te zeggen. ‘Maar ik kon hier ook niet doorheen beuken.’

Pijn hoort bij Vetters bestaan op de atletiekbaan. Ze moet immers zoveel vormen van atletiek beheersen. De meerkamp bestaat bij de vrouwen uit zeven onderdelen: 100 meter horden, hoogspringen, kogelstoten, 200 meter, verspringen, speerwerpen en de 800 meter. Elk onderdeel trekt op een unieke manier een wissel op het lijf van Vetter en soms is som der delen net iets te veel.

Niet voor niets stelt bondscoach Ronald Vetter, ook vader van de 29-jarige sporter, dat een topatleet maximaal twee à drie meerkampen per jaar kan verteren. Meer zou roofbouw betekenen. Vetter had er dit seizoen al twee op zitten, eentje meer dan Nafissatou Thiam, de ongenaakbare wereldkampioene die ook in München geen tegenspraak duldde.

In mei won Vetter als eerste Nederlandse ooit de prestigieuze Hypomeeting in het Zwitserse Götzis in een nieuw nationaal record van 6.693 punten. In juli verbeterde ze dat puntentotaal nog eens, met 6.867, en veroverde daarmee het zilver op de WK. Het leek niet op te kunnen voor Vetter, die in 2016 doorbrak met de Europese titel in Amsterdam.

Nu bleek het toch onmogelijk om slechts een maand na de succesvolle WK opnieuw de complete en zo veeleisende zevenkamp af te werken. Dat scenario was ingecalculeerd. ‘Het was een gok om hier mee te doen’, vertelde ze. De inspanningen van de WK werkten lang door. ‘Mijn lijf heeft de afgelopen weken vaak gezegd: meid, wat doe je? Maar ik wilde niet thuis zitten en denken: wat als...’

In die vermoeide weken na de WK speelde haar achillespees ook al op, maar ze dacht bij aanvang van het toernooi in München het euvel onder controle te hebben. Zo gek was dat niet. In de aanloop naar het mondiale titeltoernooi in de VS kreeg ze een hamstringblessure. Huilend had ze haar vriend een berichtje gestuurd: ‘voor mij geen WK’. Dat pakte toch heel anders uit.

In München leek het er op de eerste dag van de meerkamp ook op dat ze het fysieke ongemak net op tijd had overwonnen, al vielen haar verrichtingen iets tegen. Vooral bij het hoogspringen liet ze met 1,71 meter veel punten liggen. Bij de WK sprong ze nog over 1,80 meter. Dat scheelt 111 punten in een discipline waar een topprestatie grofweg 1.000 punten oplevert.

Ook al bleef ze op alle onderdelen wat achter bij haar eerdere wedstrijden van dit jaar, toch stond ze er lang goed voor. Wie de ingewikkelde puntentelling van de meerkamp doorrekende op basis van haar scores uit het verleden kon verwachten dat Vetter nog goed zicht had op zilver of brons. Heel anders dan Emma Oosterwegel. De vrouw die vorig jaar in Tokio het brons omgehangen kreeg, kwam op de 100 meter horden ten val en kon na het eerste onderdeel niet verder.

Maar toen ging het donderdagochtend ook voor Vetter mis. Tijdens het inspringen voelde ze de steken weer waarvan ze dacht dat die inmiddels verleden tijd zouden zijn. ‘Die pijn moet nu wel even weg gaan’, zei ze tegen zichzelf. Het tegendeel was het geval. ‘Het werd alleen maar stijver.’

Met de pijnlijke achillespees kon ze niet goed afzetten bij het speerwerpen. En dat is juist een van de onderdelen waarop Vetter punten pakken kan, net als bij het kogelstoten dat ze woensdag met 15,68 meter had gewonnen. Als ze daar niet voluit werpen kon, had het ook geen zin om door te gaan. Bovendien moet ze zuinig zijn op haar lichaam. ‘Ik ben ook niet meer de jongste’, grapte ze.

Haar afhaken moet vooral niet te serieus worden opgevat, vindt Vetter, die in 2016 in Amsterdam Europees kampioen werd. In 2019 gaf ze na zes onderdelen op tijdens de WK in Doha. Toen was ze mentaal op, had alle plezier in de atletiek verloren. Ze hervond de sportvreugde keerde terug in Tokio met zilver. Haar opgave nu is niet met toen te vergelijken. ‘Dit is gewoon pech, niet het einde van de wereld.’

De Europese kampioenschappen waren een toetje in een al heel succesvolle atletiekzomer. ‘Dit is het beste seizoen uit mijn carrière’, constateert Vetter. ‘Ik ben daar heel blij mee. Ik ben blij dat ik het hier heb geprobeerd. Vandaag is het even balen, morgen weer lachen.’