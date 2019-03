Anouk Vetter moet strijd op vijfkamp staken: ‘Ik vind het zo rot. Vooral omdat ik het niet af kan maken’

Anouk Vetter in de mixed zone nadat ze heeft opgegeven met een voetblessure. Beeld ANP

Anouk Vetter kon haar tranen niet bedwingen. Ze was er zelf door verrast dat de beslissing om de vijfkamp op het EK indoor atletiek in Glasgow af te breken haar zo aangreep. ‘Ik wilde laten zien dat ik in vorm ben. Ik vind het zo rot. Vooral omdat ik het niet af kan maken’, vertelde ze terwijl ze de tranen wegveegde. ‘Als je een meerkamp start, wil je het afmaken.’

Haar emotionele reactie was een erfenis uit haar verleden, vermoedde de 26-jarige meerkampster. Tot een paar jaar geleden werd Vetter achtervolgd door blessures. Vanaf 2014 had ze het redelijk onder controle. Regelmatig sloeg ze bewust de vijfkamp over, die altijd op één dag wordt afgewerkt.

De zevenkamp, buiten, is uitgesmeerd over twee dagen en de nacht rust had ze regelmatig nodig om van de sprongonderdelen te herstellen. Dat ligt haar beter. Niet voor niets werd ze op de zevenkamp Europees kampioene in 2016 en derde op het WK van 2017.

De afgelopen tijd voelde ze zich sterk genoeg. De vijfkamp moest kunnen, dacht ze. Dat het nu toch weer mis ging, frustreerde. ‘Ik was zo trots dat ik het jaren achter elkaar goed voor elkaar had.’

De dag was goed begonnen op de Schotse indoorbaan. Ze had een keurige vierde tijd (8,33) bij het hordelopen laten noteren. Bij het hoogspringen had ze pijn gevoeld in haar voet, maar bij dat onderdeel voelt ze altijd wel wat. Ze bleef steken op 1,75 meter, hoogspringen is nooit haar beste onderdeel.

Zorgen over haar voet maakte ze zich niet. ‘Ik dacht: het ebt wel weg.’ Ze won erna zelfs nog het kogelstoten met 15,40 meter. Ze ging de middagpauze in op de vierde plaats. In die pauze kwamen de zorgen. Haar voet werd stijver en stijver. Tegen beter weten in begon ze nog aan de warming-up voor het verspringen, maar brak dat af.

De klachten leken, zij het wat minder hevig, op de blessure die ze bij het EK outdoor van afgelopen september in Berlijn opliep. Ze wilde de pijn in haar rechtervoet niet verergeren, want de blessure van Berlijn had lang door gedreind.

Ze betrachtte voorzichtigheid met het oog op het outdoorseizoen. Daar wil ze schitteren, het overdekte EK was slechts een extraatje in de winter. ’Dit is indoor, maar uiteindelijk is atletiek een outdoor sport.’

Het trio dat Vetter na drie onderdelen boven zich moest dulden bleef aan de top van het uitslagenblad. De overwinning op de vijfkamp ging naar de Britse Katarina Johnson-Thompson, de regerend wereldkampioene op de discipline. Tweede werd Niamh Emerson, ook Britse. Française Solene Ndama werd derde.

Met het afmelden van Vetter begon de avond van de eerste dag op het EK in mineur voor de Nederlandse afvaardiging. Even leek het erop dat die sfeer zo blijven zou toen Thijmen Kupers de halve finale op de 800 meter miste. De zevenvoudig Nederlands kampioen kwam minder dan een honderdste van een seconde tekort.

Op de 400 meter hadden de Nederlandse atleten meer geluk. Lisanne de Witte kwalificeerde zich in 52,38, een nieuw persoonlijk record, voor de finale op de 400 meter. Datzelfde deed Tony van Diepen bij de mannen. Hij scherpte zijn persoonlijk record met bijna 0,2 seconden aan tot 46,62. De finale op de 400 meter wordt zaterdagavond betwist.

Het slotstuk van de vrijdag was de 3 kilometer, waarop Maureen Koster hoopte haar bronzen prestatie op het EK van 2015 te herhalen. Ze begon goed aan de race, maar kon in de finale niet mee in het huizenhoge tempo van Laura Muir. Koster eindigde als zesde in 8.56,22. Muir, die een paar uur eerder zich ook al van een finaleplaats op de 1.500 meter verzekerd had, prolongeerde haar tittel van 2017 in 8.30,61.